«Зубные феи» Татарстана: оборот сети семьи Тахаутдинова падает, братья Сабировы скупают госклиники
Обзор топ-100 крупнейших стоматологий Татарстана по итогам 2016 года
Суммарная выручка 100 крупнейших стоматологических клиник Татарстана выросла на 10%, составив 3,2 млрд рублей. Аналитическая служба «Реального времени», изучив данные за 2016 год, узнала, что основной игрок на рынке, семья Шафагата Тахаутдинова, снизила оборот сети, который год назад превышал 1 млрд рублей. Кроме того, братья Сабировы после продажи доли «Татнефтепродукта» развернули бурную деятельность по покупке казанских стоматологических поликлиник. А пока основатель челнинской сети ссорится из-за строительства стоматологического центра с жителями города, дочь Рафгата Алтынбаева наращивает обороты своей клиники и спонсирует начинания отца.
«Зубные феи» «Татнефти»: основные игроки на рынке — зять и сын экс-главы нефтяной компании
Из сетей клиник, входящих в топ-10 Татарстана, только две показали спад оборота. Впрочем, одна из них — крупнейшая, общий объем ее выручки превышал в 2015 году 1 млрд рублей (по первоначальным данным, он составлял 820 млн рублей). В 2016 году ее оборот упал почти на 1%, до 995,5 млн рублей, так что психологическая отметка в миллиард вновь оказалась для предприятий отрасли пока непреодолимой. Речь идет о сети «Городская стоматология», в которую входит 20 клиник. Крупнейшая из них — АО «Городская стоматология» с выручкой в 204,4 млн рублей (примерно такой же, как и в 2015 году). Доля сети на татарстанском стоматологическом рынке за год снизилась с 34,7% до 31,4%.
Сеть принадлежит Айрату Галлямову, зятю экс-главы «Татнефти» Шафагата Тахаутдинова, и непосредственно сыну экс-главы «Татнефти» Рустему Тахаутдинову. Галлямов с Тахаутдиновым также являются собственниками АО «Лекс-Ойл», занимающегося оптовой торговлей топливом. Ранее Айрата Галлямова можно было обнаружить и в списке собственников ПАО «Геолого-разведочный исследовательский центр» (ему принадлежало 10% компании), добывавшей нефть с 1990-х годов — в настоящее время ГРИЦ выкуплен «Татнефтью». Среди собственников сети «Городская поликлиника» прежде была компания «Дион», также входившая в орбиту влияния экс-руководителя «Татнефти» — 90% девелоперской компании «Дион медикал групп», например, принадлежит его дочке Светлане Галлямовой.
АО «Городская стоматология» возникло на базе государственных клиник, которые были приватизированы. Сейчас «Горстом» работает и по ОМС, и как коммерческий игрок. Одна из стоматологий, к примеру, находится на месте снесенного на ул. Профсоюзная дома Потехина (сам факт сноса вызвал громкий скандал, и в нем оказались замешаны структуры, близкие к «Татнефти») в новоделе, где одно крыло занимает платное отделение, а в другом обслуживают по полисам ОМС. Летом прошлого года сеть оказалась в центре скандала из-за клиники «Детская стоматология на Мавлютова» (государство передало все акции Айрату Галлямову). В клинике образовались огромные очереди, которые родители занимали даже ночью, чтобы попасть на бесплатное обслуживание детей по ОМС: виной тому стали квоты на работу по обязательному медстрахованию. «Горстом» мог принимать только 36 детей в день для первичного приема и столько же — для повторного.
Как братья Сабировы на деньги от продажи «Татнефтепродукта» скупают госпакеты клиник
Вторая по величине сеть под брендом «Стоматологическая поликлиника №9», принадлежащая профессиональному стоматологу Азату Сабирову, напротив, в 2016 году увеличила оборот на 7% — до 284 млн рублей. В сети — шесть клиник, по данным официального сайта, записанных на пять юридических лиц (сегодня в сети — семь поликлиник, см. ниже). Часть поликлиник Сабирову досталась также в результате приватизации: в мае 2013 года главврач ОАО «Стоматологическая поликлиника №9 Азино» Сабиров выкупил на торгах за 11,8 млн рублей (вдвое дешевле начальной цены) 31,62% муниципального пакета акций медучреждения, признавшись, что привлек заемные средства, а поддержку ему оказал брат Рустам Сабиров (совладелец «Стоматологической поликлиники №9 Дербышки» и «Стоматологической поликлиники №9 Азино»). В 2016 году Минземимущества за 23,2 млн рублей продало пакет акций ОАО «Стоматологическая поликлиника №9 Дербышки» — он ушел также Сабировым. Интересно, что на тот момент братья контролировали 56,1% заведения (Рустаму принадлежало 29,17%, Азату — 22,43%). Рустам Сабиров известен как бессменный глава «Татнефтепродукта» (ныне «дочка» ТАИФа: Сабиров продал свою долю в компании за 1,5 млрд рублей в 2015 году) и богатейший депутат Госсовета РТ.
