Исхак Ахмеров предупредил Рузвельта о Перл-Харборе, а Сталина об американской ядерной бомбе
К 100-летию спецслужб при поддержке Татарстана сняли фильм о легендарном разведчике
21 декабря на телеканале «Звезда» выйдет документальный фильм, посвященный выдающемуся советскому разведчику Исхаку Ахмерову. Работа над созданием фильма осуществлялась при поддержке Республики Татарстан. А еще 14 декабря премьер-министр РТ Алексей Песошин распорядился установить мемориальную доску в Казани на доме, где Ахмеров работал в 1920—1921 годах. Колумнист «Реального времени» Юлдуз Халиуллин — ветеран советской дипломатии и международной журналистики — в своей колонке решил напомнить о легендарном разведчике-нелегале, руководившем сетью агентов в США. Данные Ахмерова использовались при принятии решений, определивших ход ХХ века, а проблематика с которой он работал, не утратила актуальности в XXI столетии.
Тревожный пролог
Проблема ядерного оружия и исключение его применения для каких-либо целей в любом уголке земли по-прежнему остается важнейшей глобальной темой. За последние 6 месяцев 2017 года наиболее опасным узлом политической и военной напряженности стал регион Корейского полуострова. КНДР активно проводит ракетно-ядерные испытания вопреки требованиям мирового сообщества и постановлению Совета Безопасности.
Как известно, Россия выступает против ядерного статуса Северной Кореи. Чтобы снять напряженность, вместе с Китаем Россия выработала совместную «дорожную карту» переговоров, прежде всего, между Вашингтоном и Пхеньяном. В этом заинтересованы Сеул и Токио, но Вашингтон продолжает давить на Пхеньян по всем каналам. По некоторым данным баллистические ракеты КНДР с ядерной боеголовкой могут достигнуть территории США. Видимо это заставляет американские правящие круги задуматься.
Недавно госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил с заявлением о готовности к диалогу с КНДР. Правда сразу же после этого советник по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что 18 декабря сего года Дональд Трамп объявит новую стратегию национальной безопасности. К тому же Трамп только что подписал военный бюджет США на 700 млрд долларов. Из них около 70 млрд долларов будет идти на финансирование зарубежных операций, куда можно предполагать, включают и военные мероприятия вокруг Корейского полуострова.
Фильм о легендарном разведчике к столетию спецслужб
В связи с тревожной международной обстановкой, сейчас очень своевременно вспомнить великого сына татарского народа и выдающегося советского разведчика Исхака Абдуловича Ахмерова. За свою жизнь Ахмеров успел поработать с проблемами Азиатско-Тихоокеанского региона и с вопросами ядерного оружия, когда информировал руководство СССР об американском «Манхэттенском проекте».
Долге время имя Исхака Ахмерова было строго засекречено. Писать о нем стали только в последние 20 лет. 21 декабря на телеканале «Звезда» состоится премьерный показ фильма о выдающемся разведчике «Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент». Выход приурочен к вековому юбилею российских спецслужб. Фильм снят московской кинокомпанией «Вианж Продакшн». Идею этого фильма несколько лет продвигал заместитель премьер-министра РТ и полномочный представитель Татарстана в РФ Равиль Ахметшин. Получив поддержку со стороны Рустама Нургалиевича Минниханова, удалось снять фильм. В съемках принял участие сам Рустам Нургалиевич и дочь Ахмерова — Екатерина Исхаковна. Я уже неоднократно обращался к биографии Ахмерова в своих статьях. Чтобы этот фильм не прошел незамеченным для читателей «Реального времени» хочу поговорить о герое невидимого фронта еще раз.
Татарский мальчик с Урала становится генконсулом в Стамбуле
Родился Исхак Абдулович 7 апреля 1901 года в татарской семье в городе Троицке, который тогда был в составе Оренбургской губернии, сейчас в Челябинской области. Когда мальчику было несколько месяцев, его отец скончался, и мать перебралась к своему отцу в Казанскую губернию. Дед работал скорняком и приучил смышленого мальчика к своему ремеслу. После смерти деда двенадцатилетний Исхак пошел в батраки к местным баям, в течение последующих 5 лет освоил полдюжины профессий: был мальчиком на побегушках в галантерейном магазине, работал шлифовальщиком и подмастерьем в типографии, помощником электромонтера и хлебопеком.
Революция открыла перед ним дорогу к знаниям. Окончив бухгалтерские курсы в Москве, Ахмеров устроился в Наркомпрос Татарстана. В 1919 году он был принят в партию, и через год избран депутатом Казанского горсовета. В 1921 году за высшим образованием уехал в Москву, где изучал турецкий язык в Университете народов Востока, а через год поступил на международный факультет МГУ — будущий МГИМО. Выучил французский язык и английский, который станет его вторым родным языком. В 1925 года начал работу в Наркомате иностранных дел СССР, а уже в 1928 году исполнял обязанности генерального консула в Стамбуле. За три года Ахмеров прошел путь от стажера до генконсула, который современные дипломаты проходят за 25—30 лет!
