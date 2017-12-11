FUN24 уходит с молотка: от плечиков до бильярдных столов и сегвеев

В перечень имущества банкротящегося ООО «ФАН 24» попало чуть ли не все оборудование уникального развлекательного центра, оцененное в 224 миллиона рублей

Конкурсный управляющий ООО «ФАН 24» завершил оценку имущества компании. Материальные ценности банкротящегося юрлица потянули на 224 млн рублей, что вполне покрывает требования кредиторов. Как выяснилось из документов отчета, за «ФАН 24» числилось чуть ли не все оборудование одноименного развлекательного центра, включая мебель, торговую, кухонную и офисную технику и самое главное — все, что касалось развлечений. На продажу могут быть выставлены аттракционы, бильярдные столы, дорожки для боулинга, игровые приставки, роликовые коньки и даже настольные игры и дротики для дартса. Чем после этого будет развлекать FUN24 — непонятно. Подробности большой развлекательной распродажи — в материале «Реального времени».

Оборудование на 224 миллиона и недостача в 117 тысяч

Банкротящееся ООО «ФАН 24» — некогда основное юрлицо одноименного развлекательного центра — продолжает медленно тянуть его на дно. Конкурсный управляющий компании Сергей Лашкин опубликовал отчет об оценке ее имущества. Согласно ему, ООО «ФАН 24» — отнюдь не «пустышка», как можно было предположить ранее по реакции собственников на его банкротство.

За компанией числятся реальные активы. Материальные ценности, описанные управляющим, в общей массе потянули на 224 млн рублей. Кроме того, имеется «дебиторка» свыше 11,2 млн рублей. А вот в кассе «ФАН 24» не нашли ни копейки.

Зато конкурсный управляющий обнаружил недостачу в размере почти 117 тысяч рублей. Фактически на эту сумму просто не нашлось оборудования. Как уверяет Лашкин в своем отчете, все это оборудование со 100% износа, вот только компания почему-то своевременно не списала его.

Сергей Лашкин опубликовал отчет об оценке имущества, согласно которому, ООО «ФАН 24» — отнюдь не «пустышка». Фото Олега Тихонова



Как «ФАН 24» банкротили соинвесторы и арендодатели

Напомним, на банкротство ООО «ФАН 24» в июле этого года подало некое ООО «БКФ» за долги всего в 2 млн рублей. Но уже тогда было известно, что у компании остаются долги перед обанкротившимся «ИнтехБанком», который ранее вкладывался в проект, и перед «Ак Барс» Банком. Кроме того, «БКФ» было связано с владельцем здания, в котором арендовал помещения комплекс FUN24, и, предположительно, могли быть дополнительные долги и за аренду.

Уже в августе суд признал ООО «ФАН 24» банкротом. Несмотря на это, сам развлекательный комплекс продолжал работать, а его совладелец Павел Тимец уверял, что банкротство одного юрлица не создаст проблем всему проекту: «Проект «ФАН24» и ООО «ФАН 24» — это не тождественные в юридическом смысле понятия. На территории развлекательного центра ведут деятельность несколько компаний-субарендаторов на основании долгосрочных договоров субаренды».

Осенью уже стало ясно, что проблемы FUN24 гораздо серьезнее, чем заверяли его владельцы. В октябре сразу несколько кредиторов ООО «ФАН 24» подали заявления на включение их требований в общий реестр. Среди них были и «ИнтехБанк» в лице Агентства по страхованию вкладов, и «Ак Барс» Банк, и арендодатели компании. В итоге общая сумма требований к ООО «ФАН 24» по исковым заявлениям, принятым арбитражем к рассмотрению, перевалила за 190 млн рублей.

Тогда же Павел Тимец рассказал «Реальному времени», что проблемы у проекта возникли из-за кризиса и усилились с крахом татарстанских банков. Долг развлекательного проекта перед одним из основных инвесторов, «ИнтехБанком», почти не изменился из-за финансового кризиса 2014 года. После того, как в конце 2014 года Центробанк России повысил ключевую ставку с 10,5% сразу до 17%», «ИнтехБанк» поднял ставку по кредиту для FUN24 с 15% до 25% годовых. При этом Тимец считал, что проект продолжит работу.

Все имеющиеся материальные ценности ООО «ФАН 24» зафиксированы аж в 23 описях на нескольких десятках листов

От дротиков для дартса до дорожек для боулинга

С отчетом конкурсного управляющего стало ясно, что с продолжением работы могут возникнуть трудности. Все имеющиеся материальные ценности ООО «ФАН 24» зафиксированы аж в 23 описях на нескольких десятках листов. Еще по одной содержат информацию о договорах аренды помещений и дебиторской задолженности. Все эти документы подтверждают, что именно эта компания была основным юрлицом проекта. Павел Тимец также подтвердил, что все оборудование развлекательного центра принадлежит ООО «ФАН 24» и попадает в опись.

Итак, что же нашел Сергей Лашкин у «ФАНа». В списке — несколько сотен наименований офисного и торгового оборудования, десятки пакетов лицензионного ПО для обеспечения работы компании, мебель (как офисная, так и барная), предметы интерьера (картины, вазы, светильники, ковры, шторы), кухонная техника и барное оборудование, элементы системы видеонаблюдения, пропускные системы, вешалки из гардероба, одежда работников и т.д.

Но самое главное, с молотка должно уйти все то, что делало FUN24 уникальным объектом — непосредственно развлечения. Огромный перечень из нескольких сотен позиций включает оборудование для боулинга (в том числе сами дорожки и системы подачи шаров), бильярдные столы, комплект лазертага, многочисленные аттракционы, приставки, мониторы и телевизоры, игровые автоматы, роликовые коньки, сегвеи, наборы настольных игр, клубное оборудование (дискошар, дым-машина, стробоскопы и т.д.), подиумы для дартса и дротики для него и т.д. Как без всего этого сможет работать центр — неизвестно. Равно как непонятно, кто приобретет столь специфическое имущество и по какой цене?

Павел Тимец не теряет надежды на продолжение развития проекта, пусть даже с новыми собственниками. Фото timets.net



«Для любого участника торгов выгодно функционирование развлекательного центра»



Сам Павел Тимец еще не уверен, будет ли участвовать в торгах с другими юрлицами, и уверяет, что решение «будет зависеть от финансового положения компании к апрелю 2018 года. Впрочем, он не теряет надежды на продолжение развития проекта, пусть даже с новыми собственниками.

— Само имущество без работающего развлекательного центра стоит меньше заявленной стоимости в силу физического и морального устаревания и износа. Для любого участника торгов выгодно функционирование развлекательного центра. Исходя из этого, предположу, что РЦ FUN24 продолжит деятельность, независимо от хода торгов, — рассказал Тимец «Реальному времени».

А пока по залам FUN24 ходят оценщики, переписывая инвентаризационные номера, развлекательный комплекс продолжает работать. Там до сих пор проходят как тематические вечеринки, так и обычные развлекательные дни, и в декабре администрация уже вывесила обновленную тарифную сетку.