Рамзан Кадыров получил медаль имени Татаринова от Федерального казначейства

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удостоен награды Федерального казначейства — медали имени Татаринова. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

На встрече с заместителем руководителя Федерального казначейства Эли Исаевым Кадыров выразил благодарность за награду: «Было очень приятно получить из рук Эли Исаева ведомственную награду». В ответ он вручил Исаеву Почетную грамоту главы Чечни.

Кроме того, на встрече обсуждались важные вопросы, связанные с работой региональных ведомств и эффективным управлением бюджетными средствами в республике.

Накануне Рамзан Кадыров попросил освободить его от занимаемой должности. Он надеется, что его просьбу поддержат. После глава Чечни пояснил, что многие неверно истолковали его слова об отставке. Он подчеркнул, что не решает, оставаться ли ему в должности главы Чечни, такое решение принимает только Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин.

