У татарстанских свидетелей Иеговы забирают дом, которого нет

Местная организация, как оказалось, практически не имела имущества, а принадлежность единственного строения, якобы находящегося в собственности, в действительности не установлена

В Казани, как и в других городах России, полным ходом идут судебные заседания по банкротству «Управленческого Центра свидетелей Иеговы в России». И если в Санкт-Петербурге речь идет о недвижимости центра, оцененной в 881 млн рублей, то в столице Татарстана — о небольшом деревянном доме. Впрочем, как выяснило «Реальное время», казанцы, состоявшие в организации, о нем не слышали и раньше. Когда общество еще не было запрещено, иеговисты для своих нужд площади арендовали. Да и наличие самого дома оказалось под вопросом.

Скромная Казань

По всей России полным ходом начался комплексный передел недвижимого имущества «Свидетелей Иеговы», не так давно официально внесенных в реестр запрещенных организаций. С конца октября Министерство юстиции РФ инициировало более 20 дел по банкротству организации и ее региональных подразделений. В рамках процессов имущество будет изыматься в пользу государства. В Санкт-Петербурге суд уже изъял 16 объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью 881,4 млн рублей. В Татарстане пока в картотеке арбитража 31 октября было зарегистрировано два таких дела, оба в отношении «Свидетелей Иеговы» Нижнекамска и Нижнекамского района.

Как оказалось, в Татарстане у иеговистов делить особо нечего. В собственности у организации, согласно материалам дела, числится только жилой дом в Казани — на улице Шоссейной, 16 в Кировском районе, с кадастровым номером 16:50:060613:388. С марта 2014 года дом якобы находится в долевой собственности у трех физических лиц. Почему в суде рассматривается вопрос о судьбе собственности физических лиц, а не религиозной организации, на очередном заседании в минувшую пятницу не пояснили. Как и не пояснили механизм, по которому частная собственность может быть принята за собственность юрлица.

С конца октября Министерство юстиции РФ инициировало более 20 дел по банкротству организации и ее региональных подразделений. Фото minjust.ru



Собственность-загадка

Но самое интересное, что об этом объекте недвижимости не знают и те, кто ранее состоял в «Свидетелях Иеговы». В разговоре с корреспондентом «Реального времени» один из бывших активистов организации Виталий С. рассказал, что для деятельности они арендовали площади и о здании на Шоссейной он никогда ничего не слышал.

Есть проблемы и с официальными данными по объекту на Шоссейной, 16. Дело в том, что под указанным в материалах дела кадастровым номером в публичной кадастровой карте значится совсем другой объект — квартира в многоквартирном доме на Волочаевской, 4.

В свою очередь, согласно базе Росреестра, кадастровый номер дома на Шоссейной, 16 — это 16:50:230201:115. Деревянный одноэтажный жилой дом был зарегистрирован в 2007 году и оценен в 2 млн рублей. Его собственником с 2009 года является один человек, а не три, как говорится в деле.

Участок по тому же адресу имеет кадастровый номер 16:50:090613:14. Собственником является совсем другой человек. Площадь участка составляет 598 кв. метров, его кадастровая стоимость оценена в 3 миллиона 854 тысячи рублей. Причем вид разрешенного использования не совпадает с реальной постройкой, так как земля определена под объекты культуры и искусства.

К сожалению, узнать загадку этих нестыковок в суде также не удалось, а очередное заседание по этому делу было перенесено по ходатайству МТУ Росимущества в РТ и Ульяновской области.

6 апреля ведомство через суд потребовало конфисковать имущество организации, а 15 марта ведомство направило исковое заявление о ликвидации организации. Фото Ирины Плотниковой

Все имущество — государству

Согласно материалам дела, в качестве арбитражного управляющего по делу татарстанских иеговистов Минюстом предлагается кандидатура члена Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (МСО ПАУ) Сергея Кряжева, который будет получать за свою работу по 30 тысяч рублей в месяц.

Напомним, что деятельность «Свидетелей Иеговы» признана незаконной 20 апреля, когда Верховный Суд РФ вынес решение о ликвидации управленческого центра организации в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Этому предшествовало решение Минюста от 3 марта 2017 года о приостановлении деятельности «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» в связи с осуществлением ею экстремистской деятельности. 6 апреля ведомство через суд потребовало конфисковать имущество организации, а 15 марта ведомство направило исковое заявление о ликвидации организации. Запрет коснулся 2277 религиозных групп по всей России, в которых числится около 175 тысяч последователей. Обжаловать решение суда иеговисты не смогли.

Подробнее о реакции иеговистов «Реальное время» писало сразу после запрета. Тогда представители казанского отделения «Свидетелей» рассказали нашему изданию, что их организация миролюбивая и не имеет признаков экстремизма.

По закону, имущество религиозной организации отойдет государству. Эта процедура регламентирована статьей 64, пунктом 5.2 Гражданского кодекса РФ, которая предполагает, что «в случае обнаружения имущества ликвидированного юридического лица, исключенного из единого государственного реестра юридических лиц, в том числе в результате признания такого юридического лица несостоятельным (банкротом), заинтересованное лицо или уполномоченный государственный орган вправе обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право».