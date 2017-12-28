Авто для мигранта: в каких странах Lexus дешевле, а Volkswagen дороже

Обзор стоимости автомобилей в России и за рубежом

«Реальное время» продолжает знакомить читателей с особенностями цен на разные товары в других странах. На этот раз мы решили узнать, как отличаются цены на автомобили в России и за рубежом. Как оказалось, машину в России в целом можно купить дешевле, но место производства, скорее всего, будет отличаться.

Недорого и свое

Вслед за исследованием стоимости продуктов и квартир в зарубежных странах «Реальное время» решило ознакомиться и с другими аспектами жизни вдали от родины. Сегодня мы узнаем, какова стоимость машин в других странах в сравнении с Россией. Для этого мы выбрали одиннадцать популярных моделей автомобилей на первичном рынке — как в России, так и за рубежом, и еще пять — на вторичном рынке. Общее число стран, цены в которых мы анализировали, — восемь, включая Россию.

Как показало исследование, цены в России — одни из самых низких. Однако наибольшая разница касается стоимости моделей, выпускаемых внутри страны, а таких довольно много: например, Kia Rio, Volkswagen Polo и Renault Duster. Судя по цене и названиям брендов (некоторые автомобили выпускаются в разных странах под разными названиями), многие из иномарок российского производства поставляются и в дружественную Белоруссию. Отметим при этом, что в списке не оказалось ни одного нового автомобиля, который был бы представлен во всех исследуемых странах — сказывается географическая разница и разница в доходах населения — к примеру, Lexus обделил своим вниманием Белоруссию и Индию, а Renault решил не продавать автомобили на перенасыщенном рынке США.

Что касается подержанных автомобилей, то цены в России гораздо более низкие, чем, к примеру, в Турции. Однако найти приемлемый автомобиль гораздо проще в странах Европы или США. К тому же российские подержанные машины зачастую оказываются в гораздо более плохом состоянии — как из-за климатических условий (обилие химических реагентов на дорогах зимой и солидные ямы весной не способствуют сохранности железного коня), так и из-за, мягко говоря, не слишком аккуратной манеры езды наших соотечественников.

Цены на автомобили за рубежом

Марка Россия Германия Франция Латвия Беларусь Kia Rio 659.900 811.520 936.476 867.056 678.366 Lada Vesta 554.900 884.411 н/д 895.518 565.015 Volkswagen Polo 599.900 900.725 1.001.731 965.424 594.295 Volkswagen Golf н/д 1.254.767 1.325.228 1.073.789 н/д Renault/Dacia Duster 589.000 742.100 н/д 724.745 710.255 Renault Clio н/д 832.346 978.822 742.100 н/д Toyota Camry 1.377.000 н/д н/д н/д 1.377.199 Ford Fiesta 633.000 756.678 794.859 784.446 659.233 Toyota Corolla 933.000 1.473.092 н/д 1.078.787 953.148

Французские румыны и русские корейцы

Основой для списка новых машин послужила статистика от портала «Автостат» по продажам автомобилей в России. В частности, мы проанализировали стоимость популярнейшего Kia Rio, занявшего первое место по продажам в октябре в России, а также флагмана АвтоВАЗа — Lada Vesta, находящуюся на третьем месте в России и относительно популярную в Европе. Также в списке популярных новых автомобилей две модели Volkswagen Polo, который занимает шестое место в России и третье в Германии, и Golf — лидер по продажам в Германии, но с недавних пор не представленный в России.

В список новых автомобилей мы включили, кроме того, один из самых доступных в России «паркетников» — Renault Duster, занявший у нас в стране седьмое место по продажам, а в других странах известный под румынским брендом Dacia. В списке есть и еще один представитель Renault — Clio, который, впрочем, не продается в России, но занимает первую строчку по популярности у себя на родине, во Франции. Также мы проанализировали стоимость Ford Fiesta, самого популярного автомобиля в Европе в марте 2017 года, Toyota Corolla — самой популярной модели в мире, и Toyota Camry — самой распространенной в США машины бизнес-класса. Помимо этого, в рейтинг новых автомобилей по цене мы включили двух представителей класса выше среднего — это самый продаваемый в мире представитель класса SUV (внедорожники и «паркетники») Nissan X-Trail и самый продаваемый автомобиль премиум-класса в России — Lexus RX.

В список подержанных автомобилей попала одна из самых популярных за рубежом моделей АвтоВАЗа — «Нива» (рассматриваемые годы выпуска — с 1999-го по 2004-й), Ford Focus, занявший первое место в России среди подержанных автомобилей (мы смотрели машины, выпущенные с 2004-го по 2006 год), Opel Astra с восьмого места по России (2009—2012 годы), Toyota Corolla 2000—2002 годов выпуска (самый надежный автомобиль начала 2000-х, согласно данным издания What Car?), а также Audi 100 — «Европейский автомобиль года» в 1983 году (мы исследовали автомобили 1980—1987 годов выпуска).

