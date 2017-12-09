Скандалы недели: падение Энгеля Фаттахова, выбор Путина и привет главам от Минниханова

Чем запомнятся татарстанцам уходящие семь дней

Фото: Максим Платонов

Главными новостями федерального уровня на уходящей неделе стали отстранение команды России от Олимпиады в Южной Корее, а также официальное заявление Владимира Путина об участии в грядущих президентских выборах. В Татарстане также хватало резонансных событий — в понедельник Энгель Фаттахов покинул пост министра образования республики, а Рустам Минниханов решил взять под жесткий контроль расходы и доходы глав районов РТ. «Реальное время» вспоминает эти и другие заметные события уходящей недели.

Отстранение российской команды от Олимпиады

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об отстранении команды России от Олимпиады в Южной Корее. При этом МОК предоставит возможность отдельным российским спортсменам выступить на соревновании под нейтральным флагом, если они докажут, что не применяли допинг. Вице-премьер РФ Виталий Мутко пожизненно был отстранен от посещения Олимпийских игр в качестве официального лица.

Решение олимпийского комитета вызвало бурную реакцию в соцсетях и на российском телевидении. В большинстве случаев реплики комментаторов сводились к тому, что своим унизительным решением МОК нанес нам «удар под дых», а спортсменов, которые поедут на соревнования под нейтральным флагом, можно смело называть «предателями». Накал страстей чуть снизился после того, как ситуацию прокомментировал лично Владимир Путин.

— Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие в Играх, если кто-то из них захочет стартовать в личном качестве. Многие спортсмены шли к этому соревнованию на протяжении всей своей жизни. Они на протяжении всей карьеры готовились к этим стартам, для них это очень важно. Поэтому мы, конечно, не будем никому ничего запрещать, создавать условия, невозможные к участию, — заявил президент. Вслед за президентом высказались и олимпийские звезды.

О намерении баллотироваться на выборах в 2018 году Путин сообщил на встрече с работниками завода ГАЗ. Фото kremlin.ru



Кандидаты в президенты: Путин, Явлинский и искусственный интеллект

Еще одной обсуждаемой темой на уходящей неделе стало заявление Владимира Путина о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году. Информация была озвучена им на встрече с работниками завода ГАЗ: «Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента».

В этот же день в рамках своего неофициального тура в Казань прибыл российский политик Григорий Явлинский, в ноябре сообщивший о решении участвовать в выборах президента. В столице республики он провел пресс-конференцию и рассказал о своей программе вывода экономики из стагнации. Что предлагает политик: оставлять регионам больше денег, чем сейчас, бедные регионы нужно избавить от неэффективных расходов, сократить финансирование армии и военной промышленности, полиции, спецслужб и госаппарата, больше тратить на соцполитику, экологию и бюджетные инвестиции. Эксперты считают, что часть предложений Явлинского вполне рациональна, однако не обошлось и без популизма.

К Владимиру Путину, Григорию Явлинскому и десятку других претендентов на этой неделе добавился искусственный интеллект: виртуальный помощник Алиса, разработанный компанией «Яндекс», также претендует на пост президента России. При этом сам российский интернет-гигант не имеет отношения к выдвижению — его инициатором является предприниматель Роман Зарипов. «Реальное время» связалось с членами предвыборного штаба Алисы и выяснило, зачем они решили выдвинуть искусственный интеллект в кандидаты на президентский пост. Также мы побеседовали с самим «кандидатом в кандидаты» и узнали, не боится ли она вступать в конкурентную борьбу с Владимиром Путиным.

Вахитовский суд отказал в удовлетворении иска, инициированного директором школы Павлом Шмаковым. Фото Марка Шишкина

Отставка Энгеля Фаттахова и судьба иска Павла Шмакова

С понедельника Энгель Фаттахов больше не является министром образования Татарстана. С формулировкой «в связи с переходом на другую работу» Рустам Минниханов освободил его от должности. Решение ожидаемое, интрига была лишь в том, когда это произойдет. Момент настал после того, как стало понятно, что изучение госязыка будет добровольным. Очевидно, что Энгель Фаттахов стал жертвой «языкового» скандала, хотя до последнего пытался оставить татарский язык обязательным для изучения. Кресло руководителя татарстанского Минобраза теперь займет Рафис Бурганов, по совпадению — однокашник Фаттахова и опытный аппаратчик. Сам Фаттахов вернулся в родной Актанышский район.

