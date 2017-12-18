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У татарстанских свидетелей Иеговы забирают дом, которого нет

14:00, 18.12.2017 24

Местная организация, как оказалось, практически не имела имущества, а принадлежность единственного строения, якобы находящегося в собственности, в действительности не установлена

У татарстанских свидетелей Иеговы забирают дом, которого нет

В Казани, как и в других городах России, полным ходом идут судебные заседания по банкротству «Управленческого Центра свидетелей Иеговы в России». И если в Санкт-Петербурге речь идет о недвижимости центра, оцененной в 881 млн рублей, то в столице Татарстана — о небольшом деревянном доме. Впрочем, как выяснило «Реальное время», казанцы, состоявшие в организации, о нем не слышали и раньше. Когда общество еще не было запрещено, иеговисты для своих нужд площади арендовали. Да и наличие самого дома оказалось под вопросом.

Скромная Казань

По всей России полным ходом начался комплексный передел недвижимого имущества «Свидетелей Иеговы», не так давно официально внесенных в реестр запрещенных организаций. С конца октября Министерство юстиции РФ инициировало более 20 дел по банкротству организации и ее региональных подразделений. В рамках процессов имущество будет изыматься в пользу государства. В Санкт-Петербурге суд уже изъял 16 объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью 881,4 млн рублей. В Татарстане пока в картотеке арбитража 31 октября было зарегистрировано два таких дела, оба в отношении «Свидетелей Иеговы» Нижнекамска и Нижнекамского района.

Как оказалось, в Татарстане у иеговистов делить особо нечего. В собственности у организации, согласно материалам дела, числится только жилой дом в Казани — на улице Шоссейной, 16 в Кировском районе, с кадастровым номером 16:50:060613:388. С марта 2014 года дом якобы находится в долевой собственности у трех физических лиц. Почему в суде рассматривается вопрос о судьбе собственности физических лиц, а не религиозной организации, на очередном заседании в минувшую пятницу не пояснили. Как и не пояснили механизм, по которому частная собственность может быть принята за собственность юрлица.

С конца октября Министерство юстиции РФ инициировало более 20 дел по банкротству организации и ее региональных подразделений. Фото minjust.ru

Собственность-загадка

Но самое интересное, что об этом объекте недвижимости не знают и те, кто ранее состоял в «Свидетелях Иеговы». В разговоре с корреспондентом «Реального времени» один из бывших активистов организации Виталий С. рассказал, что для деятельности они арендовали площади и о здании на Шоссейной он никогда ничего не слышал.

Есть проблемы и с официальными данными по объекту на Шоссейной, 16. Дело в том, что под указанным в материалах дела кадастровым номером в публичной кадастровой карте значится совсем другой объект — квартира в многоквартирном доме на Волочаевской, 4.

В свою очередь, согласно базе Росреестра, кадастровый номер дома на Шоссейной, 16 — это 16:50:230201:115. Деревянный одноэтажный жилой дом был зарегистрирован в 2007 году и оценен в 2 млн рублей. Его собственником с 2009 года является один человек, а не три, как говорится в деле.

Участок по тому же адресу имеет кадастровый номер 16:50:090613:14. Собственником является совсем другой человек. Площадь участка составляет 598 кв. метров, его кадастровая стоимость оценена в 3 миллиона 854 тысячи рублей. Причем вид разрешенного использования не совпадает с реальной постройкой, так как земля определена под объекты культуры и искусства.

К сожалению, узнать загадку этих нестыковок в суде также не удалось, а очередное заседание по этому делу было перенесено по ходатайству МТУ Росимущества в РТ и Ульяновской области.

6 апреля ведомство через суд потребовало конфисковать имущество организации, а 15 марта ведомство направило исковое заявление о ликвидации организации. Фото Ирины Плотниковой

Все имущество — государству

Согласно материалам дела, в качестве арбитражного управляющего по делу татарстанских иеговистов Минюстом предлагается кандидатура члена Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (МСО ПАУ) Сергея Кряжева, который будет получать за свою работу по 30 тысяч рублей в месяц.

Напомним, что деятельность «Свидетелей Иеговы» признана незаконной 20 апреля, когда Верховный Суд РФ вынес решение о ликвидации управленческого центра организации в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Этому предшествовало решение Минюста от 3 марта 2017 года о приостановлении деятельности «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» в связи с осуществлением ею экстремистской деятельности. 6 апреля ведомство через суд потребовало конфисковать имущество организации, а 15 марта ведомство направило исковое заявление о ликвидации организации. Запрет коснулся 2277 религиозных групп по всей России, в которых числится около 175 тысяч последователей. Обжаловать решение суда иеговисты не смогли.

Подробнее о реакции иеговистов «Реальное время» писало сразу после запрета. Тогда представители казанского отделения «Свидетелей» рассказали нашему изданию, что их организация миролюбивая и не имеет признаков экстремизма.