Для исследования мы взяли следующие страны: Россию, Белоруссию и Латвию (через них зачастую везут в Россию подержанные иномарки), Германию и Францию, а также Турцию, США и Индию.



Lada Vesta, находящаяся на третьем месте в России, относительно популярна в Европе. Фото autostat.ru

Нестабильная и безальтернативная Индия

В списке моделей, которые продаются практически во всех странах, — пять автомобилей. Это Kia Rio, Volkswagen Polo, Ford Fiesta, Toyota Corolla и Renault (Dacia) Duster. Три из них оказались дешевле всего именно в России — это Kia Rio, Ford Fiesta и Toyota Corolla. Интересно, что все они для российского рынка собираются здесь же, в России.

Kia Rio в минимальной комплектации (мы рассматриваем именно минимальную цену, представленную на сайтах производителей) в нашей стране стоит 660 тыс. рублей, в то время как, например, в Турции (в переводе на рубли) — около 977 тыс. рублей. Дорогая эта машина также во Франции — 936 тыс. рублей. Ford Fiesta в России стоит 633 тыс., а вот в Турции — почти 1,1 млн рублей. Toyota Corolla в России обойдется в 933 тыс. рублей, а дороже всего она в Индии — 1,4 млн рублей (даже немного дороже, чем в Германии).

Во всех трех случаях второй по дешевизне страной является Белоруссия. Там, несмотря на отсутствие производств крупных европейских компаний, Volkswagen Polo оказался даже дешевле, чем в России, — 594 тыс. рублей (вероятно, изначально производитель устанавливал одинаковую стоимость, но сказались колебания курса белорусского рубля к российскому). Эта же модель во Франции стоит больше миллиона. А вот в Индии она, в отличие от «Короллы», оказалась дешевле всех — всего 493 тыс. рублей. Одним словом, рынок в Индии удивляет своим непостоянством. При этом из представленных в списке 11 новых автомобилей в Индии присутствуют всего три — VW Polo, Corolla и Dacia Duster. В основном в этой южной стране ездят на недорогих машинах местного производства (или, что встречается чаще, на мопедах).

Duster, который собирают в России, оказался самым дешевым, причем разница с другими странами особенно заметна. Если в нашей стране он стоит 590 тыс. рублей, то во всех остальных странах его цена — от 710 до 767 тыс. рублей. Исключением здесь стала Турция, где эта модель обойдется в 985 тыс. рублей. Отметим, что в таблице нет данных по Франции — там планируется перезапуск модели в новом кузове, стоимость пока неизвестна.

Lexus: недоступнее некуда

Оставшиеся пять новых автомобилей продаются в шести странах из восьми (или даже меньше). В шести странах, в частности, можно найти кроссоверы от японских производителей — ходовой Nissan X-Trail и гибридный Lexus RX 450h. Оба автомобиля не представлены в небогатой Индии, а X-Trail также нельзя встретить в США (там, впрочем, много других моделей, которые на российском, а то и европейском рынке никому неизвестны — с выбором в Штатах проблем нет). Nissan X-Trail оказался самым дешевым именно в России — здесь его можно купить за 1,294 млн рублей, примерно такая же цена и в Белоруссии. Жителю Турции за эту модель придется заплатить 1,42 млн, Латвии — 1,53 млн, в Германии машина будет стоить 1,77 млн, а во Франции — и вовсе 1,86 млн.

А вот что касается «люксового» Lexus, то здесь ситуация более интересная. Второй страной, помимо Индии, где эта машина не продается, стала Белоруссия. А дешевле всего она оказалась не в России, а в США. При стоимости у нас от 4,42 млн рублей в Штатах ее же можно купить в переводе на рубли всего за 3,134 млн рублей. Дешевле, чем в России, этот автомобиль также в Турции (3,77 млн) и Германии (4,1 млн рублей).

Еще в меньшем числе стран представлена самая популярная машина в Германии — Volkswagen Golf. Ее нельзя встретить не только в Индии и Белоруссии, но и в России — она перестала продаваться в местных автосалонах с середины года. Объяснялось это слабым спросом. Отметим, что стоимость ее ниже всего в Латвии (1,07 млн рублей) и США (1,18 млн рублей), а дороже всего — в Турции (1,36 млн рублей).

Дешевле всего Lexus RX оказался не в России, а в США. Фото autostat.ru

Лишь в четырех странах представлены еще две модели — это самый популярный во Франции Renault Clio и флагман АвтоВАЗа Lada Vesta. Clio нельзя купить в Индии, России и Белоруссии, а также в США — в Америку вообще почти не поставляются автомобили французского производства. Что касается стран Европы, то по неведомым причинам у себя на родине она оказалась дороже (979 тыс.), чем в Германии (832 тыс. рублей) и Латвии (742 тыс.). Дороже, чем во Франции, эта модель стоит только в Турции — 1,04 млн рублей.