К сожалению, в татарстанских школах продолжаются конфликты, а нарушения, о которых на заседании Госсовета сообщил прокурор Илдус Нафиков, в кое-каких учебных заведениях устранены только на бумаге. Некоторые родители жалуются, что выбирать родной язык можно только между татарским и татарским, в других — между татарским и «Культурой Татарстана».

Также на уходящей неделе продолжилось рассмотрение иска школы «СОлНЦе» к заместителю районного прокурора из-за «языкового вопроса». По результатам заседания, растянувшегося на два дня, Вахитовский суд отказал в удовлетворении иска, инициированного директором школы Павлом Шмаковым. Дальше «СОлНЦе» будет обращаться в Верховный суд РТ.

Похоже, что у Рустама Минниханова есть своя так называемая «зеленая папка». Фото prav.tatarstan.ru



«Зеленая папка» Рустама Минниханова и досье на глав

На днях президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому были внесены изменения в некоторые антикоррупционные акты. В перечень лиц, расходы которых будет контролировать лично президент, попали муниципальные служащие, главы районов РТ, а также их супруги и несовершеннолетние дети. Похоже, что у Рустама Минниханова есть своя так называемая «зеленая папка» (как известно, в последнее время Владимир Путин иногда вручает региональным чиновникам список из поручений и жалоб на власть, которые собраны в кожаной папочке зеленого цвета), и последние данные по районам были настолько удручающими, что президент РТ принял решение взять под личный контроль расходы и доходы глав.

«Реальное время» решило подготовить серию материалов о жизни глав татарстанских районов, и первым в списке стал глава Рыбно-Слободского района РТ Ильхам Валеев. К примеру, на настоящую детективную историю тянет факт появления у главы скромного домика в деревне Полянка. Также Валеева уличили в том, что его семейное домовладение умудрилось выйти на территорию местной реки Бетьки, из-за чего доступ к речке по улице Школьной был перекрыт. Там же разместился их частный плавучий пирс.

Не менее занятна история со строительством рыбоводного завода, который так и не был достроен.

Отставка главы Тукаевского района и прегрешения Василя Хазеева

В пятницу, 8 декабря, Василь Хазеев сложил с себя полномочия главы Тукаевского муниципального района. Проводить 60-летнего руководителя на пенсию предполагается в обстановке пониженной торжественности — кресло под ним шаталось уже достаточно давно из-за обилия на подведомственной территории признаков, как говорят в таких случаях, «личной заинтересованности должностных лиц» в результатах их труда.

«Реальное время» выяснило, за какие прегрешения может быть отправлен в отставку Василь Гарипович. Среди них — любовь к передаче участков в аренду вне аукционов и земельные гешефты энергичных родственников и подчиненных экс-главы. А одной из основных причин ухода Хазеева с поста главы Тукаевского района могла быть и активная работа Следкома по поиску новых эпизодов незаконного отчуждения земельных участков. Напомним, первым камнем в огород главы стало уголовное дело о хищении 3,4 га Боровецкого леса. При этом источники нашего издания предрекают целую серию уголовных дел по тукаевской земле — причем уже не в лесу.

Похоже, еще одним отставником может стать бывший глава Черемшанского района, а ныне председатель Совета муниципальных образований РТ Минсагит Шакиров.

В Верховном суде РТ решалась судьба 59-летнего Ильдара Кадырова, который в мае этого года наделал много шума, отстреливаясь от полицейских сразу из двух пистолетов Макарова в садовом обществе «Березка». Фото Марии Горожаниновой

«Бонд из «Березки» и «депутат-хулиган» Шашурин

В среду, 6 декабря, в Верховном суде РТ решалась судьба 59-летнего Ильдара Кадырова, который в мае этого года наделал много шума, отстреливаясь от полицейских сразу из двух пистолетов Макарова в садовом обществе «Березка» под Казанью. Помимо пяти стражей порядка, потерпевшими была признана и супружеская пара, которая, по версии обвинения, против своей воли помогала Кадырову на своей машине сбежать от погони и в результате не пострадала. Суд счел, что в похищении этой семьи стрелка обвинили напрасно.

