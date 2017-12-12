Попытка номер шесть: станет ли «Зенит» лучшим клубом мира?

Уже сегодня казанский суперклуб стартует в клубном чемпионате мира по волейболу

Фото: Максим Платонов

Казанский «Зенит» является многократным чемпионом России, Европы и обладателем всех возможных других европейских титулов. Недоступным остается всего один, но один из самых важных для подопечных Алекно трофеев — клубный чемпионат мира, который стартует уже сегодня. Удастся ли взять высоту в этом году и каковы перспективы «Зенита» на турнире — в материале «Реального времени».

Попытка номер шесть...

Как бы пессимистично это ни звучало, но относительно фаворитов предстоящего чемпионата мира среди клубов сомнений нет ни у кого. Только очень преданный фанат остальных команд, кроме «Сада Крузейро» и «Зенита», может ожидать другого победителя турнира. Бразилия и Россия, пожалуй, две крупнейшие Федерации в волейбольном мире, и именно их представители, с уверенностью в 99%, будут выявлять сильнейший коллектив на планете.

Говорить о мотивации казанских волейболистов вряд ли стоит. Кубок чемпионов мира остается единственным(!) турниром, который еще не покорялся «Зениту». До этого подопечные Алекно сделали пять попыток, но ни одна из них не закончилась успехом. Два серебра и две бронзы кому-то, может, и покажутся очень весомыми наградами, но только не «Зениту», безоговорочному победителю европейской Лиги чемпионов последних лет.

«Сада Крузейро» уже второй год подряд забирает у «Зенита» главную награду в мировом волейболе среди клубов, и это не может не раздражать казанскую команду. Фото Романа Кручинина (zenit-kazan.com)

Попытка номер шесть будет особенно важной. В первую очередь, в плане реванша за прошлогоднее двойное поражение, в группе и финальном матче, от бразильского гранда. «Сада Крузейро» уже второй год подряд забирает у «Зенита» главную награду в мировом волейболе среди клубов, и это не может не раздражать казанскую команду. В прошлом году это случилось наиболее циничным образом — бразильцы не дали выиграть ни сета своему сопернику по финалу. Так что «Зенит» просто обязан забрать титул себе, более удобного случая может больше не представиться.

Возвращение турнира в Европу

В этот раз впервые с 1992-го года клубный чемпионат мира пройдет в Европе. Ранее он 4 года проходил в ОАЭ, а последние 4 раза страной-организатором была Бразилия. За то время, что турнир проводился в Южной Америке, ее победителем трижды становился местный «Сада Крузейро» и лишь раз его смог остановить российский клуб «Белогорье» из Белгорода. А еще раньше победу на турнире одерживали исключительно итальянцы, вначале в лице «Медиаланумо», а потом «Трентино».

Стоит отметить, что клубный чемпионат мира по волейболу уже дважды успел сменить формат. Придуман он был в Италии, где на тот момент болельщики сходили с ума от этого вида спорта, а спортивные чиновники пытались хоть как-то монетизировать такую любовь фанатов. Однако турнир не получил должной поддержки и в 1992 году закрылся до «лучших времен». Возродился он благодаря внезапной любви к волейболу катарских шейхов, выкупивших на четыре сезона права на проведение чемпионата мира.

Клубный чемпионат мира по волейболу уже дважды успел сменить формат. Фото zenit-kazan.com



Все эти годы на волейбольном Олимпе властвовал итальянский «Трентино». Сам турнир медленно превратился в никому не нужное соревнование, и когда зрительские трибуны перестали заполняться даже на финальных поединках, Катарские власти решили отказаться от его проведения. После этого клубный чемпионат мира обосновался в Бразилии и только в 2017-м перекочевал на свою историческую родину. Правда, вернулся он в Польшу, и это даже лучше — там знают, как сделать шоу на волейбольных матчах.

Кто, кроме «Крузейро», может доставить неприятности

В турнире примут участие восемь команд, поделенных на две группы. Из каждой группы в полуфинал выходят по две команды, которые встречаются друг с другом по «скрещенному» жребию. Казанский «Зенит» на групповом этапе попал в корзину В. Компанию подопечным Алекно составят аргентинский «Персональ Боливар», польский «Скра» и китайский «Шанхай». Примечательно, что среди них нет ни одного чемпиона своей конфедерации, а единственным победителем внутреннего чемпионата страны является «Боливар».

Аргентинцы на данном этапе выглядят наиболее сильным соперником россиян. Во-первых, в прошлом году они выиграли у того же «Крузейро» первую партию, но в итоге заняли всего лишь 4-е место, уступив еще и «Трентино» в матче за бронзовые медали 2:3. Во-вторых, именно «Боливар» рубился с бразильцами в финале чемпионата Южной Америки среди клубов в минувшем розыгрыше турнира. Тогда аргентинцы также уступили «Крузейро», но на этот раз с «сухим» счетом. Самым ярким игроком команды считается Пабло Крер, признанный в 2016 году лучшим блокирующим клубного чемпионата мира наряду с Артемом Вольвичем.

Поляки в лице команды «Скра» также являются неприятными соперниками. Они всегда хорошо настраиваются на матчи с российскими командами, а уж на своей-то площадке, безусловно, будут иметь «плюс одного игрока» — горячую поддержку болельщиков. Лидерами «Скра» можно считать местных Бартоша Курека, Марека Влажлы и серба Сречко Лисинаца. Последний стал самым результативным центральным блокирующим на недавнем чемпионате Европы в составе национальной сборной, а также вошел в символическую сборную турнира.

Из соседней корзины внушительно выглядят хозяева турнира. Действующие чемпионы Польши «ЗАКСА» лидируют во внутреннем чемпионате и всерьез намерены дать бой «Крузейро» и «Зениту». Помочь им в этом могут лучший снайпер команды Сэм Деро и его помощник Морис Армандо Торрес. Но сначала, конечно, им надо пройти чемпионов из Италии.

А что относительно «Крузейро»? Бразильцы однозначно не стали слабее, ни один из лидеров не покинул клуб, а в плане командной сыгранности «Сада Крузейро» стал еще крепче. Сложно сказать, что именно может помочь «Зениту» обыграть «безумных» южноамериканцев в этот раз, когда на площадке они способны на такое.