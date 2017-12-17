Куда пойти в Казани с 18 по 24 декабря: стендапы на татарском, езда на собаках и дизайнеры в «Спартаке»

Топ-10 событий предстоящей недели по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

В Казани все сильнее ощущается приближение новогодних праздников — со следующей недели мероприятия будут проходить в этой тематике. На специализированных площадках можно будет поискать необычные новогодние подарки, посетить «Ханский двор» и избавиться от ненужных вещей. Уикенд обещает катание на собачьих упряжках, компанию творческих людей и смешанные бои. Распланируйте неделю вместе с обзором «Реального времени».

1. Каким будет цифровое развитие России

Ответ попытаются найти в казанском ИТ-парке. Там 18 декабря стартует Форум-школа Цифровых чемпионов. Участников призывают к дискуссии на тему цифрового развития России. Мероприятие будет интересно IT-специалистам, инвесторам, представителям органов власти. Программа длится три дня и включает в себя открытые дискуссии, семинары и питч-сессии. В спикерах заявлены бизнес-тренеры и эксперты.

Отдельной частью форума станет акселерационная программа (программа поддержки) для стартапов. К участию приглашаются проекты ранних стадий, создающие технологические решения для цифровой экономики. По словам организаторов, предпочтение будет отдано проектам, имеющим в основе одну из «сквозных» технологий: большие данные, искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые вычисления.

В Иннополисе рассмотрят ключевые аспекты обеспечения кибербезопасности. Фото Дмитрия Щипанова

2. В Иннополисе научат защищаться от кибератак

18 декабря в Иннополисе пройдет интенсив-практикум «Кибербезопасность современных промышленных систем». Практикум рассчитан на специалистов, использующих в работе автоматизированные системы управления. Мероприятие будет поделено на три блока. В первом рассмотрят ключевые аспекты обеспечения кибербезопасности, во втором блоке расскажут, как защищаться от кибератак, в третьем дадут рекомендации по организационной поддержке кибербезопасности. Вход по предварительной регистрации.

3. Бизнесмены получат золотые значки

В ТПП РТ наградят победителей конкурса «Предприниматель года. Золотая сотня — 2017». Церемония пройдет в среду, 20 декабря.

Участие в конкурсе принимают представители малого и среднего бизнеса. Обязательное условие — предприятие должно работать на территории Татарстана не менее 2 лет. Конкурс состоит из пяти этапов: прием заявок, голосование, определение победителей, итоги и церемония награждения. Жюри оценит вклад бизнесменов в развитие отрасли и экономику республики. Победители будут определены в десяти номинациях. Начало в 16.00.

4. На Казанской ярмарке посетителей подготовят к Новому году

20 декабря в Казани традиционно откроется новогодняя ярмарка. Приобрести необычные новогодние подарки можно будет на территории ВЦ «Казанская ярмарка».

Тематика ярмарки обещает посетителям помочь встретить праздник во всеоружии. Всего будет представлено пять разделов: новогодняя продукция, новогодний образ, новогодний декор, все к новогоднему столу и развлечения в новогодние каникулы. В программе — розыгрыши, мастер-классы, выступления творческих коллективов. Также будет работать фотостудия.

Ярмарка продлится до 24 декабря.

Приобрести необычные новогодние подарки можно будет на территории ВЦ «Казанская ярмарка». Фото Давида Казанского



5. В ГБКЗ прозвучат золотые хиты Камерного хора

22 декабря можно будет посетить концерт «Алтын граммофон» в ГБКЗ им. С. Сайдашева. Государственный камерный хор РТ исполнит хиты хорового репертуара. В программе европейская, русская и татарская классика, эстрадные композиции и народные песни. Концерт состоится в рамках абонемента «Хоровой crossover». Начало в 18.30, стоимость билетов от 500 до 800 рублей.

