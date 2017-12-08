В Лиге чемпионов хорошо, но в Лиге Европы лучше?

Обзор выступления российских команд в еврокубках

Фото: Роман Хасаев

Вчера глубокой ночью завершились групповые этапы в Лиге чемпионов и Лиге Европы. От России в них принимали участие четыре команды — ЦСКА, «Спартак», «Зенит» и «Локомотив». Как и предсказывали многие, все они прошли в весеннюю часть, но у каждой была своя история выступления. Как бы там ни было, весной всем четырем командам из России предстоит защищать честь страны в одном турнире — Лиге Европы. В Лиге чемпионов наши клубы опять не порадовали. О том, кто позорил, кто удивлял, а кто всего лишь подтвердил свой статус — в материале «Реального времени».

«Спартак»: копия сборной России

Оценивать игру «красно-белых» -дело, пожалуй, неблагодарное. Ведь не будь разгромного поражения в последнем туре от «Ливерпуля», выступление «Спартака» в Лиге чемпионов многим казалось довольно неплохим. Связано это, прежде всего, с двумя факторами. Во-первых, москвичи давненько не захаживали в главный футбольный турнир и ожидания от их игры на нем были крайне невысокими. Во-вторых, «Спартак» начал с неудачного старта во внутреннем чемпионате и перспективы относительно еврокубковой осени выглядели достаточно туманными.

Воплощаться в жизнь они начали с первого же тура в групповом этапе. Повторение истории сборной России в словенском Мариборе и «отскок» в Москве от разгрома «Ливерпуля» только подтвердили самые страшные опасения болельщиков. Однако последующая победа над «Севильей» и отсутствие поражений на экваторе группового раунда сделали из «красно-белых» чуть ли не главных тружеников России в нынешнем походе за евроочками.

Второй круг «Спартак» начал с поражения от тех же севильцев, но качественная концовка матча вселяла оптимизм относительно дальнейших планов команды. «Красно-белые» воспряли в чемпионате России, даже вернули себе титул главного конкурента «Зенита» за второе место в таблице, только вот уберечься от еще одного «мариборского кошмара» не смогли. Закончились же мучения разгромом на «Энфилде», который поставил жирную точку в перспективах «Спартака» в этой Лиге чемпионов, попутно напомнив еще одну печальную страницу истории сборной России. Правда, тогда проигрыш случился все же от португальцев (1:7), а не англичан.

Закончились же мучения разгромом на «Энфилде», который поставил жирную точку в перспективах «Спартака» в этой Лиге чемпионов. Фото spartak.com

Оценивая выступления «красно-белых» в Лиге чемпионов, стоит помнить одну деталь. От чемпионов страны однозначно не ждали успеха в группе, однако ни у кого не возникало сомнений относительно третьей позиции и выхода в Лигу Европы. Взять максимум очков в играх с «Марибором» и обойти их в таблице — примерно так звучали надежды «спартаковцев» перед групповым этапом. Из задуманного удалось выполнить лишь половину, и именно этот фактор и превращает их выступление в негатив.

ЦСКА: скорее плюс, чем минус

Имей армейцы в своем распоряжении состав 3—4-годичной давности, мы бы наверняка говорили сейчас об их шансах в плей-офф Лиги чемпионов, а не турнира рангом пониже. Нынешние «Манчестер Юнайтед» и швейцарский «Базель» не выглядели непроходимыми соперниками и обыгрывать их было можно. Но только не с тем ограниченным набором футболистов, что имелись в распоряжении Виктора Гончаренко. Согласитесь, не умаляя заслуг Кучаева и Чалова, они далеко не Тошич и Думбия, чтобы лезть на англичан с Моуриньо.

В шаге от чего-то подобного в прошедшем сезоне остановился «Ростов» Бердыева, и вот сейчас его путь едва не повторили армейцы. В отличие от ростовчан, москвичи проиграли обе встречи с МЮ, но во второй были очень близки к ничьей. Правда, решающим для итогового невыхода из группы оказалось соперничество с «Базелем», в котором швейцарцы забили на один гол больше.

