«Зубные феи» Татарстана: оборот сети семьи Тахаутдинова падает, братья Сабировы скупают госклиники

Обзор топ-100 крупнейших стоматологий Татарстана по итогам 2016 года

Суммарная выручка 100 крупнейших стоматологических клиник Татарстана выросла на 10%, составив 3,2 млрд рублей. Аналитическая служба «Реального времени», изучив данные за 2016 год, узнала, что основной игрок на рынке, семья Шафагата Тахаутдинова, снизила оборот сети, который год назад превышал 1 млрд рублей. Кроме того, братья Сабировы после продажи доли «Татнефтепродукта» развернули бурную деятельность по покупке казанских стоматологических поликлиник. А пока основатель челнинской сети ссорится из-за строительства стоматологического центра с жителями города, дочь Рафгата Алтынбаева наращивает обороты своей клиники и спонсирует начинания отца.

«Зубные феи» «Татнефти»: основные игроки на рынке — зять и сын экс-главы нефтяной компании

Из сетей клиник, входящих в топ-10 Татарстана, только две показали спад оборота. Впрочем, одна из них — крупнейшая, общий объем ее выручки превышал в 2015 году 1 млрд рублей (по первоначальным данным, он составлял 820 млн рублей). В 2016 году ее оборот упал почти на 1%, до 995,5 млн рублей, так что психологическая отметка в миллиард вновь оказалась для предприятий отрасли пока непреодолимой. Речь идет о сети «Городская стоматология», в которую входит 20 клиник. Крупнейшая из них — АО «Городская стоматология» с выручкой в 204,4 млн рублей (примерно такой же, как и в 2015 году). Доля сети на татарстанском стоматологическом рынке за год снизилась с 34,7% до 31,4%.

Сеть принадлежит Айрату Галлямову, зятю экс-главы «Татнефти» Шафагата Тахаутдинова, и непосредственно сыну экс-главы «Татнефти» Рустему Тахаутдинову. Галлямов с Тахаутдиновым также являются собственниками АО «Лекс-Ойл», занимающегося оптовой торговлей топливом. Ранее Айрата Галлямова можно было обнаружить и в списке собственников ПАО «Геолого-разведочный исследовательский центр» (ему принадлежало 10% компании), добывавшей нефть с 1990-х годов — в настоящее время ГРИЦ выкуплен «Татнефтью». Среди собственников сети «Городская поликлиника» прежде была компания «Дион», также входившая в орбиту влияния экс-руководителя «Татнефти» — 90% девелоперской компании «Дион медикал групп», например, принадлежит его дочке Светлане Галлямовой.

АО «Городская стоматология» возникло на базе государственных клиник, которые были приватизированы. Сейчас «Горстом» работает и по ОМС, и как коммерческий игрок. Одна из стоматологий, к примеру, находится на месте снесенного на ул. Профсоюзная дома Потехина (сам факт сноса вызвал громкий скандал, и в нем оказались замешаны структуры, близкие к «Татнефти») в новоделе, где одно крыло занимает платное отделение, а в другом обслуживают по полисам ОМС. Летом прошлого года сеть оказалась в центре скандала из-за клиники «Детская стоматология на Мавлютова» (государство передало все акции Айрату Галлямову). В клинике образовались огромные очереди, которые родители занимали даже ночью, чтобы попасть на бесплатное обслуживание детей по ОМС: виной тому стали квоты на работу по обязательному медстрахованию. «Горстом» мог принимать только 36 детей в день для первичного приема и столько же — для повторного.

АО «Городская стоматология» возникло на базе государственных клиник, которые были приватизированы. Фото gorstom.ru



Как братья Сабировы на деньги от продажи «Татнефтепродукта» скупают госпакеты клиник

Вторая по величине сеть под брендом «Стоматологическая поликлиника №9», принадлежащая профессиональному стоматологу Азату Сабирову, напротив, в 2016 году увеличила оборот на 7% — до 284 млн рублей. В сети — шесть клиник, по данным официального сайта, записанных на пять юридических лиц (сегодня в сети — семь поликлиник, см. ниже). Часть поликлиник Сабирову досталась также в результате приватизации: в мае 2013 года главврач ОАО «Стоматологическая поликлиника №9 Азино» Сабиров выкупил на торгах за 11,8 млн рублей (вдвое дешевле начальной цены) 31,62% муниципального пакета акций медучреждения, признавшись, что привлек заемные средства, а поддержку ему оказал брат Рустам Сабиров (совладелец «Стоматологической поликлиники №9 Дербышки» и «Стоматологической поликлиники №9 Азино»). В 2016 году Минземимущества за 23,2 млн рублей продало пакет акций ОАО «Стоматологическая поликлиника №9 Дербышки» — он ушел также Сабировым. Интересно, что на тот момент братья контролировали 56,1% заведения (Рустаму принадлежало 29,17%, Азату — 22,43%). Рустам Сабиров известен как бессменный глава «Татнефтепродукта» (ныне «дочка» ТАИФа: Сабиров продал свою долю в компании за 1,5 млрд рублей в 2015 году) и богатейший депутат Госсовета РТ.

В апреле этого года стало известно, что в «корзине» Сабировых оказалась еще одна клиника — «Детская стоматологическая поликлиника №2»: Минздрав ее акционировал, государство оставило за собой 25%, остальное продав на сторону.