По закону, имущество религиозной организации отойдет государству. Эта процедура регламентирована статьей 64, пунктом 5.2 Гражданского кодекса РФ, которая предполагает, что «в случае обнаружения имущества ликвидированного юридического лица, исключенного из единого государственного реестра юридических лиц, в том числе в результате признания такого юридического лица несостоятельным (банкротом), заинтересованное лицо или уполномоченный государственный орган вправе обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право».

Мария Горожанинова
ОбществоНедвижимость
комментарии 24

комментарии

  • Анонимно 18 дек
    Хорошо что в татарстане нет их имущества, меньше мороки
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    Анонимно 19 дек
    Ужасное отношение к чужой беде! Пока не коснётся лично кого-то даже и не посочувствуют... мда....
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  • Анонимно 18 дек
    Граждане, лучше подпишите всё государству, все равно отберут, меньше мороки будет.
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  • Анонимно 18 дек
    Так то в центре города этот домик, тоже недешево
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    Анонимно 18 дек
    но не сравнится уж с Питербургом
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    Анонимно 18 дек
    Это да, надо же столько в Культурной столице! аж странно
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  • Анонимно 18 дек
    Да такое уже происходит к сожалению повсеместно. А недавно в Москве пришли на квартиру сотрудники правопорядка вызванные доблестным консьержем и выставили штраф в 20000 хозяйке квартиры.
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  • Анонимно 19 дек
    Теперь понятно, кто отбирает квартиры на самом деле..
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  • Анонимно 19 дек
    Большевики правят! Их дело продолжается!
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  • Анонимно 19 дек
    Всем уже давно понятно , что страна живет в 37 году , бизнес у людей отнимают , собственности лишают, медицину развалили, зарплаты нищие,свобод нет.Скоро в тюрьму за чих и вздох начнут сажать . а еще хуже убивать своих инакомыслящих граждан.
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    Анонимно 21 дек
    ошибочка - в 1917
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  • Анонимно 19 дек
    таким образом можно значит к любому подходить у кого есть квартира или кто бизнес купил и разворачивает его просто подходить и забирать по беспределу, дело то не в самих свидетелей Иеговы, а самой сути, что по беспредел
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    Анонимно 20 дек
    Дошло до кого то, что сегодня иеговисты, а завтра донос на тебя что ты адепт макаронного монстра и конфискация
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  • Анонимно 19 дек
    дело самой сути, сегодня у свидетелей завтра будем у других забирать, наверное кто из грамотных юристов шокированы таким беспределом, это значит свидетели забирают квартиры, в тут о как оказалось на оборот, это значит свидетели нарушают закон, а тут власти сами нарушают конституция прав человека свободного вероисповедания, мда как то так и получается
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  • Анонимно 19 дек
    Дофига у свидетелей в Татарстане недвижимости, только в казани пару объектов элитных в центре. еще по татарии, не говоря уже о зале конгрессов в челнах за 20 миллионов. просто они умные все перекинули на частные лица.
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    Анонимно 19 дек
    Имущества у Свидетелей не много и не мало, а столько сколько нужно. Это потому что ни кто у них не ворует, поэтому хватает на все, что необходимо. Поучиться бы нашему правительству у них как не воровать, тогда бы и государство было сильным, а то развели нищету и не могут воров поймать или боятся их. ну да как сам себя поймаешь.
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    Анонимно 19 дек
    К сожалению мы живём в таком государстве, что скоро к любому могут придти и сказать:ваше имущество -не ваше. Но всем нужно вспомнить о древнем опыте одной царицы. Иезавель её имя. И о её бесславном и ужасном конце.
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  • Анонимно 20 дек
    вообще странно за что их закрыли - по улицам с битами не ходили - не избивали НЕИЕГОВИСТОВ, терракты не устраивали
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    Анонимно 21 дек
    Иисуса Христа тоже обвинили без вины . К тому же он сам сказала что также будут поступать с его последователями-христианами а не любить и лилеять. Наверно в этом и объяснение произошедшему
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  • Анонимно 21 дек
    Я сразу вспомнила рекламу:"Вы все ещё не стираете порошком Ариель? Тогда мы идём к вам!!" Ну что, скоро ко многим россиянам придут за имуществом и не только.
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  • Анонимно 22 дек
    Очень правильные и умные комментарии доставили мне настоящую радость. Согласна с вами.
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  • Анонимно 23 дек
    Это потому что можно без регистрации комментарий давать.
    Вообще, страшно конечно, что такое беззаконие. Скоро будет ещё хуже....
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  • Анонимно 23 дек
    Ха-ха, сначала отобрали их Боха, а теперь вот и его недвижимость. А мы как-бе свидетелями стали. Вы думаете, что у нас тоже кое-что отнимут?
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  • Анонимно 24 дек
    Привет, земляки, читайте Библию, скоро и православие запретят, там денег вообще немеряно
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