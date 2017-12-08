Фанаты игристого живут на Дальнем Востоке, в Севастополе и двух столицах

В целом потребление достаточно дорогих игристых вин в России падает четвертый год подряд, с начала кризиса 2014-го

Аналитическая служба «Реального времени» оценила объемы продаж игристых вин в России. В этом сегменте отмечается спад четвертый год подряд, начиная с кризисного 2014-го. За 4 года объемы реализации шампанского сократились почти в 2 раза. Снижение наблюдается в подавляющем большинстве регионов. Максимальные объемы продаж в абсолютном выражении приходятся на столичные и околостоличные регионы. А вот в пересчете на душу населения больше всего шампанским балуются на Дальнем Востоке и Севере. В Татарстане объемы продаж игристых вин оказались гораздо ниже, чем в Нижегородской и Самарской областях, а также Башкирии. В расчете на одного жителя меньше, чем в РТ, пьют только в Чувашии и Марий Эл.

На шампанском стали экономить

Популярность игристых вин в России стремительно падает. То ли россияне переходят на здоровый образ жизни, то ли на более дешевый алкоголь из-за кризиса, но факт снижения налицо. Спад начался после пикового 2013 года, в кризисном 2014-м. За 9 месяцев 2013 года в России было реализовано 18,2 млн декалитров игристых вин. С каждым годом этот показатель планомерно снижался, фиксирует аналитическая служба «Реального времени». В итоге за три квартала 2017 года продажи шампанского в России сократились почти вдвое — до 9,7 млн декалитров. И это при том, что в стране добавилось два новых курортных региона — Республика Крым и Севастополь.

Снижение показали почти все регионы. Исключение составляют лишь Мурманская область, Севастополь, Адыгея и Пензенская область, где в этом году отмечен рост потребления шампанского. В Карачаево-Черкесии и Чукотском автономном округе цифры остались примерно на прошлогоднем уровне.

Самое крупное снижение продемонстрировала Москва. В этом году объемы продаж шампанского в столице упали в 2,5 раза — с 3 383 тыс. декалитров до 1 355 тыс. декалитров. В прошлые годы снижение хотя и было, но не достигало таких темпов.

За 9 месяцев 2013 года в России было реализовано 18,2 млн декалитров игристых вин. С каждым годом этот показатель планомерно снижался. Фото gazeta.a42.ru



Главные любители шампанского живут на Дальнем Востоке, Севере, а также в столицах

Тем не менее Москва по-прежнему остается лидером в потреблении игристых вин в абсолютном выражении. На столицу в 2017 году приходится 14% всего выпитого шампанского. Еще в прошлом году она в три раза превосходила ближайшего преследователя — Московскую область. В 2017-м разрыв не такой большой. В ближайшей к столице округе за 9 месяцев выпили 887 тыс. декалитров шампанского. На третьем месте еще один крупный по численности регион —Санкт-Петербург (644 тыс.). На четвертом — курортный Краснодарский край, где традиционно продается много алкоголя за счет туристов (507 тыс.). С сильным отставанием замыкает пятерку Свердловская область (298 тыс.).

Меньше всего «потребляют» в национальных республиках: Ингушетии (0,08 тыс. декалитров), Чечне (0,18 тыс.), Калмыкии (3,28 тыс.), Алтае (4,20 тыс.), Ненецком автономном округе (4,67 тыс.)

Однако если взять потребление в расчете на душу населения, лидеры окажутся иными. Главные любители игристых вин живут на Дальнем Востоке и на Севере. Первая пятерка полностью состоит из них. На Сахалине за 9 месяцев на каждого жителя, включая младенцев, пришлось 2,7 бутылки, в Магаданской области — 2,6, на Камчатке и в Мурманской области — по 2,4, в Хабаровском крае — 1,9. Кроме того, в десятке есть Чукотский автономный округ — 1,5 бутылки на человека. Столичные регионы, впрочем, здесь хоть и не на первых местах, но в топе. Санкт-Петербург занял 7-е место (1,6 бутылки), Московская область — 8-е (1,6), Москва — 10-е (1,5). Наконец в топе — курортный Севастополь (1,9 бутылки на жителя).

Минимальное потребление — в национальных республиках, от 0,001 до 0,4 бутылки на человека.

Среди регионов Приволжского федерального округа республику можно назвать «трезвой». Фото Олега Тихонова

В Татарстане пьют меньше, чем в Башкортостане, но больше, чем в Чувашии и Марий Эл

В общероссийском рейтинге по совокупным объемам Татарстан оказался на 24-м месте (112,67 тыс. декалитров шампанского), а по потреблению на душу населения на 70-м, недалеко уйдя от Северного Кавказа, — 0,4 бутылки.

Среди регионов Приволжского федерального округа республику можно назвать «трезвой». В абсолютном выражении лидером в ПФО является Нижегородская область (191,56 тыс. декалитров). На втором месте — Самарская область (170,03 тыс.), которая все предыдущие годы пила игристых вин гораздо больше, чем Нижний. А замыкает тройку Башкортостан (147,05 тыс.), обогнав следующий за ним Татарстан почти на 35 тыс. декалитров.

В пересчете на душу населения регионам ПФО далеко до лидеров по РФ в целом. Ни в одном регионе в этом году не выпили больше одной бутылки на человека. Для сравнения: в 2013 году половина субъектов из ПФО перевалила за эту отметку. По этому показателю в округе лидеры те же — Нижегородская (0,8 бутылки) и Самарская области (0,7), а тройку замыкает Кировская область (0,7 бутылки). Татарстан в этом списке оказался 12-м месте. Меньше, чем в РТ, шампанское пьют только в Марий Эл и Чувашии — по 0,3 бутылки на одного жителя.