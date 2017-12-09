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Видеоопрос: «Что вы почувствовали, когда узнали о выдвижении Путина в президенты?»

07:00, 09.12.2017 26
Видеоопрос: «Что вы почувствовали, когда узнали о выдвижении Путина в президенты?» Фото: kremlin.ru

6 декабря на встрече с работниками автозавода в Нижнем Новгороде Владимир Путин ответил на проскандированный ими призыв «ГАЗ за вас!» заявлением о том, что готов баллотироваться в президенты на очередной срок.

«Что вы почувствовали, когда узнали о выдвижении Путина в президенты?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Татарстана.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
комментарии 26

комментарии

  • Анонимно 09 дек
    Ничего. Ни удивления, вообще никаких эмоций. Я знал что так будет
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    Анонимно 09 дек
    Вот вот, такая же ситуация
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  • Анонимно 09 дек
    Все уже знали что так будет
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    Анонимно 09 дек
    Самое главное нет других реальных кандидатов, другие кроме этих не хотят страну из пущены вытаскивать
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  • Анонимно 09 дек
    посмотрела видео, и поняла, что немногие будут за него голосовать.
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    Анонимно 10 дек
    Если не изменят систему управления ещё хуже будет, вор на воре беззаконие, не справедливость, народ всё видит не обманешь. Люди уже махнули на этот беспредел, много обещают, говорят а воз и ныне там и замены нет,
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  • Анонимно 09 дек
    Все как в советские времена..только лжи больше стало.....а жизнь намного хуже...без советского образования и медицины, зато с импортными айфонами.
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    Анонимно 09 дек
    Лжи у нас и тогда навалом было...Может даже больше.Все двуличные были, "идейные коммунисты", " непогрешимые функционеры от комсомола и любимой партии"...При этом нищее село, без права уехать, переучет кур и овец, безденежье...Мне жаль родителей своих, как они нас подняли? Работа от зари до зари, куча болезней, в итоге пенсия нищенская...А дети? Мы начинали учиться в октябре только! Сентябрь-картошка! Своя, колхозная...Летом старшеклассники месяц жили в лесу, заготовляли дрова...До нового года обрабатывали, выкапывали свеклу, из под снега вручную грузили в машины...
    Больницы говоришь! Месяц лежал с желтухой в районной больнице. В бревенчато-дощатом сарае на 20 человек, удобства во дворе, мороз 20-25...Красота !Почти никакого лечения, банка с глюкозой под марлей...Мама, узнав, что помогает лимон, где то достала лимон, принесла в больницу, все врачи, сестры удивлялись-такая диковинка была...У меня до сих пор этот лимон перед глазами...
    Я не сторонник нынешной системы, но вздыхать по ушедшему строю никогда не буду! Народ выживал просто, да и сейчас то же самое, только в другой обертке...
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    Равиль Бурханов 10 дек
    ПРАВЕЛЬНО ПИШЕШ
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  • Анонимно 09 дек
    Ничего. Все знает же что он уже президент.
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  • Анонимно 09 дек
    Еще шесть лет беспросветной жизни...
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    Анонимно 09 дек
    А кто был бы лучше?
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    Анонимно 10 дек
    Н-ый, прости Господи
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  • Анонимно 09 дек
    да это и надо было ожидать не нлалново все пойдет по старому крепитесь
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  • Анонимно 09 дек
    зачем деньги тратить на выборы и так можнл по интернету проголосовать
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  • Анонимно 09 дек
    Я рада, что он будет в кандидатуре президенты
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  • Анонимно 09 дек
    Спокойствие.
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  • Анонимно 09 дек
    Лучше уж Путин будет
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  • Анонимно 10 дек
    Я очень рада и верю Владимиру Владимировичу.
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  • Анонимно 10 дек
    Лжи тогда было намного меньше. А вот образование, медицина и жилье были бесплатными. Цены были смешными, и такими же были услуги ЖКХ. Мы потеряли строй, о котором наши предки только мечтали, а мы при нем жили. Так что вздыхать есть о чем. А нынешний и он же будущий президент ярый сторонник капитализма, при котором существует эксплуатация человека человеком, и где человек человеку волк. Я категорически против этого.
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  • Анонимно 10 дек
    считаю,что Путин В. В. настоящий президент!!! Ура!
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    Анонимно 11 дек
    Путеноид откуда вылез то? Или свои три серебренника отрабатываешь.
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  • Филипп Соколович 10 дек
    Президент России В.В.Путин не имеет Исторического Права оставить свой пост до 2024 года, а Россияне не имеют права на Историческую безответственность не переизбрать Его-так считает Художница-Премудрость из Ветхого Завета...
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  • Анонимно 11 дек
    Пора понять, что в РФ действует коллективный президент меньшинства. Путин - всего лишь персонификация этой власти.
    Демократия - не есть совершенная форма государственного управления, т. к. предполагает две формы: власть меньшинства над большинством и власть большинства над меньшинством. Власть меньшинства делает всё, чтобы у неё никогда не было конкурента от большинства. Когда сетуют, что кто, если не..., ответ должен быть - Вы, но Вы должны до этого дорасти в достоинстве и свободе. Власть должна быть не "Для народа", а Самого народа.
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    Анонимно 11 дек
    +10000!!! Кратко но емко!!!
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  • Анонимно 11 дек
    я за Путина. Наивные. Представьте Собчачку на этом месте. Жуть. Вся страна автоматически перейдет в дом -3. Удивительно как не объявили о своих желаниях волочкова, бузова, и им подобные. А Собчачка своим выдвижением оскорбляет народ
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