Ирония судьбы заключается в том, что правоохранители пришли за мужчиной, подозревая его в поджоге машины, но в итоге его причастность к преступлению доказать не удалось. А вот за вооруженное противостояние полицейским, хоть и без единой жертвы с их стороны, Ильдару Кадырову придется заплатить 13 годами своей жизни, которые он проведет в колонии строго режима. Еще один год по приговору суда он будет ограничен в свободе. Таким образом, если приговор не будет обжалован, из тюрьмы за незапланированную «бондиану» мужчина выйдет в 72 года.

Также на уходящей неделе стало известно, что Вахитовский районный суд удовлетворил жалобу Сергея Шашурина. Скандальный депутат Госдумы времен 90-х годов оспорил бездействие УМВД РФ по Казани, отказавшегося проверять законность банкротства принадлежащего ему и его семье ООО «Фирма социально-экономического развития «Тан». Заявитель смог поднять несколько документов, свидетельствующих о значительных активах фирмы, и суд обязал полицейских проверить законность банкротства «Тана». Шашурин же намерен доказать, что через эту фирму выводились немалые активы, а на ее осколках строились современные бизнес-империи. Подробнее об этом деле вы можете узнать из репортажа «Реального времени».

Комплекс из пяти зданий на Горьковском шоссе, 49, находившийся в залоге у банка, выкупила после трех шагов понижения цены казанская компания «Вежари»



Активы «АКОСа» подобрал цветочник

Во вторник, 5 декабря, стало известно о том, что старейший дилерский центр угасающей автомобильной империи «АКОС», пущенный с молотка за непогашенные долги по кредитам Сбербанка, был продан. Комплекс из пяти зданий на Горьковском шоссе, 49, находившийся в залоге у банка, выкупила после трех шагов понижения цены казанская компания «Вежари», совладельцами которой являются Евгений и Луиза Сеньковские, развивающие цветочную сеть «Букет столицы». Стоимость сделки составила 106 млн 777 тысяч 777 рублей, что, на первый взгляд, вдвое меньше заявленных требований банка к должнику.

На фоне развала автодилерской сети «Ак Барс» Банк через суд потребовал у пяти компаний, представляющих угасающую автомобильную империю «АКОС», свыше 300 млн рублей. Эти компании сейчас генерируют только убытки, а другие структуры и даже топ-менеджеры автодилера уже увязли в процессах банкротства. Вместе с тем «АКОС» продает недвижимость на сумму почти в 600 млн рублей, но неизвестно, поможет ли это ему до конца рассчитаться с кредиторами. Подробности дела — в материале «Реального времени».

Ильшат Фардиев разрубил «гордиев узел», а Наиль Маганов «пошел на снижение»

В понедельник, 4 декабря, «Татнефть» частично раскрыла планы развития на 2018 год. Из презентации следует, что в будущем «Татнефть» собирается снизить среднесуточную добычу. Правда, снижение будет несущественным: с 565 тыс. баррелей в сутки в этом году до 561 тыс. баррелей в 2018-м. В результате в годовом выражении общий объем добычи «Татнефти» и ее дочерних структур сократится на 0,6% (по предварительным оценкам, до 28,74 млн тонн).

То сокращение, которое «Татнефть» запланировала на 2018 год, полностью связано с внешними факторами (продление договора ОПЕК). Это снижение незначительно и не сможет повлиять на операционные показатели, объясняет заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Отметим, что планы по сокращению не касаются сверхвязкой нефти — ее добыча, согласно презентации, продолжит расти. В 2018 году она увеличится на 19,2% (по итогам 2017-го «Татнефть» прогнозирует рост на 91,4%). Добыча традиционной нефти должна снизиться на 1,7% в 2017 году и на 1,9% в 2018-м.

