Исхак Ахмеров предупредил Рузвельта о Перл-Харборе, а Сталина об американской ядерной бомбе

К 100-летию спецслужб при поддержке Татарстана сняли фильм о легендарном разведчике

21 декабря на телеканале «Звезда» выйдет документальный фильм, посвященный выдающемуся советскому разведчику Исхаку Ахмерову. Работа над созданием фильма осуществлялась при поддержке Республики Татарстан. А еще 14 декабря премьер-министр РТ Алексей Песошин распорядился установить мемориальную доску в Казани на доме, где Ахмеров работал в 1920—1921 годах. Колумнист «Реального времени» Юлдуз Халиуллин — ветеран советской дипломатии и международной журналистики — в своей колонке решил напомнить о легендарном разведчике-нелегале, руководившем сетью агентов в США. Данные Ахмерова использовались при принятии решений, определивших ход ХХ века, а проблематика с которой он работал, не утратила актуальности в XXI столетии.

Тревожный пролог

Проблема ядерного оружия и исключение его применения для каких-либо целей в любом уголке земли по-прежнему остается важнейшей глобальной темой. За последние 6 месяцев 2017 года наиболее опасным узлом политической и военной напряженности стал регион Корейского полуострова. КНДР активно проводит ракетно-ядерные испытания вопреки требованиям мирового сообщества и постановлению Совета Безопасности.

Как известно, Россия выступает против ядерного статуса Северной Кореи. Чтобы снять напряженность, вместе с Китаем Россия выработала совместную «дорожную карту» переговоров, прежде всего, между Вашингтоном и Пхеньяном. В этом заинтересованы Сеул и Токио, но Вашингтон продолжает давить на Пхеньян по всем каналам. По некоторым данным баллистические ракеты КНДР с ядерной боеголовкой могут достигнуть территории США. Видимо это заставляет американские правящие круги задуматься.

Недавно госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил с заявлением о готовности к диалогу с КНДР. Правда сразу же после этого советник по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что 18 декабря сего года Дональд Трамп объявит новую стратегию национальной безопасности. К тому же Трамп только что подписал военный бюджет США на 700 млрд долларов. Из них около 70 млрд долларов будет идти на финансирование зарубежных операций, куда можно предполагать, включают и военные мероприятия вокруг Корейского полуострова.

Памятник И. Ахмерову в Челябинске. Фото ob-zor.ru

Фильм о легендарном разведчике к столетию спецслужб

В связи с тревожной международной обстановкой, сейчас очень своевременно вспомнить великого сына татарского народа и выдающегося советского разведчика Исхака Абдуловича Ахмерова. За свою жизнь Ахмеров успел поработать с проблемами Азиатско-Тихоокеанского региона и с вопросами ядерного оружия, когда информировал руководство СССР об американском «Манхэттенском проекте».

Долге время имя Исхака Ахмерова было строго засекречено. Писать о нем стали только в последние 20 лет. 21 декабря на телеканале «Звезда» состоится премьерный показ фильма о выдающемся разведчике «Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент». Выход приурочен к вековому юбилею российских спецслужб. Фильм снят московской кинокомпанией «Вианж Продакшн». Идею этого фильма несколько лет продвигал заместитель премьер-министра РТ и полномочный представитель Татарстана в РФ Равиль Ахметшин. Получив поддержку со стороны Рустама Нургалиевича Минниханова, удалось снять фильм. В съемках принял участие сам Рустам Нургалиевич и дочь Ахмерова — Екатерина Исхаковна. Я уже неоднократно обращался к биографии Ахмерова в своих статьях. Чтобы этот фильм не прошел незамеченным для читателей «Реального времени» хочу поговорить о герое невидимого фронта еще раз.

Татарский мальчик с Урала становится генконсулом в Стамбуле

Родился Исхак Абдулович 7 апреля 1901 года в татарской семье в городе Троицке, который тогда был в составе Оренбургской губернии, сейчас в Челябинской области. Когда мальчику было несколько месяцев, его отец скончался, и мать перебралась к своему отцу в Казанскую губернию. Дед работал скорняком и приучил смышленого мальчика к своему ремеслу. После смерти деда двенадцатилетний Исхак пошел в батраки к местным баям, в течение последующих 5 лет освоил полдюжины профессий: был мальчиком на побегушках в галантерейном магазине, работал шлифовальщиком и подмастерьем в типографии, помощником электромонтера и хлебопеком.

