«Россия все та же, нужно принимать неизбежность ее будущего» — впечатления бизнесменов от прочитанных книг

«Реальное время» продолжает составлять библиотеку лучших книг по версии бизнесменов

Задумываясь о судьбе Родины, предприниматели обращаются к Достоевскому. Планируя ремонт в офисе — к книгам о сакральной геометрии. «Реальное время» узнало, какие еще книги помогают бизнесменам в развитии своего дела. А читателям предлагает проголосовать за книгу, наиболее достойную библиотеки предпринимателя.

Рамиль Сафин, исполнительный директор студии «Тетрис» (Нижнекамск):

— Недавно прочитал «Братьев Карамазовых» Федора Достоевского, повторяю школьную программу. На прочтение подвигли размышления о судьбе Родины, окружающая нас депрессия. Прочитав книгу, понимаешь, что Россия не изменилась за это время, и останется все той же. Надо просто жить в настоящем, понимать неизбежность будущего, и в какой-то мере от этого становится легче. Переживать надо, но размышлять адекватно, без излишней грусти. Сейчас начал читать «Преступление и наказание». Из современных авторов изучил биографию основателя компании Matsushita Electric Коносуке Мацусита («Лидерство Мацуситы», автор Джон Коттер), он создал бренд «Панасоник». Правда, не думаю, что его опыт может сегодня пригодиться.

Сагит Гайфуллин, директор ООО «Климат контроль»:

— Я не читаю бизнес-литературу. Предпочитаю книги про нейробиологию, физику. Кроме того, мне интересны религиозные произведения. Мой подход к зарабатыванию денег отличается от методов современных бизнесменов. Надо просить через Аллаха, жить по шариату, так честнее. А все эти книги… Кто-то на переговорах наблюдает за лицом человека, вычисляет, расположен тот к тебе или нет. Сейчас читаю книгу Амена Дэниела «Мозг и любовь». Автор — американский ученый-нейробиолог. Книга интересная, но читать ее надо через призму ислама, иначе можно запутаться. Надо разбираться в исламе, чтобы понять ее.

Римма Гайнутдинова, собственник сети мобильных кофеен Coffee Motors:

— Сейчас читаю книгу Алексея Гисака «Как заработать на фастфуде. Сделаем это по-быстрому». Автор делится своим опытом, он основатель сети уличной еды «Воккер». В процессе чтения начинаешь смотреть на, казалось бы, очевидные вещи другими глазами, понимаешь их важность и ценность. Автор пишет о том, что сейчас в сфере общепита востребован формат фастфуда. Жизнь ускоряется, денег становится меньше, а потребность в качественной еде повышается, а этот формат позволяет ее удовлетворить.

Алексей Гисак советует вставать на место покупателя, чтобы понять, сколько ты сам готов потратить на свой продукт, ведь денег больше не становится, а траты увеличиваются. Как соблюсти баланс цены и стремление заработать — это дилемма для предпринимателя.

Николай Шепелин, руководитель сети «Кенгуру»:

— В основном я читаю тематические статьи. Сейчас одновременно изучаю несколько книг. Тяжело идет «Монах, который продал свой «феррари» Робина Шарма. Начал читать его на волне всеобщей популярности, это трендовая книга. Но пока она меня не впечатлила, не захватила. Также по совету супруги читаю произведения Эриха Марии Ремарка.

Альбина Галимова, основатель студии йоги Yogaliferussia:

— Я изучаю литературу, касающуюся работы: «Домашние средства аюрведы» Васанта Лада, «Руководство инструктора оздоровительного фитнеса» Эдварда Хоули, «Свой бизнес в «ВКонтакте» Татьяны Поляковой. Также сейчас изучаю книгу «Сакральная геометрия. Ключ к тайнам Вселенной и человека» Сергея Неаполитанского, Сергея Матвеева. Книга исследует законы мироздания, ссылаясь на геометрические фигуры. Сакральная геометрия связана с буддизмом, христианством. У авторов есть и вторая книга, в которой они пишут о различных храмах, построенных по законам сакральной геометрии. Раньше даже архитектура городов в разных странах создавалась на основании значений геометрических фигур. Если взять храм, то купол образует круг, спускаемся ниже — получается квадрат. Все это имеет значение.

Принципы сакральной геометрии я использую в работе. Сейчас пишу техническое задание дизайнеру интерьеров. Он будет работать с помещением, в котором преподаю йогу. Задание заполнила в соответствии с тайнами сакральной геометрии.

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