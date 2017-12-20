Татарстанских таможенников усилят к началу ЧМ-2018

Казань примет самарский таможенный пост в новом логопарке «Почты России»

Таможенники в преддверии праздников решили напомнить, что можно, а что нельзя привозить из-за границы и как сделать свой багаж легальным. Пользуясь случаем, они также посетовали на пассажиров, которые несмотря на запреты продолжают везти с курортов шурикены, телескопические дубинки и крокодильи чучела. «Реальное время» составило топ-10 фактов о работе и правилах таможни.

1. Пассажиропоток и нарушения выросли в два раза

С ростом пассажиропотока в Казанском международном аэропорту увеличивается и количество нарушений правил перевозки товаров. В обоих случаях наблюдается двукратное увеличение за 11 месяцев этого года. В этом году в МАК было зарегистрировано 6 024 авиарейса (3 568 в 2016-м) и перевезено 869 411 пассажиров (426 143 в прошлом году). Прямо пропорционально увеличилось и количество нарушений — всего в этом году было зафиксировано 1 032 нарушения законодательства (в прошлом году — 582).

2. Все те же чучела крокодила и оружие

Несмотря на правила, неизменные на протяжении долгого времени, люди все так же везут с иностранных курортов запрещенные чучела крокодилов, экстремистскую литературу и большой перечень оружия. Что весьма удивляет начальника таможенного поста казанского аэропорта Татарстанской таможни Мирзанура Гараева.

— Я, как гражданин, не понимаю, с какой целью наши граждане, находясь на отдыхе, покупают предметы, которые имеют все признаки холодного оружия, — рассказал спикер на пресс-конференции в «Татар-Информ». Среди таковых он назвал кастеты, телескопические дубинки и шурикены (японское метательное оружие скрытого ношения).

Мирзанур Гараев не понимает, «с какой целью наши граждане, находясь на отдыхе, покупают предметы, которые имеют все признаки холодного оружия». Фото tatar-inform.ru

3. Пива стало больше

С появлением прямых рейсов Казань — Прага и Казань — Франкфурт-на-Майне выросло количество пассажиров, перевозящих пиво. Правда, тут не стоит забывать, что пошлиной не облагается провоз лишь 3 литров алкогольной продукции на одного совершеннолетнего человека. Если этого объема недостаточно, можно зарегистрировать еще 2 литра, за каждый из которых придется заплатить по 10 евро. Кстати, заполнить пассажирскую декларацию можно теперь онлайн, зарегистрировавшись в личном кабинете таможенной службы.

4. Из Казани стали больше летать на дорогостоящий шоппинг

Не стоит также забывать, что разрешается ввоз товаров для личного пользования весом максимум 50 килограммов и стоимостью 10 тысяч евро на человека. Кстати, с открытием все тех же прямых рейсов в Германию и Чехию, как выяснилось, выросло количество казанцев, которые ездят за дорогостоящими покупками и превышают по прилету в Россию лимит на те самые 10 тысяч. Важно знать, что в этом случае придется отдать в казну 30% с превышенной суммы в качестве госпошлины. То есть, завозя товаров на 11 тысяч евро, нужно будет оставить на таможне 300 евро. Если же ко всему прочему пассажир не заполнит декларацию на ввоз, то на него еще оформят административное нарушение со штрафом.

С открытием прямых рейсов в Германию и Чехию выросло количество казанцев, которые ездят за дорогостоящими покупками и превышают по прилету в Россию лимит. Фото Максима Платонова

5. Как не переборщить с санкционкой

Напоминает таможня также о том, что для личного потребления в Казань можно везти и санкционный товар, например сыр. Точного допустимого количества того же сыра на пресс-конференции не назвали, но пояснили, что если у пассажира будет с собой 2-3 кг санкционки, то вопросов к нему не возникнет, а вот если 20—30 кг — они появятся. Учитываются также и другие признаки незаконного перевоза продукции. Например, частота перелетов, род занятий пассажира (если он является предпринимателем и поставляет пищевые продукты, то это будет основанием заподозрить его в незаконном провозе).

6. Из Самары в Казань

С 23 января 2018 года таможенный пост Самарского Прижелезнодорожного почтамта Самарской таможни переедет в Казань и станет Казанским почтовым таможенным постом Татарстанской таможни. Разместится он в Казанском логистическом почтовом центре и займется оформлением международных почтовых отправлений. Центр будет обслуживать также соседние регионы ПФО — Нижегородскую и Кировскую области, Республику Марий Эл и другие.

7. Тысяча отправлений в сутки и пока без крупных посылок

Ежедневно Казанский таможенный пост способен обрабатывать до 100 международных почтовых отправлений, доставленных авто- и авиатранспортом. Пока речь идет только о мелких пакетах. По словам заместителя начальника Татарстанской таможни Дмитрия Перфилова, посылки будут обрабатываться в «перспективе». До официально старта работы центра его тестируют пять сотрудников таможни совместно с работниками «Почты России».

По словам Перфилова, большая часть информации о посылке известна российской таможне еще до ее прибытия. Фото tatar-inform.ru



8. Все прозрачно?

Все отправления на таможенном посту будут просматриваться на сканере. Причем, по словам Перфилова, большая часть информации о посылке известна российской таможне еще до ее прибытия. Например, таможенная служба Китая представляет России 98% информации о посылке еще в процессе ее формирования.

9. «Беспроблемные» новые правила таможни

В начале декабря таможня запустила эксперимент: служба пропускает товары для личного пользования только по предоставлении данных об ИНН получателя. Новые правила распространяются только на коммерческих операторов экспресс-доставки и не коснутся «Почты России», однако уже сообщалось, что на таможне из-за них застряли тысячи посылок. Как пояснил «Реальному времени» Перфилов, в Татарстане таких задержек не зафиксировано.

— Сказать, что огромное количество отправлений встало на границе, — нет, таких фактов нет, — заявил спикер.

С января 2018 года в Казанском логистическом почтовом центре появится Казанский почтовый таможенный пост. Фото tigp.ru

10. Таможня встретит ЧМ с подмогой

Не обошли таможенники стороной и предстоящий чемпионат мира по футболу. Дмитрий Перфилов рассказал, что все технологии взаимодействия его службы с оргкомитетом и смежными контролирующими органами отработаны еще в рамках Кубка конфедераций. Однако сейчас продолжается подготовка к событию — сотрудники обучаются, а само их количество увеличивается.

На подмогу в Казани ждут коллег со стороны.

— Наш таможенный пост (в аэропорту) будет усилен. Будут прикомандированы порядка 20 должностных лиц, мы усилим кинологическую службу — к нам приедут наши коллеги из Приволжского таможенного управления со своими обученными питомцами, — сообщил Перфилов.