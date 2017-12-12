«Казаньоргсинтез» подвел итоги Года экологии

О внедрении системы раздельного сбора мусора и главных экологических событиях на КОСе

Фото: архив ПАО "Казаньоргсинтез"

В рамках Года экологии в России «Казаньоргсинтез» решил внедрить систему раздельного сбора мусора. На территории предприятия установили контейнеры для вторичного сырья, заводчан об изменениях информируют с помощью листовок. Раздельный сбор мусора должен сократить объем отходов, поступающих на захоронение на городские полигоны. Подробнее о природоохранных мероприятиях, итогах Года экологии — в материале «Реального времени».

«Казаньоргсинтез» внедряет систему дуального сбора мусора

Система экологического менеджмента на ПАО «Казаньоргсинтез» призвана улучшить экологическую обстановку, что достигается и путем снижения образования отходов. На предприятии в 2017 году решили проработать модель дуального сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Таким образом, планируется сократить объем отходов, поступающих на захоронение на городские полигоны. Контейнеры для вторичного сырья, а именно картона, бумаги, пластика, ПЭТ-бутылок и алюминиевых банок, позволят сэкономить на вывозе мусора за счет уменьшения его объема. Внедрение дуального сбора ТКО способствует повышению экологической грамотности и формирует экологическую ответственность работников предприятия, повышая престиж организации.

Контейнеры установлены на площадке завода оргпродуктов и на базе отдыха «Солнечный». Фото пресс-службы ПАО «Казаньоргсинтез»



Первым шагом к внедрению раздельного сбора на территории «Казаньоргсинтеза» стало заключение безвозмездного договора с ООО «ПЭК» на предоставление двух специально промаркированных контейнеров объемом 1,1 куб. м для сбора вторичного сырья. Контейнеры установлены на площадке завода оргпродуктов и на базе отдыха «Солнечный». Для информирования работников предприятия о раздельном сборе мусора выпущены листовки. Они разъясняют, какие отходы подходят для вторичного использования.

Заместитель главного инженера, начальник отдела по экологии «Казаньоргсинтеза» Андрей Смолко рассказал о том, что в 2016 году с территории предприятия и баз отдыха КОС было вывезено около 405 тонн твердых коммунальных отходов при установленном лимите ТКО в 415 тонн. Общая сумма платы за захоронение, включая транспортировку ТКО, в 2016 году составила свыше 1 млн рублей.

На 2017 год КОС запланировал 61 мероприятие для охраны окружающей среды

В декабре 2016 года руководство «Казаньоргсинтеза» приняло решение о подписании соглашений о взаимодействии с Министерством экологии и природных ресурсов РФ, Федеральным управлением Росприроднадзора, правительством РТ по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии. В рамках Года экологии на предприятии запланированы реконструкция действующих очистных сооружений, цеха по утилизации жидких отходов и ряд других мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Мероприятия обеспечат безопасную утилизацию отходов до 7 000 тонн в год, очистку сточных вод до 47 тысяч куб. м/сутки. Сейчас выполнение мероприятий находится на заключительном этапе.

На 2017 год КОС запланировал 61 мероприятие по охране атмосферного воздуха, водных объектов, охране почв и земельных ресурсов. Фото Олега Тихонова



«Весь работающий в объединении персонал, от генерального директора до простого рабочего, заинтересован в чистой атмосфере, воде, земле, так как все мы являемся жителями города Казани и ближайших пригородов. Мы, так же, как и любой житель города, беспокоимся о своем здоровье и здоровье наших близких, детей», — отмечает Андрей Смолко.

На 2017 год КОС запланировал 61 мероприятие по охране атмосферного воздуха, водных объектов, охране почв и земельных ресурсов. На предприятии будут модернизированы оголовки факельных систем. Это обеспечит более полное сгорание и бездымное горение отходящих углеводородных газов за счет организации подачи воздуха в факельные оголовки.

Екатерина Гумарова