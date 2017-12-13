Как самому снежному району Татарстана подарили «ложку к обеду»
Для борьбы со снежными заторами районам с плохой уборкой улиц вручили две сотни спецмашин
«Как ложка к обеду» — отзывались о новогоднем подарке президента республики главы татарстанских районов, получая новую коммунальную технику для содержания дорог. В муниципалитетах заверили, что учли претензии жителей из-за неочищенных улиц прошлой зимой, и рапортуют, что исправились. Сейчас для этого есть все необходимое — автопарки существенно обновили. Подробнее — в репортаже «Реального времени».
Помощь самому снежному району
Больше всех подарку обрадовались бугульминцы — им вручили сразу 11 машин. С учетом того, что город обслуживало всего 12 единиц техники и каждая была изношена на 100 процентов, автопарк полностью обновили. У всех на слуху и скандал начала года, когда Бугульму засыпало снегом в 2,5 раза выше месячной нормы. Дорожники не справлялись, а горожане завалили жалобами местные власти и даже написали петицию на имя президента России с требованием очистить улицы.
— В народе говорят, что у нас на 2 недели раньше наступает зима и на 2 недели позже уходит. Поэтому для нас как для самого снежного района такой подарок, как ложка к обеду. Эта техника нам очень нужна, тем более, что в прошлом году мы испытывали серьезные трудности из-за обильных снегопадов, — рассказал корреспонденту «Реального времени» мэр Бугульмы Линар Закиров.
В районе заодно сменили и подрядчика по содержанию дорог. Вместо фирмы «Чистый город» пришел «Булгарстройкомплект», у которого на счету кроме подаренных еще 24 собственные спецмашины. Это было обязательным условием для участия в тендере, и компания уже прошла проверку во время нынешних первых снегопадов. «У нас за три дня выпала половина месячной нормы осадков. И за все эти три дня никаких нареканий со стороны населения не было», — отметил мэр Бугульмы. К тому же сейчас в городе работает горячая линия, куда могут обратиться жители с просьбой почистить дорогу.
Поддержка на 718 млн рублей
Парк снегоуборочной техники татарстанским дорожникам помогли обновить по инициативе президента РТ. Заявку с информацией, в каких районах больше всего нуждаются в такой поддержке, сформировали в Минстрое. Всего муниципалитетам подарили 207 машин стоимостью от 3,8 до 6 млн рублей каждая. По данным министерства, на покупку было выделено 718 млн рублей.
— Чудес не бывает — это очень дорого. Бюджет района не располагал средствами, чтобы закупить эти машины самостоятельно. Поэтому мы одними из самых первых обратились к президенту, и он нас услышал и поддержал, — сообщил Линар Закиров.
Рады трем подаренным снегоуборочным машинам и альметьевские дорожники. Хотя в районе и не было особых проблем с техникой, но с учетом ее быстрого износа, пополнение автопарка пришлось как нельзя кстати.
— Мы работаем на этих машинах и днем, и ночью, круглогодично: и зимой, и летом, и весной, и осенью. То есть техника универсальная выполняет много видов работ: уборка снега, распыление реагентов, мытье улиц, полив газонов и цветников. У нас сейчас выросла площадь уборки — примерно 20 км городских дорог добавилось и еще внутриквартальные проезды, подъезды к соцобъектам, то есть работы стало больше, — говорит директор городского управления автомобильных дорог Альметьевска Альберт Халяпов.
Жалоб на плохую уборку прибавилось
Ключи от новеньких автогрейдеров, снегопогрузчиков и КДМ водители получили из рук президента РТ. Поздравляя дорожников, он заметил, что наличие именно этой спецтехники обуславливает чистоту в городах и районах Татарстана.
— Не секрет, что в последние годы эта тема обострилась. Техника изнашивается, за ней надо ухаживать. Ограниченность в финансовых ресурсах не позволяла решать те задачи, которые мы должны обеспечить в городах и райцентрах. Поэтому нами было принято решение выделить целевое финансирование, приобрести 207 единиц техники для решения этих задач, — отметил Рустам Минниханов.
Кроме того, на средства бюджета еще 100 машин дорожников прошли капремонт в дочерней компании КАМАЗа. Районам обещали и впредь помогать с обновлением специализированной коммунальной техники.
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