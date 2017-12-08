Александр Карелин: «На Олимпиаду надо ехать обязательно»

Великие олимпийские чемпионы об участии российских спортсменов в Играх в Корее

Тема участия российских олимпийцев не утихает ни в СМИ, ни в чиновничьих кабинетах с самого момента оглашения решения МОК пятого декабря. Однако вопрос участия татарстанских олимпийцев по-прежнему оставался прикрытым завесой молчания. Поэтому корреспондент «Реального времени» отправился на открытие Кубка по плаванию имени российского олимпийского чемпиона Александра Попова и поинтересовался у собравшихся гостей и самого «виновника торжества», а также у еще одного олимпийского чемпиона Александра Карелина их соображениями о тех условиях, на которых «Олимпийские атлеты из России» отправятся в Южную Корею. И, конечно, выяснил у заместителя министра республики по делам молодежи и спорту Халила Шайхутдинова, кто и на каких условиях отправится представлять Татарстан.

Едут девять татарстанцев, в том числе «барсы»

— Российские спортсмены отправятся на Олимпиаду, расскажите о татарстанских спортсменах — кто поедет? — успел задать свой вопрос заместителю министра по делам молодежи и спорту наш корреспондент еще во время пресс-конференции, посвященной открытию турнира по плаванию имени Александра Попова, четырехкратного олимпийского чемпиона.

— Да, от Татарстана сегодня готовятся девять спортсменов. Все условия созданы. Несмотря на такие условия, при которых мы туда допущены, мы все вопросы решаем. Сборы, соревнования — никакой задержки нет. Тем более что мы услышали о допуске из первых уст — от главы государства. Вчера правительство заявило, что поддержит наших спортсменов.

На сегодняшний день у нас пока планируют ехать в Корею Андрей Ларьков, Анна Нечаевская — лыжники. У нас последний этап проходит по Европе, и думаю, по итогам у нас добавятся Артем Николаев и Мария Давыденкова по лыжным гонкам. Также по фигурному катанию — Евгения Тарасова. Она лидер сегодня в парном катании. Также Владислав Хадарин, Елена Быкова. В том числе, я надеюсь, попадут два-три наших хоккеиста в сборную.

Никаких проблем у нас нет. Даже вот здесь, на турнире, присутствуют ряд тренеров, которые получили туда приглашения. И я думаю, что взвешенное и мудрое решение будет принято 12 декабря на Олимпийском комитете. И по итогам примем окончательное решение.

Александр Попов: «Для того чтобы никогда не было сомнений в силе и успешности, никому нельзя давать повод для сомнений и спекуляций». Фото chelswimming.ru



— В продолжение темы вопрос к вам, Александр (Попов, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, —прим. ред.), по поводу диспута вокруг темы поедем — не поедем.

— Международный Олимпийский комитет четко сформулировал, под каким девизом и слоганом поедет команда «Олимпийские атлеты из России». И дай Бог, чтобы этого никогда больше не произошло. Но все, вопрос, под каким флагом и при каких условиях мы туда поедем, закрыт. Надо ехать, — поставил точку российский медаленосец.

Александр Карелин: «Что, нас когда-то любили? Но всегда знали, что конкуренция без нас бесчестна и победа не так почетна»

Затем довольно длинной, но очень взвешенной и грамотной речью разразился другой олимпийский герой — трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

— Надо ехать обязательно. И я ни для кого не открою тайну, что мы с Александром Владимировичем (Поповым, — прим. ред.) уже шли под олимпийским полотнищем в 1992 году. Как раз выступала команда РСФСР, когда Союза не стало. Ехать нужно обязательно, прекратить все эти разговоры вокруг а-ля непатриотичности по двум причинам. Во-первых, участники будут нести не только российское гражданство и вполне понятно — русские имена, русские татары, русские представители русского Кавказа и все народы России. Поэтому здесь мы должны участвовать, потому что МОК четко сформулировал хоть и сложный перечень, но тем не менее нам сейчас нужно поехать и поддержать Корею, которая заинтересована в нашем участии в их Олимпиаде. Я убежден, что за нашим решением, очевидно, последует уважение как к спортивной державе. Мы не поддались на все эти рассуждения.

Ну и еще одна история, которую хочу рассказать: мы сейчас не перестаем защищать тех, кто сегодня уязвлен в своих правах, чьи медали поставлены под вопрос. Мы сейчас должны не соглашаться с тенденциозными суждениями и организовать своего рода объединенную силу. Сейчас мы должны провести работу над нашей репутацией. Мы должны назвать причины, почему мы недооценили, не рассмотрели начало спланированной кампании. Так что мы ехать должны и должны традиционно хорошо выступить.