6. В Казани откроется «Ханский двор»

23 декабря на территории КСК «Казань» откроется новогодний городок «Ханский двор». Символом площадки является национальная новогодняя елка-дом «Ханский дворец». Как и в прошлом году, на территории ипподрома будут созданы торговые и развлекательные объекты. Жители и гости Казани смогут приобрести здесь подарки и сувениры от мастеров Татарстана, отведать блюда национальной кухни, стать участником зимнего Сабантуя.

Организаторы обещают и специальные представления. Они пройдут в «Ханском дворце» в Рождество 7 января и 13 января, в Старый новый год.

7. Kazan Ring Canyon откроет зимний сезон

23 декабря на автодроме Kazan Ring Canyon стартует зимний чемпионат Canyon Cup. Участники будут соревноваться на внедорожной трассе — по внедорожному триалу. Также в рамках открытия зимнего сезона организаторы обещают соревнования на треке по зимнему ралли-спринту, тест-драйвы новинок снегоходной и квадротехники и снегоходный freestyle (трюки в воздухе на снегоходах будут исполнять два российских атлета по снегоходному фристайлу). Гостей ждут новогодняя ярмарка, катания на собачьих упряжках, конкурсы и розыгрыши. Вход свободный, начало в 12.00.

На автодроме Kazan Ring Canyon стартует зимний чемпионат



8. В «Смене» взглянут на татарскую культуру по-новому

24 декабря в ЦСК «Смена» пройдет фестиваль новой татарской культуры Jadidfest. Можно будет посетить экскурсию по Мокрой слободе (сейчас район Привокзальной площади), послушать лекции о татарской культуре и литературе, принять участие в рэп-баттлах и стендапах на татарском. Кроме того, для всех желающих проведут получасовой интенсив по татарскому языку. На одной из площадок будет работать новогодний дизайн-маркет.

Jadidfest продлится с 12.00 до 22.00. За билет нужно будет заплатить 150 рублей.

9. Творческие выходные — в «Спартаке»

Уикенд также можно будет провести в компании молодых дизайнеров из разных городов России. С 22 по 24 декабря в Казани пройдет Open Space Market. Организаторы обещают вкусную еду, музыку и полезные знания. Также можно будет выбрать необычные подарки на Новый год. В программе — дизайнерский маркет, DJ-сеты, лекции и мастер-классы, новогодний фудкорт.

Начало в 14:.00 на территории фабрики «Спартак». Стоимость билета — 100 рублей (на все три дня).

10. Смешанные бои — для ценителей боевых искусств

24 декабря в Казани пройдет турнир по смешанным боям «Октагон — Войны в клетке». Его участниками станут любители и спортсмены с различными уровнями подготовки.

Бои проходят в восьмиугольном ринге (октагон), в специально оборудованном помещении. Воины выходят на бой с равным по навыкам, силе и весовой категории оппонентом. На турнирах присутствуют квалифицированные рефери, врачи и сотрудники охраны.

Соревнования пройдут в клубе «Октагон», начало в 18.00. Цена билета — 600 рублей.

На собрании планируется образовать комитет кредиторов банка. Фото Олега Тихонова

А также:

— 19 декабря в здании «Гранд Отель Казань» пройдет собрание кредиторов «Спурт банка». На собрании планируется образовать комитет кредиторов банка, рассмотреть отчет о деятельности конкурсного управляющего, избрать членов комитета кредиторов банка. Сбор в 11.00.

— 22 декабря в Набережных Челнах на площади «Азатлык» откроется центральная елка. В этом году ее оформление будет сочетать новые и традиционные элементы.

— 24 декабря рекомендуем посетить бесплатное мероприятие «Новогодний ЭкоФест 2018». Мероприятие пройдет в казанском «Штабе». На фримаркет можно будет принести ненужные вещи, от которых хочется избавиться. Начало в 12.00.

— 20 декабря можно послушать джаз в музее Е.А. Боратынского. Заслуженный работник культуры Татарстана Владимир Штейнман представит предновогоднюю программу «Битлз в джазе» с участием ансамбля «Dr.Vaks Band». Стоимость билета — 300 рублей.

— Любителям рока следует сходить в «Маяковский». Там пройдет новогодний концерт от казанской Школы рока The Road. Вход бесплатный.