В апреле этого года стало известно, что в «корзине» Сабировых оказалась еще одна клиника — «Детская стоматологическая поликлиника №2»: Минздрав ее акционировал, государство оставило за собой 25%, остальное продав на сторону.
Приобрел пакет акций Азат Сабиров, заявивший «Реальному времени», что собирается инвестировать 45 млн рублей в ремонт здания и обновление стоматологического оборудования будущей клиники.
«45 млн рублей я сразу вложу в ремонт. Вы видели, в каком обветшалом состоянии находится здание? Вы видели, с какими наконечниками работают врачи? Советую съездить и посмотреть лично! В этом здании с 1981 года ни разу не проводился капремонт, срочно нужно менять систему водоснабжения и канализации. Но самое главное, что дети садятся под советские стоматологические бормашины 1979 года выпуска. Так быть не должно!» — считает он.
Главной причиной передачи в частные руки госполиклиники стало снижение финансирования здравоохранения государством и доступности ОМС. Минздрав РТ заверил, что будущая частная клиника получит государственное задание на уровне 2016 года, войдет в программу ОМС (объем госзаказа в ведомстве не назвали) и продолжит принимать пациентов и по полису ОМС, и по коммерческим договорам.
Экс-хирург медсанчасти «Татнефти» работает «на фронтах»: хлебном и зубном
На третьем месте — сеть клиник «Стомус», начавшая свою деятельность на рынке в 1998 году и превратившаяся в сеть из семи клиник в двух городах Татарстана: шесть в Казани, одна в Альметьевске. Выпускник КГМУ 1995 года, будущий основатель сети Ирек Галиев, пройдя обучение в интернатуре по специальности «челюстно-лицевая хирургия» в БСМП Набережных Челнов, переехал в Альметьевск, где трудоустроился в медсанчасть ОАО «Татнефть» челюстно-лицевым хирургом. В 1997 году он познакомился со своим будущим компаньоном Ильдаром Галимовым, с которым и открыл стоматологический бизнес в 1998 году. При этом сам Галиев продолжал работать в «татнефтевском» стационаре до 2002 года. В 2010 году Галиев внезапно занялся и хлебным бизнесом, основав компанию «Жар-Свежар»: к настоящему времени открыто 26 пекарен по производству хлебобулочной продукции в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Зеленодольске, Лениногорске и Заинске.
Оборот сети «Стомус» в 2016 году вырос на 3,5% и составил 189 млн рублей. Судя по показателям «Жар-Свежар», стоматологический бизнес по выручке пока в разы опережает хлебопекарный.
Из-за чего основатель челнинской стоматологической сети поссорился с жителями 27-го комплекса
Четвертая крупнейшая сеть в Татарстане — набережночелнинская «Дентал Форте», оборот которой в 2016 году вырос на 15%, составив 187,7 млн рублей. Сеть в 1999 году основал еще один выпускник КГМУ Рустем Габдрафиков, проработавший стоматологом в челнинской детской стоматологической клинике №1 и еще 4 года — в ПО энергетики и электрификации «Татэнерго». Сегодня в сеть входят три клиники и две зуботехнические лаборатории, клиника эстетической медицины WellnessClinic, многопрофильная клиника MedicalForte и собственная клинико-диагностическая лаборатория. При этом сам Габдрафиков продолжает работать в своих же клиниках врачом.
В 2016 году Габдрафиков решил расширить одну из своих клиник в 27-м комплексе Набережных Челнов, где собирался выстроить четырехэтажный многопрофильный медицинский центр площадью 1696 кв. м с собственной лабораторией анализов и парковкой на 50 машиномест. Проект встретил сопротивление сначала архитекторов на градостроительном совете Челнов, а после утверждения проекта — и жителей 27-го комплекса. После встречи с ними Габдрафиков согласился «ужаться»: «Летом мы встречались с жителями, и из четырех запланированных этажей я оставил только два». Но отказываться от строительства совсем он не собирается.
Закамские игроки: менеджер «Татнефтепродукта» и дочка Рафгата Алтынбаева
Пятерку крупнейших стоматологических сетей замыкает бизнес Ленара Гафурова, три компании которого в 2016 году снизили оборот на 3,2% — он составил почти 80 млн рублей. Гафуров возглавляет елабужский филиал «Татнефтепродукта» — «Татнефтепродукт-Закамье», был депутатом совета Елабужского муниципального района от «Единой России». Ряд наблюдателей связывают его с семьей ректора КФУ Ильшата Гафурова, который достаточно долго возглавлял Елабужский район.
На шестом месте — нижнекамская клиника «Радент», которая показала увеличение оборота в 2016 году на 1,2% почти до 60 млн рублей. Она принадлежит семье Пискаревых, при этом Юрий Пискарев — кандидат медицинских наук, сам врач-стоматолог (тоже выпускник КГМУ), работает в своей же клинике. Основана клиника была еще в 2001 году.