Доказать татарину, что ты турок, труднее, чем итальянским фашистам
Думаю, что в Турции началась карьера Ахмерова как разведчика. Он завел полезные знакомства, приобрел опыт общения с иностранцами, познакомился с основами вербовочной работы, усовершенствовал знание турецкого, французского и английского языков. После Турции он занимался оперативной работой в Бухаре, где шла борьба с басмачеством. В январе 1933 года Исхака Абдуловича пригласил на собеседование начальник иностранного отдела ОГПУ Артур Артузов. Он объявил, что руководство решила направить Ахмерова в Китай по линии нелегальной разведки.
По легенде Ахмеров был турецким студентом-востоковедом и должен был выехать в Китай из Рима. Но когда в Риме он обратился в туристическое агентство, ему объяснили, что большинство европейцев направляется в Китай через СССР. Это было безопасно для туриста, но небезопасно для разведчика. В Риме после выхода из советского посольства его задержали итальянские карабинеры, но ничто не выдавало «турецкого студента». Второй случай произошел на границе СССР и оккупированной Японией Маньчжурии. Знающий русский язык японец допрашивал «турецкого гражданина» через переводчика-татарина о целях его визита в Китай. Тот переводил с турецкого на русский и обратно. В какой-то момент у татарского переводчика возникло подозрение: действительно ли перед ним стоит турок, а не татарин со знанием турецкого языка. Ахмеров понял, что во что бы то ни стало должен «переубедить» сомневающегося татарина в том, что перед ними стопроцентный гражданин Турецкой Республики.
Агент-однокашник Рузвельта и Обамы
В Пекине агент «Юнг» (так называли Ахмерова в Центре) стал студентом американского университета, где учились европейцы и дети китайской элиты. Ему удалось собрать ценные сведения о деятельности Японии в Китае, но уже в 1934 году руководство решило перебросить его в США. Начинался самый важный этап его работы.
Через Европу на французском лайнере «Нормандия» агент «Юнг» выехал в Нью-Йорк. Сразу после прибытия он поступил на учебу в Колумбийский университет, где в разные годы учились такие президенты США, как Теодор Рузвельт, Франклин Рузвельт и Барак Обама. Из университета Исхак Ахмеров вышел стопроцентным американцем. Возглавляемая Исхаком Абдуловичем нелегальная советская резидентура в США имела около 20 источников в военных и дипломатических ведомствах США.
Ценную для нашей страны военно-политическую информацию Ахмеров получал от завербованного им агента «Норд», который работал в военном министерстве и имел доступ к докладам военных атташе США за рубежом, а также к принимаемым по этим докладам правительственным решениям. Другим ценным источником «Юнга» был агент «Корд», занимавший руководящее положение в госдепартаменте США. Он был завербован на идейно-политической основе. Будучи антифашистом по убеждениям, он считал, что только СССР может остановить агрессию Гитлера в Европе, поэтому сознательно пошел на сотрудничество с советской разведкой.
Американская жена и гнев Лаврентия Берии
В Америке Исхак Ахмеров познакомился со своей незаменимой помощницей и будущей супругой Хелен Лоури (оперативный псевдоним «Таня»). Она была племянницей генерального секретаря компартии США Эрла Браудера. Хелен оказалась великолепным связником и хозяйкой нескольких конспиративных квартир, приняла активное участие в мероприятиях по получению надежных американских документов для вновь прибывающих сотрудников нелегальной резидентуры «Юнга». Вскоре она сама подключилась к «добыче» интересной информации из первых рук, используя свое обаяние и личные связи среди сотрудников администрации Белого дома. Элегантный и умный татарин «Юнг», часто встречавшийся с Хелен, влюбился в свою американскую помощницу. Молодая и красивая девушка ответила ему взаимностью, и они решили пожениться.
Работа Ахмерова в США пришлась на самый разгар сталинских репрессий. Под конвейер карательной системы попали многие дипломаты и сотрудники разведки. Нарком Лаврентий Берия велел отозвать из-за границы почти всех легальных и нелегальных резидентов и в том числе «Юнга». Для Ахмерова, который знал о скорой войне, приказ бросить все что сделано был тяжелым моральным испытанием.
В сентябре 1939 года на стол Берии лег рапорт из Вашингтона. В ответ на указание НКВД законсервировать резидентуру и отбыть в Центр полковник Ахмеров просил разрешения на вступление в брак с агентом «Таней» и возвращение в Москву вместе с ней. Представьте себе в какую ярость пришел всесильный Берия! Он вызвал начальника внешней разведки Павла Михайловича Фитина и устроил ему разнос, заявив, что «в нелегальную резидентуру НКВД в США пробрались американские шпионы». Фитину пришлось хорошо постараться, чтобы разубедить наркома. Решающим аргументом было, что Сталин высоко ценит работу Эрла Браудера, и Берия не решился препятствовать браку его племянницы. Однако отыгрался на Ахмерове, понизив его до стажера американского отделения внешней разведки.
