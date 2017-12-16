С Ази и Зарей, но без особого боевого настроя

С полным звеном «молодежки» и без сборников «Ак Барс» готовится к последнему «зеленому дерби» в этом году

До очередного «зеленого дерби» считанные дни, однако в стане «Ак Барса» на это, кажется, никто не обращает внимания. Игроки на сегодняшней открытой тренировке особенного боевого настроя не выказывали — равно как и в своих комментариях к предстоящему поединку. Может быть, сказалось отсутствие большой группы основных игроков, а может, эмоции отложены для самой игры. Корреспондент «Реального времени», побывавший на тренировке «барсов», узнал, что Азеведо уже в строю, новичок команды Роман Манухов крайне немногословен, а Зарипов — по-прежнему лучший буллитчик.

Джастин в элитном «зеленом» отряде

Тренировка в усеченном составе для «барсов» в нынешнем сезоне — опыт не новый. Во время финского этапа Евротура журналистам уже приходилось наблюдать за тремя гигантскими экспериментальными звеньями в полностью «обезлегионеренном» составе.

На этот раз один иностранный хоккеист в распоряжении Зинэтулы Хайдаровича все-таки остался. И одно только его присутствие, да еще в зеленой «сетке» основного звена, вызывало столько эмоций, как если бы «Ак Барс» вдруг подписал Сидни Кросби или Коннора Макдэвида. Это долгожданный Джастин Азеведо наконец-то вышел на лед не просто прокатиться и прислушаться к своим болевым ощущениям, а чтобы вполне себе полноценно потренироваться. Правда, ближе к концу занятий канадец отделился от основной группы и стал отрабатывать броски из правого круга с третьим вратарем Артуром Мисбаховым.

Долгожданный Джастин Азеведо наконец-то вышел на лед не просто прокатиться



Сам Зинэтула Хайдярович авансов и громких обещаний по поводу Азеведо, как обычно, давать не стал. Впрочем, как и по участию тех, кто еще только должен вернуться с Кубка Первого канала:

— Азеведо уже полностью восстановился? — спросили его журналисты после тренировки.

— Нет, он еще не готов. Идет процесс восстановления всех функций. Я пока не вижу смысла его подгонять.

— Когда должны вернуться легионеры? Будет ли у них время подготовиться к «зеленому дерби»? Рассчитываете на них?

— В воскресенье. Прежде всего надо дождаться их, понять, в каком они состоянии. У них еще две игры на турнире — будем решать. Скорее всего, большинство из них не будут играть. Перед матчем решим.

Прибытие Манухова фурора не вызвало

На льду можно было увидеть еще одну непримелькавшуюся фигуру. Новичок Роман Манухов занимался в «желтом звене» вместе с Алексеем Потаповым, Артемом Лукояновым, Дамиром Мусиным и Никитой Язьковым.

В отсутствие хоккеистов, отправившихся в «олимпийскую сборную России» (из которой на Олимпиаду, возможно, никто и не поедет) — Владимира Ткачева и Альберта Яруллина, а также Василия Токранова, тренерский штаб решил «забить» все «красное» звено молодыми парнями из «Барса». Шанс обстучать щитки в противостоянии с «дядьками» получили Марин, Цуканов, Галимов. К ним примкнул и редко вызываемый в основную команду Голубев.

В «элитных» зеленых цветах занимались Галиев, Зарипов, Лямкин, Свитов, Азеведо и Марков. «Синие» — Батыршин, Обухов, Глухов и Глинкин.

У новичка после непродолжительного для него занятия все-таки удалось выведать, каково ему в новом клубе. Правда, был он немногословен — похоже, руководствуется принципом «сначала дело, потом слова»:

— Все здорово, все нравится. Отличная команда, выстроенная система. Все прекрасно, — поделился Манухов.

— Что-то новое в тренировочном процессе для себя открыли?

— В каждой команде есть свои упражнения, но в целом все одинаково.

— Вы работаете в паре с Дамиром Мусиным. Уже нашли взаимопонимание или пока «притираетесь»?

— Так, вроде нормально.

— Как узнали о переходе в «Ак Барс»? Какие эмоции испытали при этом?

— Переход неожиданный. Очень рад, что так получилось. Был удивлен.