Впрочем, позитива также хватало. Наконец-то остановил «протекание» Игорь Акинфеев, официально прервал свою серию без «сухих» встреч в главном турнире Европы. Историческое событие произошло в матче с «Бенфикой», в итоге не набравшей в группе ни одного очка. Порадовала и сама игра армейцев, которая за долгие годы их выступления в Лиге чемпионов уже успела наскучить своим невзрачным бессилием при Леониде Слуцком. Гончаренко, несмотря на засилье молодых и неопытных футболистов, смог выстроить качественную структуру на поле. Причем такую красивую, что многие всерьез прикидывали шансы армейцев против «МЮ» на «Олд Траффорд».

После искрометного начала групповой стадии, включавшего в себя разгромную победу над «Вардаром» и разницу мячей 11—2, «Зенит» выдал очень скучный отрезок во второй ее части. Фото fc-zenit.ru



«Зенит»: повторенье — мать ученья?

Отличный старт в чемпионате страны, не менее хорошее выступление в группе Лиги Европы и плохая концовка первой части сезона в РФПЛ. Если вы думаете, что это про нынешний «Зенит», вы будете правы лишь отчасти, потому что точно такой же расклад был в прошлом году у команды Луческу, а при Манчини эта история лишь повторяется. Питерцы были изумительны от первого и до последнего матча в групповом раунде, решив все свои вопросы о выходе в 1/16 финала Лиги Европы за два-три тура до ее завершения. Только вот станет ли такое повторение результата прошлогодней команды ученьем для нынешней?

Возможно, нет, но это вряд ли стоит воспринимать как положительную новость. После искрометного начала групповой стадии, включавшего в себя разгромную победу над «Вардаром» и разницу мячей 11—2, «Зенит» выдал очень скучный отрезок во второй ее части — ничья с «Русенборгом» и минимальная победа над македонцами. Хотя выход из группы и был оформлен досрочно, радовались этому немногие. Да и, в принципе, незачем, ведь «Зенит» по своим возможностям должен ставить для себя наивысшие цели относительно не самого топового турнира на европейском уровне, а не довольствоваться сиюминутным выходом из группы.

Только вот пройти как можно дальше в Лиге Европы в этом году будет намного сложнее. В сетке турнира после групповых этапов оказались гранды в лице «Арсенала», «Наполи», «Атлетико Мадрид», «Боруссии Д» и прочих. Столкнуться с ними «Зенит» сможет только со стадии 1/8 финала, но уже сейчас стоит всерьез задуматься, а нужна ли вообще эта еврокубковая весна команде Манчини? Или все-таки гонка за убежавшим вперед «Локомотивом» во внутреннем чемпионате важнее?

Спасло «железнодорожников» то, что финальные два матча пришлись на феерическую форму Джефферсона Фарфана. Фото fclm.ru



«Локомотив»: в атаке «электричка», в обороне «автобус»

Команда-открытие нынешнего сезона на данном этапе российского чемпионата — это однозначно московский «Локомотив». Подопечные Семина напоминают ту самую «электричку», о которой частенько вспоминал бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов. Только вот по сравнению с казанской машина московской команды катит куда резвее и действует слаженнее, суть ее не меняется исходя из турнира, в котором она участвует. И в обороне эта «электричка» не хуже бердыевского «автобуса».

Правда, несмотря на выход из группы с первого места, на старте дела у команды не задались. После четырех матчей группового этапа в активе «Локомотива» была лишь одна победа над «Фаставом», а в графе поражения светилась неприятная единичка, доставшаяся в домашней встрече с «Шерифом». Спасло «железнодорожников» то, что финальные два матча пришлись на феерическую форму Джефферсона Фарфана. Перуанец выдал сумасшедший спурт под конец года и тремя забитыми мячами принес победы над «Копенгагеном» и чехами из Злина.

Сплошные первые места в турнирах, где участвует команда Семина, заставляет задуматься о каком-то волшебном эликсире, доступном заслуженным ветеранам нашего тренерского цеха. Еще у всех свежи в памяти свершения Бердыева в чемпионате и еврокубках, а Семин, кажется, решил даже переплюнуть своего коллегу. И пускай шансы у «Локомотива» в Лиге Европы призрачны, но за них уже сейчас как минимум не стыдно. Особенно за братьев Миранчуков, которым пора становиться лидерами не только у себя в клубе, но и в сборной.