Революция открыла перед ним дорогу к знаниям. Окончив бухгалтерские курсы в Москве, Ахмеров устроился в Наркомпрос Татарстана. В 1919 году он был принят в партию, и через год избран депутатом Казанского горсовета. В 1921 году за высшим образованием уехал в Москву, где изучал турецкий язык в Университете народов Востока, а через год поступил на международный факультет МГУ — будущий МГИМО. Выучил французский язык и английский, который станет его вторым родным языком. В 1925 года начал работу в Наркомате иностранных дел СССР, а уже в 1928 году исполнял обязанности генерального консула в Стамбуле. За три года Ахмеров прошел путь от стажера до генконсула, который современные дипломаты проходят за 25—30 лет!

Метрическая запись о рождении И.А. Ахмерова. Фото archive74.ru

Доказать татарину, что ты турок, труднее, чем итальянским фашистам

Думаю, что в Турции началась карьера Ахмерова как разведчика. Он завел полезные знакомства, приобрел опыт общения с иностранцами, познакомился с основами вербовочной работы, усовершенствовал знание турецкого, французского и английского языков. После Турции он занимался оперативной работой в Бухаре, где шла борьба с басмачеством. В январе 1933 года Исхака Абдуловича пригласил на собеседование начальник иностранного отдела ОГПУ Артур Артузов. Он объявил, что руководство решила направить Ахмерова в Китай по линии нелегальной разведки.

По легенде Ахмеров был турецким студентом-востоковедом и должен был выехать в Китай из Рима. Но когда в Риме он обратился в туристическое агентство, ему объяснили, что большинство европейцев направляется в Китай через СССР. Это было безопасно для туриста, но небезопасно для разведчика. В Риме после выхода из советского посольства его задержали итальянские карабинеры, но ничто не выдавало «турецкого студента». Второй случай произошел на границе СССР и оккупированной Японией Маньчжурии. Знающий русский язык японец допрашивал «турецкого гражданина» через переводчика-татарина о целях его визита в Китай. Тот переводил с турецкого на русский и обратно. В какой-то момент у татарского переводчика возникло подозрение: действительно ли перед ним стоит турок, а не татарин со знанием турецкого языка. Ахмеров понял, что во что бы то ни стало должен «переубедить» сомневающегося татарина в том, что перед ними стопроцентный гражданин Турецкой Республики.

Дочь Исхака Ахмерова Екатерина Исхаковна. Фото tatmsk.tatarstan.ru

Агент-однокашник Рузвельта и Обамы

В Пекине агент «Юнг» (так называли Ахмерова в Центре) стал студентом американского университета, где учились европейцы и дети китайской элиты. Ему удалось собрать ценные сведения о деятельности Японии в Китае, но уже в 1934 году руководство решило перебросить его в США. Начинался самый важный этап его работы.

Через Европу на французском лайнере «Нормандия» агент «Юнг» выехал в Нью-Йорк. Сразу после прибытия он поступил на учебу в Колумбийский университет, где в разные годы учились такие президенты США, как Теодор Рузвельт, Франклин Рузвельт и Барак Обама. Из университета Исхак Ахмеров вышел стопроцентным американцем. Возглавляемая Исхаком Абдуловичем нелегальная советская резидентура в США имела около 20 источников в военных и дипломатических ведомствах США.

Ценную для нашей страны военно-политическую информацию Ахмеров получал от завербованного им агента «Норд», который работал в военном министерстве и имел доступ к докладам военных атташе США за рубежом, а также к принимаемым по этим докладам правительственным решениям. Другим ценным источником «Юнга» был агент «Корд», занимавший руководящее положение в госдепартаменте США. Он был завербован на идейно-политической основе. Будучи антифашистом по убеждениям, он считал, что только СССР может остановить агрессию Гитлера в Европе, поэтому сознательно пошел на сотрудничество с советской разведкой.

Исхак Ахмеров в США работал под именем Билла Грейнке, 1940-е годы. Фото devjatkin.ru



Американская жена и гнев Лаврентия Берии

В Америке Исхак Ахмеров познакомился со своей незаменимой помощницей и будущей супругой Хелен Лоури (оперативный псевдоним «Таня»). Она была племянницей генерального секретаря компартии США Эрла Браудера. Хелен оказалась великолепным связником и хозяйкой нескольких конспиративных квартир, приняла активное участие в мероприятиях по получению надежных американских документов для вновь прибывающих сотрудников нелегальной резидентуры «Юнга». Вскоре она сама подключилась к «добыче» интересной информации из первых рук, используя свое обаяние и личные связи среди сотрудников администрации Белого дома. Элегантный и умный татарин «Юнг», часто встречавшийся с Хелен, влюбился в свою американскую помощницу. Молодая и красивая девушка ответила ему взаимностью, и они решили пожениться.