Александр Карелин: «Сейчас мы должны провести работу над нашей репутацией. Мы должны назвать причины, почему мы недооценили, не рассмотрели начало спланированной кампании. Так что мы ехать должны и должны традиционно хорошо выступить». Фото dvnovosti.ru

А по поводу того, что наших судей не допустят и будут судить строже. Мы сильная держава. Нас всегда судили «с пристрастием». Мне когда говорят, что сейчас самые сложные времена, я отвечаю: что, нас любили в прошлом веке, что ли? Просто понимали, что без нас конкуренция бесчестна и победа не так почетна. Потому что мы часть сложного, но правильного состояния. Сейчас тут нам пытаются рассказывать, что настолько сложно. Поверьте, что это не так. Об этом просто по-разному пишут. Потому что раньше было четыре газеты, а сегодня — 550. Во всем остальном ничего не изменилось. У нас те же претензии на победы. У нас те же ощущения, что мы продолжатели традиций, — заверил Карелин.

Халил Шайхутдинов: «Что важно, татарстанские олимпийцы и их врачи никогда не были уличены в допинговых скандалах»

Уже после пресс-конференции корреспондент «Реального времени» поговорил с глазу на глаз с Халилом Шайхутдиновым и более детально обсудил ситуацию вокруг татарстанских спортсменов.

— Расскажите подробнее, за какие именно заслуги и победы наши татарстанские спортсмены заслужили попадание на Олимпиаду?

— Вот, например, взять того же Андрея Ларькова — он серебряный призер чемпионата мира. Они заняли четвертое место. Евгения Тарасова — бронзовый призер чемпионата мира и чемпионка Европы, недавно выиграла турнир. Владислав Хадарин также выиграл этап Кубка мира по сноуборду. Вообще, все у нас ведущие спортсмены. Также и хоккеисты — Андрей Марков или Владимир Ткачев.

Они сегодня на пике своей формы, и они никогда не были уличены в допинговых скандалах. Поэтому у них большие шансы, и думаю, никаких проблем по их допуску не будет. Ни их тренеры, ни врачи в каких-то черных списках не присутствуют.

— Все мы знаем, что российских флаг в Корее будет запрещен для спортсменов. Но скажите, может быть, мы можем выносить флаги регионов, например знамя Татарстана?

— Там запрещено подобное. Никаких флагов регионов нельзя. За это просто снимут с Олимпийских игр. Если ты выходишь с флагом региона или представляешь — за это даже лишают медали.

— И вопрос по финансированию. Еще неизвестно, кто будет оплачивать трансфер и проживание спортсменов. В Татарстане готовы взять часть затрат на себя?

— У них финансирование уже заложено, никаких вопросов нет. А то, что они поедут, на уровне федерального правительства будет решаться. Там есть Олимпийский фонд. В любом случае пути решения найдутся. Тем более что татарстанских спортсменов немного. Если же решение будет за регионами, мы спонсора найдем. Никаких вопросов.

Халил Шайхутдинов: «Татарстанские спортсмены сегодня на пике своей формы, и они никогда не были уличены в допинговых скандалах. Поэтому у них большие шансы, и думаю, никаких проблем по их допуску не будет». Фото Максима Платонова

Александр Попов: «Позиция МОК оказалась приемлемой и мягче, чем предсказывали наши «эксперты»

Не смог в приватной беседе не уточнить точку зрения по россиянам в Южной Корее корреспондент «Реального времени» и у «виновника торжества» — Александра Попова.

— Какова ваша позиция? За то, чтобы ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом, или бойкотировать?

— Понимаете, решение — ехать нам или не ехать — принималось Международным олимпийским комитетом. Мы здесь были абсолютно бессильны. Только надеялись, что те условия, та позиция МОК, которые стали известны, не будут «убийственными». И они оказались очень приемлемыми, и намного мягче, чем это ожидалось и наши эксперты (в кавычках) просчитывали.

— А тем фактом, что едем даже под таким статусом, без флага, мы все-таки признаем свою вину. Даже Владимир Путин сказал, что отчасти мы сам виноваты в ситуации, в том числе тем, что другие этим воспользовались.

— Понимаете, для того чтобы никогда не было сомнений в силе и успешности, никому нельзя давать повод для сомнений и спекуляций. Поэтому где-то сами допустили просчеты и оплошности. Соответственно, дали повод, чтобы ситуация развилась. Поэтому всегда нужно начинать с самих себя.

— Как думаете, какие дальнейшие перспективы у нашей сборной? После такого «унижения» ослабит ли хватку МОК? Сможем ли мы на дальнейших Олимпиадах выступать уже без давления?

— Здесь, вы же знаете, не то чтобы «унижение», а то, что мы сами виноваты в таком результате. После Олимпиады должна быть подведена черта под всей этой ситуацией. Все продолжится как ни в чем не бывало, наверное, это будет озвучено все-таки Международным олимпийским комитетом, что по окончании церемонии Олимпийских игр для России все невзгоды и перипетии заканчиваются. На этом ставим крест и двигаемся дальше как единое целое. И относимся к Олимпийскому движению как к лучшим друзьям и товарищам, коими мы и являемся. Все иногда допускают оплошности.