Доклад Ахмерова охладил отношения США и Японии
Несмотря на трудности в карьере Исхак Абдулович не думал бросать начатое дело. Отъезжая из Америки в Москву, в разговоре с одним высокопоставленным американским чиновником он сообщил, что собирается в Китай и оттуда будет информировать о китайско-японских отношениях. В Москве он составил доклад, где рассказал о деятельности японцев на оккупированных территориях Китая и предупреждал Америку о военных приготовлениях Токио. Затем этот доклад наш агент передал высокопоставленному собеседнику Ахмерова. В итоге подготовленные Ахмеровым материалы легли на стол президента Рузвельта.
После этого отношения США и Японии стали ухудшаться. Рузвельт дважды вызывал японского посла для объяснений, и оба раза посол отказывался прокомментировать ситуацию. Когда посла вызвали в очередной раз, 7 декабря 1941 года произошел налет японской авиации на Перл-Харбор. Американцы, которые до сих пор держались в стороне, вступили во Вторую мировую войну. Каждый декабрь мы отмечаем наступление наших войск под Москвой. Оно стало возможным благодаря дивизиям с Дальнего Востока и Сибири. Мы смогли перебросить их к столице, когда стало ясно, что Япония занята войной с Америкой. В спасении Москвы есть прямая заслуга Ахмерова.
Данные для Тегеранской конференции и ядерной программы СССР
Когда наша армия била немцев под Москвой, Исхак Абдуллович и его супруга снова были в США. В 1941 году агент «Юнг» вновь возглавил нелегальную резидентуру за океаном. Для надежного прикрытия он создал коммерческую фирму по пошиву и реализации меховых изделий. Здесь ему пригодились навыки скорняка, полученные от татарского деда.
Благодаря сети агентов Ахмерова советская сторона хорошо знала о планах американцев накануне Тегеранской конференции в 1943 году. Один из его агентов добывал информацию по созданию американского ядерного оружия («Манхэттенский проект»). Среди направляемых Ахмеровым материалов были сведения об оценках американцами военно-политического потенциала Германии, военных и политических планах правительства США, проекты документов, подготовленных для важных международных встреч, данные о переговорах германского посла в Ватикане с представителями президента Рузвельта об условиях выхода Германии из войны. Вся эта информация имела большое значение и докладывалась непосредственно высшему руководству.
«Он старался не делать себе послаблений даже в мелочах»
После возвращения в Москву в 1946 году он был назначен заместителем начальника Управления нелегальной разведки КГБ. После отставки по выслуге лет читал лекции в учебных заведениях советской внешней разведки. Исхак Ахмеров скончался 18 июля 1976 года на 76 году жизни. Его жена и боевая подруга Елена Ивановна (Хелен) умерла в 1981 году.
Как писал один из сослуживцев великого разведчика: «Исхак Абдулович обладал большой силой воли, упорством, настойчивостью в достижении цели. Он старался не делать себе послаблений даже в мелочах. Это был человек большой души, увлеченный делом, которому он служил всю сознательную жизнь. Он был беззаветно предан своему Отечеству».
В 2015 году Исхаку Абдуловичу открыли памятник в Челябинске. Очень радостно, что теперь и в Татарстане памяти великого сына татарского народа уделяют внимание на государственном уровне.
комментарии
В Западной историографии, которые ссылаются на более чем 5 древних еврейских источниках потомки Тогармы (прямого потомка Ноя) включают его сына Булгар, почитайте хотя бы википедию на английском (ссылка внизу), там все написано. Рафаэль Хакимов сможет раскрутить это достойным образом.
https://en.wikipedia.org/wiki/Togarmah
по ним булгары произошли от Ноя (Пророка Нуха) даже хазарский царь Иосиф писал об этом в переписке. Его сохранили еврейские источники, вот что царь хазарский Иосиф пишет "Ты спрашиваешь меня в своем письме "из какого народа, какого рода и племени ты?" Я сообщаю тебе, что я [происхожу] от сынов Иафета, из потомства Тогармы. Так я нашел в родословных книгах моих предков, что у Тогармы было десять сыновей, вот их имена первенец - Авийор, второй - Турис, третий -Аваз, четвертый - Угуз, пятый - Биз-л [Басил], шестой - Т-р-на, седьмой -Хазар, восьмой - Янур, девятый - Б-лг-р [Булгар], десятый - Савир. Я[происхожу] от сыновей Хазара, седьмого [из сыновей]. " так что одни из наших татарских предков, булгары, это от Тогармы, от его девятого сына Булгара! вот источник этой переписки. Попросите Хакимова написать об этом , не знаю почему об этом не пишет никто в Татарстане. Это надо популяризировать! Я бы сам написал, но я не профессиональный историк.
http://www.bibliotekar.ru/hazary/56.htm
Получается, что Исхак Ахмеров круче Зорге, Абеля и других известных разведчиков.
Это Россия, детка!!!
Татарам надо всех своих батыров вспомнить! У нас полно героев!!! И до других донести, а в первую очередь своим детям передать!