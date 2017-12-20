Топливная лихорадка: в Татарстане взлетели закупочные цены на бензин

Аналитики говорят о подорожании и розницы, но не все операторы рынка это признают

Фото: Максим Платонов

В начале декабря Татарстан был чуть ли не единственным регионом ПФО, где стоимость бензина не росла. Но, видимо, долго сдерживать цены в РТ не смогли. За последние две недели аналитики «Реального времени» зафиксировали подорожание топлива, в основном на 98-ю марку бензина и газ. Представители сетей АЗС, правда, отрицают повышение розничных цен, но признают резкий рост закупочных цен на бензин.

На АЗС взвинтили цены

Следом за многими регионами Поволжья цены на бензин начали расти и в Татарстане. Самое заметное повышение аналитики «Реального времени» зафиксировали в Альметьевске, где 98-й за две недели подорожал на рубль за литр — 46,50. Та же марка в Казани выросла в цене на 50 копеек (45,50 руб./л), в Набережных Челнах и Нижнекамске — на 30 копеек (46,50 руб./л). На сегодня это самый высокий показатель в ПФО.

Также на заправках всех четырех наблюдаемых городов республики подорожал газ. Больше всего в Набережных Челнах — на 50 копеек (17,50 руб./л), на 25 копеек в Казани (17,75 руб./л) и Нижнекамске (17,75 руб./л), на 15 копеек в Альметьевске (17,85 руб./л). В пределах ПФО этот вид топлива дороже всего в Йошкар-Оле и Самаре — 18 рублей за литр.



Кроме того, за две недели в Набережных Челнах подорожало дизельное топливо на 17 копеек (39,50 руб./л), а в Нижнекамске и 92-й бензин — на 12 копеек (36,90 руб./л). В ПФО за этот же период цены на горючее взлетели еще в ряде городов. Например, в Йошкар-Оле на рубль вырос в цене 98-й бензин. Дизельное топливо в Чебоксарах подорожало на полтора рубля, в Ульяновске — аж на 2 рубля 37 копеек за литр.

При этом татарстанские расценки на самые популярные виды топлива остаются самыми низкими в ПФО: 36,90 руб./л — 92-й бензин и 39,80 руб./л — 95-й. Обе марки дороже всего в Самаре — 37,84 руб./л и 40,77 руб./л соответственно.



На заправках всех четырех наблюдаемых городов республики подорожал газ. Фото Максима Платонова



Выросли закупочные цены на топливо

Основная причина подорожания бензина — рост закупочных цен, говорят эксперты. «То, что мы покупаем, то мы и продаем. Наша наценка исходит из цены покупной, вот и все. За прошлый год дизельное топливо подорожало на 20%, но за этот период в розницу он вырос всего лишь на 5—6% максимум», — рассказал президент Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ Ирек Сулейманов.

При этом представители крупных татарстанских сетей АЗС отрицают повышение розничных цен на бензин, а про дизельное топливо говорят, что оно даже подешевело.

— У нас текущая цена на основной вид топлива, 92-й бензин, — 36,90, менялась только 21 сентября, с той поры эта стоимость не изменилась. То же самое касается 95-го бензина. Он тоже менялся 20 сентября — 39,80 за литр. То есть мы цены на эти два продукта не изменяли, — сообщил начальник управления реализации нефтепродуктов «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

Эксперт озвучил расценки основных операторов татарстанского рынка и по дизельному топливу: зимнее — 39,50 руб./л, межсезонное — 38,50 руб./л.

В то же время Шайдуллин признает резкое подорожание оптовых расценок топлива: «У нас сильно выросли закупочные цены. За последние два месяца цены на бирже просто взлетели! Это общая тенденция».

Если в октябре закупочные цены на 92-й бензин были на уровне 41 800 рублей, то в декабре уже составили 43 000 рублей за тонну.

Представители крупных татарстанских сетей АЗС отрицают повышение розничных цен на бензин, а про дизельное топливо говорят, что оно даже подешевело. Фото drive2.ru



Акцизы несильно ударят по ценам

Игроки рынка нефтепродуктов готовятся и к поэтапному повышению акцизов на бензин в следующем году. На прошлой неделе Госдума уже приняла соответствующие поправки в Налоговый кодекс во втором чтении. Предполагается, что документ примут до Нового года.

Тогда с января акциз на бензин вырастет на 10,7% — до 11 213 руб за тонну, что приведет к росту розничных цен примерно на 70 копеек за литр. С июля акциз повысится еще раз до 11 892 рублей за тонну, и литр топлива прибавит в цене еще копеек 45. В 2019-м, а затем и в 2020 году ожидаются последующие акцизные повышения, каждый раз на 50 копеек.

В ряде СМИ уже предположили, что из-за повысившихся акцизов цены на топливо уже в 2018 году могут вырасти в два раза. Но татарстанские эксперты с этим несогласны, они говорят о менее заметной прибавке в стоимости.

— Акциз подорожает на 500 рублей на тонну. Но вы учитывайте, что акциз составляет порядка 13 тысяч рублей на тонну. Поэтому плюс-минус 500 рублей — не так сильно влияет. Так что повышения цен на бензин в два раза, по крайней мере, из-за акцизов в ближайшее время точно не будет. Но, кроме акцизов, еще много факторов влияет на цену. Стоимость нефти, которая растет в последнее время. Очень существенно влияет экспортная составляющая, потому что, если будет перекос по внутренним и внешним ценам, естественно, товар пойдет за рубеж. И надо честно сказать, что в течение 2016 года цены были зажаты, акцизы росли, но розничные цены так сильно не повышались, их придержали. Но сейчас они в любом случае отыграют, — говорит Наиль Шайдуллин.

Участники розничного рынка нефтепродуктов испытывают большие проблемы, а татарстанцы вынуждены решать их за свой счет. Фото Максима Платонова

«Нам не нужна дорогая цена в розницу, нам нужна всего лишь разница!»

Несогласны, что цены на бензин резко вырастут из-за повышения акцизов, и в Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ. Во-первых, это произойдет не сразу, а поэтапно. Во-вторых, розничные продавцы допускают, что оптовые цены с января могут упасть, потому что на сегодня они чересчур высоки.

— К сожалению, в розницу рынок не регулируется, а в опте на него мало внимания обращают. Вот на этом мы все время делаем акцент. И хотелось бы, чтобы оптовыми ценами кто-то занимался и внимательно смотрел, — отметил Ирек Сулейманов.

Еще один вопрос — торги на бирже. От Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ и Российского топливного союза поступили предложения по улучшению структуры торгов. Есть совместный приказ между ФАС и Минэнерго РФ о том, чтобы больше товара направляли на российский рынок:

— Это даже обывателю понятно: чем больше товара будет на рынке, тем ниже будут цены на бензин. Не всегда это получается, а нам бы хотелось, чтобы закупочные цены не росли так быстро. Потому что мы не за то, чтобы поднимать розницу. Нам не нужна дорогая цена в розницу, нам нужна всего лишь разница! Та разница, за счет которой мы сможем жить, платить налоги и зарплату, — подчеркнул Ирек Сулейманов.

Но пока этого нет, участники розничного рынка нефтепродуктов испытывают большие проблемы, а татарстанцы вынуждены решать их за свой счет.

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