— Был ли разговор с Зинэтулой Билялетдиновым?

— Мы разговаривали, когда я приехал. Ничего особенного, просто пообщались.

— Как оцените свою физическую форму на данный момент? Готовы сыграть в ближайшем матче?

— В целом готов.

Билялетдинов тоже был лаконичен.

— Прокомментируйте обмен Пайгина на Манухова, — спросили журналисты.

— У нас была возможность такая — мы это сделали. Это, скорее, вопрос к генеральному менеджеру.

— Какие первые впечатления от Манухова?

— У него неплохое катание, хорошие руки и понимание игры. Думаю, он должен помочь нам.

«Помяли» молодняк

Помимо стандартной раскатки, журналисты увидели множество занятий, направленных на отработку игры в чужой зоне, а также упражнения по быстрому переходу в атаку. Например, «звено на звено»: в игру вводится первая шайба, атакующее звено старается забросить, тут же вбрасывается вторая шайба для той команды, которая только что оборонялась, и теперь уже перед ним стоит задача на скорости убежать в атаку.

Любопытным выглядело упражнение, при котором игроки сразу двух звеньев разыгрывали гигантское большинство против третьего звена — человек шесть в чужой зоне против четверых пацанов из «красного» звена. Вот здесь парни попотели по полной.

Впрочем, сложно отталкиваться от сегодняшнего занятия и проецировать его сочетания, упражнения и прочие аспекты на предстоящее, уже третье в сезоне «зеленое дерби». Впереди еще двое суток, должны вернуться хоккеисты, а тренеры — вновь перетрясти составы.

Мы готовимся как обычно, делаем определенные выводы по прошлым матчам. Будем стараться добиться результата



— Третий раз в сезоне сыграете с «Салаватом». Чем эта игра, на ваш взгляд, будет отличаться от двух предыдущих? — спросили у Билялетдинова представители СМИ.

— Знаете, все упирают на то, что это дерби. Но идет чемпионат, и кто бы против тебя ни играл, надо выходить и стараться обыгрывать. Мы готовимся как обычно, делаем определенные выводы по прошлым матчам. Будем стараться добиться результата.

— Сложно удивлять соперника, когда играешь против него в третий раз?

— Не надо никого удивлять. Нужно выходить и выигрывать. Делать все для этого.

— Пауза пошла на пользу команде?

— Думаю, да. Ребята передохнули, набрались сил. Конкретно нам эта пауза была нужна.

Зарипов уже на коне

Уже когда практически вся команда покинула лед, остались только четверо — по одному из каждого звена. Данис Зарипов из «зеленого», Никита Язьков из «желтого» и Рафаэль Батыршин — из «синего». Место в рамке занял Мисбахов. Почему остались именно эти, казалось бы, совершенно разновозрастные и «разнозвеньевые» хоккеисты — осталось загадкой. Правила игры просты: каждый без паузы пробивает три буллита, кто больше забросил — тот и выиграл. Как и ожидалось, волшебные руки Даниса и здесь позволили ему уйти с площадки в приподнятом настроении — прямо в руки к журналистам.

Данис Зарипов (слева): «Одинаково готовимся ко всем играм. Команда сейчас провела несколько тренировок. На мой взгляд, игра с «Салаватом» — рядовой матч чемпионата, который нужно выигрывать»



— Насколько принципиальной будет для вас игра с «Салаватом»? Все-таки первое «зеленое дерби» за четыре года, — старалась дожать тему противостояния с Уфой пишущая братия.

— Особой принципиальности нет, для меня сейчас все игры принципиальные. Одинаково готовимся ко всем играм. Команда сейчас провела несколько тренировок. На мой взгляд, игра с «Салаватом» — рядовой матч чемпионата, который нужно выигрывать.

— На что делает акцент в эту паузу главный тренер?

— Никакого особенного акцента не было. Работаем в общем режиме.

— Наверняка видели матча «Салавата» в этом сезоне. Что можете сказать о сопернике?

— У них была череда неудач, они немного не верили в себя. Это было видно со стороны. Но перед перерывом они уверенно выиграли несколько матчей, набирают ход. «Салават» всегда был соперником, который способен показать отличную игру и в атаке, и в обороне.