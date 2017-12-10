Запоминается последняя фраза: «Рубин» закончил год уверенной победой

А Сердар Азмун прервал голевое молчание

«Рубин» провел совсем неоднозначный первый отрезок чемпионата и потому жаждал уйти на зимний перерыв с убедительной победой — чего и добился (3:1). Не в последнюю очередь это связано с тем, что наконец добились своего и штатные забивалы команды. О заключительном матче казанцев в 2017 году — в материале «Реального времени».

Отступать некуда

Подопечные Курбана Бердыева не знали победы на протяжении шести матчей подряд и не забивали уже 450 минут. Это обстоятельство, безусловно, давит на команду, которая после вчерашней победы московского «Динамо» над махачкалинским «Анжи» на время даже опустилась на 13-ю строчку в таблице, в зону стыковых матчей. Так что встреча с еще более неудачливым хабаровским «СКА» была для казанцев как нельзя кстати.

Гости тоже прибыли в столицу Татарстана не в самом приподнятом настроении. Подопечные Поддубского не выигрывали даже больше — семь матчей подряд, пропуская в них в среднем более двух мячей за игру. В последнем туре хабаровчане получили четыре гола от равного по силе «Анжи», что, по сути, перечеркивало все мечты поклонников клуба о возможном спасении — после 0:4 от 15-й команды в таблице это выглядит как-то неуместно.

Гости тоже прибыли в столицу Татарстана не в самом приподнятом настроении



Без Граната и Наваса

В заявке казанцев на игру не было сразу трех центральных защитников, без которых состав «Рубина» еще месяц назад невозможно было даже представить. В отсутствие Граната, Наваса и Сигурдссона в основе появились Кудряшов, Камболов и Сорокин, из которых лишь последний — чисто центральный. В запасе был еще Тарас Бурлак, но находится он там уже с самого начала сезона, так что на поле его никто и не ждал.

В остальном состав казанцев был привычен. На поле вновь, как и с «Локомотивом», вышла тройка полузащитников — М'Вила, Оздоев и Цакташ. В нападении отбегать с максимальной отдачей свои положенные минуты должны были Азмун и Канунников, безголевая серия которых уже превратилась в «бородатый анекдот». Почему в старте оказалась эта парочка, а тот же Жемалетдинов, недавно ставший третьим в номинации лучшего молодого игрока страны, остался в запасе, знает лишь один тренерский штаб.

У гостей хватало своих проблем, и некоторые из них вообще никак не были связаны с травмами и дисквалификациями. Утром в день игры всех потрясла информация о смерти 25-летней жены защитника хабаровчан и бывшего игрока «Рубина» Евгения Баляйкина. В связи с этим обстоятельством гости вышли на поле с траурными повязками, а пресс-службы обоих клубов принесли свои соболезнования футболисту, к которым присоединяется и спортивная редакция «Реального времени».

Невезение когда-нибудь заканчивается, и вначале «прорвало» Сердара, а затем и Максима



Сердар — гол, Максим — гол

На открытой тренировке перед игрой Бердыев особенно плотно работал над взаимодействием нападающих. Тренер буквально кричал на Азмуна, от которого требовал особого внимания к своим установкам на матч, и это, кажется, возымело свое действие. Нападающие «Рубина» с первых минут принялись терзать оборону гостей, активно работая в чужой штрафной и на подступах к ней.

Благодаря такой заряженности форвардов казанцы могли открыть счет уже на первых минутах встречи. Азмун и Канунников по очереди поучаствовали в завершении острых атак «Рубина», но им катастрофически не хватало точности. Однако невезение когда-нибудь заканчивается, и вначале «прорвало» Сердара, а затем и Максима. Азмун оказался самым расторопным в штрафной гостей после отскока от Довбни и добил мяч уже в пустые ворота. Следом за ним отличился Канунников, головой замкнувший подачу Оздоева, — 2:0.

— Гол Азмуна как-то отметили в раздевалке после игры? Долго он не забивал, — спросили журналисты после игры защитника Морица Бауэра

— На самом деле понятно что все поздравили в раздевалке Азмуна, потому что для нападающих это очень тяжело, когда они не забивают.

Стоит отметить, что и после этого «Рубин» продолжил гнуть свою линию. Хабаровчане раз за разом пытались организовать хоть какой-то контрвыпад, но каждый раз наталкивались на слаженные действия хозяев поля. Переход на схему 5-4-1 только усугубил ситуацию для гостей — до перерыва они так и не смогли создать трудностей Сослану Джанаеву.

Азмун поддавил хабаровских защитников и вывел Оздоева на рандеву с Довбней, разобраться с которым казанскому хавбеку не составило труда — 3:0



15 минут бездействия

Не стали казанцы останавливаться и закрываться для сохранения победного счета и после перерыва. Итогом такой неожиданной активности стал еще один гол, забитый почти сразу после возобновления игры. Азмун поддавил хабаровских защитников и вывел Оздоева на рандеву с Довбней, разобраться с которым казанскому хавбеку не составило труда — 3:0.

Однако после 15 минут активности футболисты «Рубина» заиграли вальяжно и едва не поплатились за это. Конечно, «СКА» не хватало мастерства для создания каких-либо качественных моментов возле ворот Джанаева, но свой гол престижа хабаровчане все же забили. Подачу с левого фланга атаки идеально замкнул Максименко, изловчившийся пробить головой из неудобного положения, — 3:1.

Как бы там ни было, «Рубин» наконец сумел совместить качественную игру и положительный результат. Казанцы впервые в сезоне смогли продержать высокий темп на протяжении как минимум 60 минут встречи. Прежде подопечные Бердыева активно начинали оба тайма, проседая ближе к концовке 45-минуток. Такой «Рубин» вполне способен весной побороться за что-то большее, чем середина таблицы.

Получалось многое, но все же не все. Особенно во второй половине после замен у нас что-то разрушилось. Это меня настораживает



«После замен что-то разрушилось»

Проваленную часть игры отметил и Курбан Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол» сразу после финального свистка. При этом он вновь вспомнил про менталитет.

— Получалось многое, но все же не все. Особенно во второй половине после замен у нас что-то разрушилось. Это меня настораживает. Наша игра в первом тайме и в первой половине второго — это проблески всего того, что мы хотим видеть. Самое важное, чем довольны, — это изменение менталитета, с этим теперь можно строить команду.

На послематчевой пресс-конференции тренер казанцев был немногословен и, по сути, лишь повторил слова, сказанные в интервью.

— Есть удовлетворение. Игра немного сломалась после замен, — сказал он.

За разъяснениями по «менталитету» журналисты после игры обратились к Морицу Бауэру. Только этот австрийский защитник «Рубина» согласился на беседу со СМИ из числа игроков.

— Бердыев говорит что команда меняется в лучшую сторону, в первую очередь, в ментальном плане. Вы сами ощущаете это?

— На самом деле понятно, что недовольны, не очень хорошо выступали, но ментальность команды меняется, могу сказать об этом. Думаю, что результаты были хуже, чем сами игры, которые мы провели. Часто мы вели со счетом 1:0 и нам забивали на последних минутах. И мы не выглядели так плохо, играя против Зенита, Локомотива, ЦСКА не заслуживали поражений.