«Сетевая компания» неожиданно легко разрубила челнинский «гордиев узел», препятствовавший прямому ее выходу на второй по объему транзита электроэнергии рынок республики. Фото Максима Платонова



В это же время основная территориальная сетевая компания Татарстана ОАО «Сетевая компания» неожиданно легко разрубила челнинский «гордиев узел», препятствовавший прямому ее выходу на второй по объему транзита электроэнергии рынок республики. ОАО «Ак Барс холдинг» согласился полностью продать ей электросетевое хозяйство «дочки» ООО «Предприятие электрических сетей», которое охватывает три четверти Набережных Челнов. Таким образом, «Сетевая компания», имевшая доступ только к городу, берет под контроль половину электросетевого пространства Челнов. Вторая — у компании «КАМАЗ-Энерго», которая при любых условиях сохранит сети за собой.

АСВ выставило счет супруге Роберта Мусина



За непогашенный кредит арестованного банкира Роберта Мусина в 125 млн рублей и проценты по нему ответит его супруга Лидия Мусина. Как утверждают источники «Реального времени», 1 декабря представителем временной администрации ПАО «Татфондбанк» был подан иск о взыскании принадлежащего ей залогового имущества в виде вклада в том же банке. Правда, размер вклада 10 млн рублей — в 15 раз меньше размера задолженности экс-главы ТФБ.

Сам кредит в 125 млн рублей был выдан лично главе «Татфондбанка» Роберту Мусину еще в сентябре 2015 года. Со ставкой 16% годовых и сроком возврата 28 сентября 2017 года. А 9 декабря 2016-го, перед самым крахом кредитного учреждения, банк в лице зампреда Сергея Мещанова подписал договор о залоге прав требования по личному депозиту уже Лидии Мусиной, супруге заемщика. С тех пор Мещанов успел стать обвиняемым по делу о мошенничестве с переводом вкладов в доверительное управление ИК «ТФБ Финанс», а Мусина — попасть под подозрение в офшорной афере.

Претензии Агентства по страхованию вкладов и конкурсного управляющего «Татфондбанка» рассмотрит Вахитовский райсуд Казани. Дата первого заседания пока не назначена. Как выяснило «Реальное время», временная администрация банка предпринимала попытки урегулировать спор в досудебном порядке — в июне 2017-го семье Мусиных предлагали погасить 151 млн 733 тысячи рублей по кредиту.

Не иначе как домыслами назвал Талгат Абдуллин заявления о своем якобы недовольстве хозяйством «Ак Барс Девелопмента». Фото Олега Тихонова

Талгат Абдуллин защитил «Ак Барс Девелопмент»



Не иначе как домыслами назвал Талгат Абдуллин заявления о своем якобы недовольстве хозяйством «Ак Барс Девелопмента» и планах сменить его руководителя Марата Шагитова. Сообщения об этом появились в ряде телеграм-каналов и СМИ. Но глава ГЖФ в эксклюзивном интервью «Реальному времени» категорически опроверг эту информацию, рассказав о том, что на самом деле происходит в компании.

— Очень много домыслов про компанию «Ак Барс Девелопмент». При этом говорят, что Талгат Абдуллин сильно недоволен активами, которые ему достались. На этот счет сразу поясню — все активы остались у «Ак Барс Девелопмента». Нам досталась только система управления и создание системы, при которой будет решаться та задача, которая поставлена президентом и временем, — сообщил Талгат Абдуллин.

По словам нашего собеседника, на сегодняшний день «Ак Барс Девелопмент» — это управляющая компания, в управлении которой более 60 предприятий, входящих в ее состав. АБД обеспечивает координацию их работы, чтобы они были эффективными, получали свои доходы и чтобы АБД получал свои доходы. Но самое главное — это позволяет распределить рынки сбыта и объема производства таким образом, чтобы это было пропорционально и эффективно — этим и занимается компания.

Также Талгат Абдуллин прокомментировал слухи о том, что у АБД есть долги перед подрядчиками: «Думаю, что подрядчики сами должны им. Потому что АБД платит, стройки финансируются. Если кто-то не выполняет работу или не может ее выполнить и говорит, что ему должны, — это неправда, сегодня механизм очень простой. У меня пока ни одной жалобы не было о том, что какой-то подрядчик не получил деньги от них. За исключением одного случая».

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