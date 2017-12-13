Как самому снежному району Татарстана подарили «ложку к обеду»

Для борьбы со снежными заторами районам с плохой уборкой улиц вручили две сотни спецмашин

Фото: Василя Ширшова

«Как ложка к обеду» — отзывались о новогоднем подарке президента республики главы татарстанских районов, получая новую коммунальную технику для содержания дорог. В муниципалитетах заверили, что учли претензии жителей из-за неочищенных улиц прошлой зимой, и рапортуют, что исправились. Сейчас для этого есть все необходимое — автопарки существенно обновили. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Помощь самому снежному району

Больше всех подарку обрадовались бугульминцы — им вручили сразу 11 машин. С учетом того, что город обслуживало всего 12 единиц техники и каждая была изношена на 100 процентов, автопарк полностью обновили. У всех на слуху и скандал начала года, когда Бугульму засыпало снегом в 2,5 раза выше месячной нормы. Дорожники не справлялись, а горожане завалили жалобами местные власти и даже написали петицию на имя президента России с требованием очистить улицы.

— В народе говорят, что у нас на 2 недели раньше наступает зима и на 2 недели позже уходит. Поэтому для нас как для самого снежного района такой подарок, как ложка к обеду. Эта техника нам очень нужна, тем более, что в прошлом году мы испытывали серьезные трудности из-за обильных снегопадов, — рассказал корреспонденту «Реального времени» мэр Бугульмы Линар Закиров.

В районе заодно сменили и подрядчика по содержанию дорог. Вместо фирмы «Чистый город» пришел «Булгарстройкомплект», у которого на счету кроме подаренных еще 24 собственные спецмашины. Это было обязательным условием для участия в тендере, и компания уже прошла проверку во время нынешних первых снегопадов. «У нас за три дня выпала половина месячной нормы осадков. И за все эти три дня никаких нареканий со стороны населения не было», — отметил мэр Бугульмы. К тому же сейчас в городе работает горячая линия, куда могут обратиться жители с просьбой почистить дорогу.

Парк снегоуборочной техники татарстанским дорожникам помогли обновить по инициативе президента РТ



Поддержка на 718 млн рублей

Парк снегоуборочной техники татарстанским дорожникам помогли обновить по инициативе президента РТ. Заявку с информацией, в каких районах больше всего нуждаются в такой поддержке, сформировали в Минстрое. Всего муниципалитетам подарили 207 машин стоимостью от 3,8 до 6 млн рублей каждая. По данным министерства, на покупку было выделено 718 млн рублей.

— Чудес не бывает — это очень дорого. Бюджет района не располагал средствами, чтобы закупить эти машины самостоятельно. Поэтому мы одними из самых первых обратились к президенту, и он нас услышал и поддержал, — сообщил Линар Закиров.

Рады трем подаренным снегоуборочным машинам и альметьевские дорожники. Хотя в районе и не было особых проблем с техникой, но с учетом ее быстрого износа, пополнение автопарка пришлось как нельзя кстати.

— Мы работаем на этих машинах и днем, и ночью, круглогодично: и зимой, и летом, и весной, и осенью. То есть техника универсальная выполняет много видов работ: уборка снега, распыление реагентов, мытье улиц, полив газонов и цветников. У нас сейчас выросла площадь уборки — примерно 20 км городских дорог добавилось и еще внутриквартальные проезды, подъезды к соцобъектам, то есть работы стало больше, — говорит директор городского управления автомобильных дорог Альметьевска Альберт Халяпов.

Районам обещали и впредь помогать с обновлением специализированной коммунальной техники



Жалоб на плохую уборку прибавилось

Ключи от новеньких автогрейдеров, снегопогрузчиков и КДМ водители получили из рук президента РТ. Поздравляя дорожников, он заметил, что наличие именно этой спецтехники обуславливает чистоту в городах и районах Татарстана.

— Не секрет, что в последние годы эта тема обострилась. Техника изнашивается, за ней надо ухаживать. Ограниченность в финансовых ресурсах не позволяла решать те задачи, которые мы должны обеспечить в городах и райцентрах. Поэтому нами было принято решение выделить целевое финансирование, приобрести 207 единиц техники для решения этих задач, — отметил Рустам Минниханов.

Кроме того, на средства бюджета еще 100 машин дорожников прошли капремонт в дочерней компании КАМАЗа. Районам обещали и впредь помогать с обновлением специализированной коммунальной техники.