Работа Ахмерова в США пришлась на самый разгар сталинских репрессий. Под конвейер карательной системы попали многие дипломаты и сотрудники разведки. Нарком Лаврентий Берия велел отозвать из-за границы почти всех легальных и нелегальных резидентов и в том числе «Юнга». Для Ахмерова, который знал о скорой войне, приказ бросить все что сделано был тяжелым моральным испытанием.

В сентябре 1939 года на стол Берии лег рапорт из Вашингтона. В ответ на указание НКВД законсервировать резидентуру и отбыть в Центр полковник Ахмеров просил разрешения на вступление в брак с агентом «Таней» и возвращение в Москву вместе с ней. Представьте себе в какую ярость пришел всесильный Берия! Он вызвал начальника внешней разведки Павла Михайловича Фитина и устроил ему разнос, заявив, что «в нелегальную резидентуру НКВД в США пробрались американские шпионы». Фитину пришлось хорошо постараться, чтобы разубедить наркома. Решающим аргументом было, что Сталин высоко ценит работу Эрла Браудера, и Берия не решился препятствовать браку его племянницы. Однако отыгрался на Ахмерове, понизив его до стажера американского отделения внешней разведки.

Чета Ахмеровых. Фото devjatkin.ru

Доклад Ахмерова охладил отношения США и Японии

Несмотря на трудности в карьере Исхак Абдулович не думал бросать начатое дело. Отъезжая из Америки в Москву, в разговоре с одним высокопоставленным американским чиновником он сообщил, что собирается в Китай и оттуда будет информировать о китайско-японских отношениях. В Москве он составил доклад, где рассказал о деятельности японцев на оккупированных территориях Китая и предупреждал Америку о военных приготовлениях Токио. Затем этот доклад наш агент передал высокопоставленному собеседнику Ахмерова. В итоге подготовленные Ахмеровым материалы легли на стол президента Рузвельта.

После этого отношения США и Японии стали ухудшаться. Рузвельт дважды вызывал японского посла для объяснений, и оба раза посол отказывался прокомментировать ситуацию. Когда посла вызвали в очередной раз, 7 декабря 1941 года произошел налет японской авиации на Перл-Харбор. Американцы, которые до сих пор держались в стороне, вступили во Вторую мировую войну. Каждый декабрь мы отмечаем наступление наших войск под Москвой. Оно стало возможным благодаря дивизиям с Дальнего Востока и Сибири. Мы смогли перебросить их к столице, когда стало ясно, что Япония занята войной с Америкой. В спасении Москвы есть прямая заслуга Ахмерова.

Данные для Тегеранской конференции и ядерной программы СССР



Когда наша армия била немцев под Москвой, Исхак Абдуллович и его супруга снова были в США. В 1941 году агент «Юнг» вновь возглавил нелегальную резидентуру за океаном. Для надежного прикрытия он создал коммерческую фирму по пошиву и реализации меховых изделий. Здесь ему пригодились навыки скорняка, полученные от татарского деда.

Благодаря сети агентов Ахмерова советская сторона хорошо знала о планах американцев накануне Тегеранской конференции в 1943 году. Один из его агентов добывал информацию по созданию американского ядерного оружия («Манхэттенский проект»). Среди направляемых Ахмеровым материалов были сведения об оценках американцами военно-политического потенциала Германии, военных и политических планах правительства США, проекты документов, подготовленных для важных международных встреч, данные о переговорах германского посла в Ватикане с представителями президента Рузвельта об условиях выхода Германии из войны. Вся эта информация имела большое значение и докладывалась непосредственно высшему руководству.

Фото ГТРК «Южный Урал»



«Он старался не делать себе послаблений даже в мелочах»

После возвращения в Москву в 1946 году он был назначен заместителем начальника Управления нелегальной разведки КГБ. После отставки по выслуге лет читал лекции в учебных заведениях советской внешней разведки. Исхак Ахмеров скончался 18 июля 1976 года на 76 году жизни. Его жена и боевая подруга Елена Ивановна (Хелен) умерла в 1981 году.

Как писал один из сослуживцев великого разведчика: «Исхак Абдулович обладал большой силой воли, упорством, настойчивостью в достижении цели. Он старался не делать себе послаблений даже в мелочах. Это был человек большой души, увлеченный делом, которому он служил всю сознательную жизнь. Он был беззаветно предан своему Отечеству».

В 2015 году Исхаку Абдуловичу открыли памятник в Челябинске. Очень радостно, что теперь и в Татарстане памяти великого сына татарского народа уделяют внимание на государственном уровне.