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Видео недели: «выборам Путина» — быть, запах Сечина и невостребованные татары

07:00, 10.12.2017 3

Топ-10 видеороликов по версии «Реального времени»

Видео недели: «выборам Путина» — быть, запах Сечина и невостребованные татары

Веселящий ГАЗ

Уходящая неделя окончательно похоронила интригу на президентских выборах 2018 года в России. Мало кто сомневался в том, что это будут «выборы Путина» — но для этого надо было выдвинуться самому Путину. Что действующий президент России и сделал на Горьковском автозаводе.

— Сделайте же нам подарок! — потребовал вышедший на сцену рабочий Артем Баранов.

— Действительно, лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет, — почему-то предположил Владимир Путин. — Уверен, что все у нас с вами получится.

Дьявольский замысел Сечина

Обвиняемый в получении взятки экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев выступил в Замоскворецком суде Москвы с интереснейшим последним словом. В нем он «категорически отклоняет» предъявленные ему обвинения — что неудивительно, и произносит развернутую, полную аллюзий речь с цитатами из Карла Маркса, прокурора Вышинского и Фиделя Кастро.

Например, Алексей Валентинович указывает на дьявольскую сущность тех, кто отправил его в СИЗО: «Потерпевший сначала превращается в свидетеля, а потом фактически утрачивает даже этот статус — превращается в мнимого свидетеля, который, затерявшись где-то на просторах между Ханты-Мансийском и Римом, растворился. Так же растворился, как растворился пресловутый синергетический эффект для бюджета от приобретения компанией «Роснефть» акций компании «Башнефть». Растворился, только запах серы в воздухе остался».

Татары, нужные и не очень

Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании форума «Деловые партнеры Татарстана» призвал деловых татар задуматься о вечном.

«Только 30 процентов татар проживают в Татарстане, остальные — за его пределами, — сказал он по-татарски. — И они никому не нужны. Если такие люди, как вы, не будут стремиться сохранить нацию и религию, мы все это потеряем».

Саакашвили «делают биографию»

5 декабря оппозиционный украинский политик Михаил Саакашвили побывал в неволе — его задержали сотрудники Службы безопасности Украины. А освободили лидера партии «Движение новых сил» его сторонники, во время митинга взломавшие дверь в микроавтобусе, в котором он содержался.

При задержании тем же утром Саакашвили грозился в знак протеста спрыгнуть с крыши дома в центре Киева.

Из Парижа в «Куршевель»

Французский актер Сами Насери, известный по фильму «Такси», приехал в снежную Казань. На видео с «другом Мурадом» он уверяет, что «очень рад» быть в России.


«Регистан» — всё

В Казани судебные приставы снесли известную чайхану «Регистан» на улице Адоратского — решением Ново-Савиновского районного суда это двухэтажное здание, возведенное еще в 2007 году, было признано незаконной постройкой. Напомним, у владельца «Регистана», предпринимателя Олима Абдулфайзиева не пошло дело и с одноименным рестораном на улице Саид-Галеева.

День рожденья, грустный праздник

В Сети появился видеоролик, в котором сотрудниками правоохранительных органов задерживается бывший (до совсем недавнего времени) мэр Туапсе Александр Чехов. По данным СМИ, задержание происходит на территории краснодарского аэровокзала, а в пакете у экс-чиновника — крупная сумма денег, полученная за признание одного из домов аварийным. Сам же Чехов утверждает, что не знает ничего о том, что содержится в пакете, а сам он подарен ему на день рождения.

Полет нормальный

Красивые кадры: Су-30СМ в полете «заглядывает» в фюзеляж транспортного самолета Ил-76. Сообщается, что многоцелевой истребитель поколения 4+ выполнял охрану тяжелого транспортника, доставившего гуманитарный груз в сирийскую провинцию Дейр эз-Зор.

«Был выпимши»

Захватывающая погоня по казанским улицам за «семеркой» с неоднократным применением сотрудниками ГИБДД табельного оружия увенчалась допросом лихача. «Ну, не знаю», — ответил житель Лаишевского района на вопрос, зачем он уходил от полиции.

«И пиротехнику готовит Ким Чен Ын»

И напоследок — «зимняя песня» Ивана Урганта, который еще не знает о самовыдвижении Путина. «Кто станет президентом большой страны — сейчас не угадать. Опять сюрприз!» — иронизирует телеведущий.

Рустем Шакиров
ОбществоВласть
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 10 дек
    Ургант уже не знает как еще по придуриваться, на тему выборов.
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  • Манфред Мансуров 10 дек
    ничек кенэ булса да безнен халыкны жыярга иде бит...артык сибелгэнбез чит жирлэргэ...
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    наиль хамитов 11 дек
    ты прав, майн френд! )))
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