На седьмом месте — набережночелнинская «Академия Стоматологии» (судя по данным официального сайта, ей принадлежат две клиники в Набережных Челнах), основанная дочкой экс-мэра автограда Рафгата Алтынбаева — Региной Алтынбаевой в 2005 году. Оборот клиники в 2016 году вырос на 7,3%, составив 52,4 млн рублей. Успешность клиники позволяет Регине поддерживать начинания отца: так «Академия Стоматологии» спонсировала мероприятия Федерации комбат самообороны, президентом которой является Рафгат Алтынбаев. Еще две стоматологические клиники под брендом «Стоматология для вас!» также находятся в Набережных Челнах и принадлежат семье Шайгумановых. Рамиль Шайгуманов — сам хирург-имплантолог и стоматолог. Оборот компании в 2016 году вырос сразу на 14%, составив почти 50 млн рублей.
|№
|НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
|УЧРЕДИТЕЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
|Объем выручки за 2016 год, руб.
|Объем выручки за 2015 год, руб.
|Суммарная выручка за 2016 год, руб.
|1
|ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, АО
|Галлямов Айрат Габдульбарович (5,000 руб., 50%)
Тахаутдинов Рустем Шафагатович (5,000 руб., 50%)
|204.377.000
|204.404.000
|995.525.000
|СТОМАТОЛОГИЯ-ЦЕНТР, ООО
|Галлямов Айрат Габдульбарович (10,000 руб., 100%)
|75.403.000
|69.405.000
|СТОМАТОЛОГИЯ НА ВОССТАНИЯ, ООО
|Галлямов Айрат Габдульбарович (10,000 руб., 100%)
|74.973.000
|66.280.000
|ДЕНТАЛЮКС, ООО
|Галлямов Айрат Габдульбарович (5,000 руб., 50%)
Тахаутдинов Рустем Шафагатович (5,000 руб., 50%)
|—
|12.682.000
|СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР, ООО
|Галлямов Айрат Габдульбарович (5,000 руб., 50%)
Тахаутдинов Рустем Шафагатович (5,000 руб., 50%)
|39.207.000
|41.699.000
|ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НА ЧУЙКОВА, ООО
|Галлямов Айрат Габдульбарович (5,000 руб., 50%)
Тахаутдинов Рустем Шафагатович (5,000 руб., 50%)
|49.034.000
|46.203.000
|СТОМАТОЛОГИЯ НА ОСТРОВСКОГО, ООО
|Галлямов Айрат Габдульбарович (10,000 руб., 100%)
|—
|38.059.000
|ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ НА МАВЛЮТОВА, ООО
|Галлямов Айрат Габдульбарович (10,000 руб., 100%)
|65.988.000
|65.645.000
|СТОМАТОЛОГИЯ НА ЧУЙКОВА, ООО
|Галлямов Айрат Габдульбарович (10,000 руб., 100%)
|63.547.000
|52.318.000
Как профессор медуниверситета приватизировал казанскую поклинику
На девятом месте «Стоматологическая поликлиника №5 г. Казани», принадлежащая на 100% декану КГМУ Ринату Салееву, профессору кафедры ортопедической стоматологии и заслуженному врачу РТ, который также возглавляет стоматологическую поликлинику в самом медуниверситете. С 1993 года Салеев руководил стоматологической поликлиникой №5 Казани, сначала в качестве главврача, а с 2005 года — как гендиректор. Бывшая муниципальная поликлиника была приватизирована в 2008 году, став ООО «Стоматологическая поликлиника №5».
Наконец, десятку крупнейших игроков на стоматологическом рынке РТ замыкает «Рокада Мед» Александра Максимова, оборот которой вырос в 2016 году на 6,2%, составив почти 40 млн рублей. «Рокада», согласно собственным данным компании, «один из крупнейших дилеров стоматологического оборудования в России», работающий аж с 1991 года. Компания поставляет стоматологическое оборудование для врачей, клиник и торгующих организаций. Ее штаб-квартира находится в Казани, филиалы — в девяти городах (Чебоксарах, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Москве, Уфе, Пензе, Самаре и Тольятти). Одна из компаний Максимова «Рокада Дент» как-то попадала в поле зрения «Реального времени»: выяснилось, что стоматологический дилер не гнушается и девелоперских сделок — в 2015 году компания купила в кредит здание в центре Казани и почти сразу же продала его Управлению госметеорологической службы РТ за 107 млн рублей. Максимову также принадлежат компания ООО «Трендфарм» (фармацевтический бизнес) и транспортная ООО «РМ-Логистика». К слову, с 1 января 2017 года «Рокада Мед», наряду с другими дилерами стоматологического рынка РФ, была вынуждена снять с продажи ряд импортных товаров: часть их ассортимента была запрещена к ввозу и обороту на территории РФ. «Из-за отсутствия ряда изделий на рынке могут пострадать пациенты государственных больниц — на них приходится большая доля закупок такой продукции», — предупреждали тогда эксперты.
комментарии
который лечил этот зуб уже уволился.