Видеоопрос: «Что вы почувствовали, когда узнали о выдвижении Путина в президенты?»
6 декабря на встрече с работниками автозавода в Нижнем Новгороде Владимир Путин ответил на проскандированный ими призыв «ГАЗ за вас!» заявлением о том, что готов баллотироваться в президенты на очередной срок.
«Что вы почувствовали, когда узнали о выдвижении Путина в президенты?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Татарстана.
комментарии
Больницы говоришь! Месяц лежал с желтухой в районной больнице. В бревенчато-дощатом сарае на 20 человек, удобства во дворе, мороз 20-25...Красота !Почти никакого лечения, банка с глюкозой под марлей...Мама, узнав, что помогает лимон, где то достала лимон, принесла в больницу, все врачи, сестры удивлялись-такая диковинка была...У меня до сих пор этот лимон перед глазами...
Я не сторонник нынешной системы, но вздыхать по ушедшему строю никогда не буду! Народ выживал просто, да и сейчас то же самое, только в другой обертке...
Демократия - не есть совершенная форма государственного управления, т. к. предполагает две формы: власть меньшинства над большинством и власть большинства над меньшинством. Власть меньшинства делает всё, чтобы у неё никогда не было конкурента от большинства. Когда сетуют, что кто, если не..., ответ должен быть - Вы, но Вы должны до этого дорасти в достоинстве и свободе. Власть должна быть не "Для народа", а Самого народа.