Lada Vesta, помимо России, где она обойдется в 555 тыс. рублей, представлена в Белоруссии (почти по такой же цене — 565 тыс. рублей). Можно ее встретить также в Латвии, однако тут она самая дорогая — от 896 тыс. рублей. Даже в Германии, которая является основным рынком Евросоюза для «Лады», она стоит дешевле — всего 884 тыс. рублей.

Наконец, наименее представленная в мире из проанализированных машин — Toyota Camry. Несмотря на ее широкое распространение в России и США, в странах Европы она не представлена. Нет ее и в Турции, а в трех странах, где она есть (Россия, Белоруссия и США) стоит она примерно одинаково — около 1,4 млн рублей. Отметим, впрочем, что российская Camry производится на петербургском заводе, при этом она отличается от машины на американском рынке — как минимум визуально, а также устанавливаемыми двигателями. Минимальный объем двигателя американской Camry — 2,5 литра с 203 л.с., российской — 2 литра со 150 л.с.

Подержанные машины: за дешевыми старыми «Ауди» — в Россию, за десятилетними «Фордами» — в Германию

Что касается ситуации на вторичном рынке, то здесь разница в ценах еще более заметна. Наиболее представленная в мире машина — Toyota Corolla 2000—2002 годов выпуска — это первый и единственный случай в нашем исследовании, когда автомобиль можно купить во всех восьми странах. Стоимость машин (мы подбирали наиболее дешевые машины, которые, судя по объявлениям, «на ходу») значительно различается. Дешевле всего такой автомобиль можно купить в Германии — всего за 35 тыс. рублей. В США Corolla с похожими характеристиками будет стоить 59 тыс. рублей. В Латвии за нее придется заплатить уже больше — 76 тыс., а в России и Франции — в районе 95 тыс. рублей. Самыми дорогими, однако, оказались здесь Белоруссия и Турция — в этих странах придется заплатить 177 и 254 тыс. рублей соответственно.

Автомобиль, который удалось найти во всех странах, кроме Индии, — Ford Focus 2004—2006 годов выпуска. Стоимость его варьируется от 24 тыс. рублей в Германии до 280—290 тыс. в Белоруссии и Турции. Недорого «Фокус» можно приобрести также в США (41 тыс.), а в России такая машина обойдется минимум в 105 тыс. рублей.

В шести странах — всех, кроме Индии и США, — можно купить относительно «свежий» Opel Astra 2009—2012 годов и старенькую Audi 100 1980—1987 годов. Первый окажется дешевле всего у себя на родине, в Германии, — 166 тыс. рублей. На втором месте оказалась Россия — здесь такую же машину можно купить за 230 тыс. — дешевле, чем, например, во Франции (242 тыс.). Дороже всего относительно новый Opel будет стоить в Турции (396 тыс. рублей) и Латвии (402 тыс. рублей).

Автомобиль, который удалось найти во всех странах, кроме Индии, — Ford Focus 2004—2006 годов выпуска. Фото autostat.ru



Что касается Audi 100, то тут можно увидеть, как сильно отличается отношение к подобным машинам в России и за границей. Для России, судя по всему, это — «автохлам», который годами стоит на даче и ржавеет, по этой причине они и дешевые. Минимальная стоимость подобной машины в работоспособном состоянии — 25 тыс. рублей. Примерно столько же стоит похожий автомобиль и в Белоруссии. В Латвии за такую машину придется отдать уже около 67 тыс. рублей. А вот, например, в Турции такая машина будет стоить 161 тыс. рублей. При этом для Германии и Франции, похоже, это скорее не «автохлам», а раритет — потому минимальная стоимость машины тут высокая, но и состояние у них заметно лучше. Audi 100 середины 1980-х годов в Германии обойдется в 242 тыс. рублей, а во Франции — и вовсе в 347 тысяч.

Замыкает пятерку подержанных машин российская Lada Niva. Ее можно найти в пяти странах — помимо России, Белоруссии и Латвии, это Франция и Германия. Любопытно, что, несмотря на широкое распространение автомобилей Lada в Турции, конкретно «Ниву» там найти не удалось — больше в ходу там «Самары» (то есть ВАЗ-2108 и 2109), а также «десятки» и «Калины».

Дешевле всего «Нива» 1999—2004 годов выпуска ожидаемо оказалась в России — всего 50 тыс. рублей. Ситуация с этой машиной, похоже, сравнима с ситуацией с Audi 100. Отношение к надежной и практичной машине в Европе другое — во Франции за аналогичную машину придется выложить 230 тыс., а в Германии — 243 тыс. рублей. В Белоруссии и Латвии такой автомобиль удастся купить примерно за 106—107 тыс. рублей.