Приобрел пакет акций Азат Сабиров, заявивший «Реальному времени», что собирается инвестировать 45 млн рублей в ремонт здания и обновление стоматологического оборудования будущей клиники.

«45 млн рублей я сразу вложу в ремонт. Вы видели, в каком обветшалом состоянии находится здание? Вы видели, с какими наконечниками работают врачи? Советую съездить и посмотреть лично! В этом здании с 1981 года ни разу не проводился капремонт, срочно нужно менять систему водоснабжения и канализации. Но самое главное, что дети садятся под советские стоматологические бормашины 1979 года выпуска. Так быть не должно!» — считает он.

Главной причиной передачи в частные руки госполиклиники стало снижение финансирования здравоохранения государством и доступности ОМС. Минздрав РТ заверил, что будущая частная клиника получит государственное задание на уровне 2016 года, войдет в программу ОМС (объем госзаказа в ведомстве не назвали) и продолжит принимать пациентов и по полису ОМС, и по коммерческим договорам.

Экс-хирург медсанчасти «Татнефти» работает «на фронтах»: хлебном и зубном

На третьем месте — сеть клиник «Стомус», начавшая свою деятельность на рынке в 1998 году и превратившаяся в сеть из семи клиник в двух городах Татарстана: шесть в Казани, одна в Альметьевске. Выпускник КГМУ 1995 года, будущий основатель сети Ирек Галиев, пройдя обучение в интернатуре по специальности «челюстно-лицевая хирургия» в БСМП Набережных Челнов, переехал в Альметьевск, где трудоустроился в медсанчасть ОАО «Татнефть» челюстно-лицевым хирургом. В 1997 году он познакомился со своим будущим компаньоном Ильдаром Галимовым, с которым и открыл стоматологический бизнес в 1998 году. При этом сам Галиев продолжал работать в «татнефтевском» стационаре до 2002 года. В 2010 году Галиев внезапно занялся и хлебным бизнесом, основав компанию «Жар-Свежар»: к настоящему времени открыто 26 пекарен по производству хлебобулочной продукции в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Зеленодольске, Лениногорске и Заинске.

Оборот сети «Стомус» в 2016 году вырос на 3,5% и составил 189 млн рублей. Судя по показателям «Жар-Свежар», стоматологический бизнес по выручке пока в разы опережает хлебопекарный.

Из-за чего основатель челнинской стоматологической сети поссорился с жителями 27-го комплекса

Четвертая крупнейшая сеть в Татарстане — набережночелнинская «Дентал Форте», оборот которой в 2016 году вырос на 15%, составив 187,7 млн рублей. Сеть в 1999 году основал еще один выпускник КГМУ Рустем Габдрафиков, проработавший стоматологом в челнинской детской стоматологической клинике №1 и еще 4 года — в ПО энергетики и электрификации «Татэнерго». Сегодня в сеть входят три клиники и две зуботехнические лаборатории, клиника эстетической медицины WellnessClinic, многопрофильная клиника MedicalForte и собственная клинико-диагностическая лаборатория. При этом сам Габдрафиков продолжает работать в своих же клиниках врачом.

Габдрафиков продолжает работать в своих же клиниках врачом. Фото dental-forte.ru



В 2016 году Габдрафиков решил расширить одну из своих клиник в 27-м комплексе Набережных Челнов, где собирался выстроить четырехэтажный многопрофильный медицинский центр площадью 1696 кв. м с собственной лабораторией анализов и парковкой на 50 машиномест. Проект встретил сопротивление сначала архитекторов на градостроительном совете Челнов, а после утверждения проекта — и жителей 27-го комплекса. После встречи с ними Габдрафиков согласился «ужаться»: «Летом мы встречались с жителями, и из четырех запланированных этажей я оставил только два». Но отказываться от строительства совсем он не собирается.

Закамские игроки: менеджер «Татнефтепродукта» и дочка Рафгата Алтынбаева

Пятерку крупнейших стоматологических сетей замыкает бизнес Ленара Гафурова, три компании которого в 2016 году снизили оборот на 3,2% — он составил почти 80 млн рублей. Гафуров возглавляет елабужский филиал «Татнефтепродукта» — «Татнефтепродукт-Закамье», был депутатом совета Елабужского муниципального района от «Единой России». Ряд наблюдателей связывают его с семьей ректора КФУ Ильшата Гафурова, который достаточно долго возглавлял Елабужский район.

На шестом месте — нижнекамская клиника «Радент», которая показала увеличение оборота в 2016 году на 1,2% почти до 60 млн рублей. Она принадлежит семье Пискаревых, при этом Юрий Пискарев — кандидат медицинских наук, сам врач-стоматолог (тоже выпускник КГМУ), работает в своей же клинике. Основана клиника была еще в 2001 году.

На седьмом месте — набережночелнинская «Академия Стоматологии» (судя по данным официального сайта, ей принадлежат две клиники в Набережных Челнах), основанная дочкой экс-мэра автограда Рафгата Алтынбаева — Региной Алтынбаевой в 2005 году. Оборот клиники в 2016 году вырос на 7,3%, составив 52,4 млн рублей. Успешность клиники позволяет Регине поддерживать начинания отца: так «Академия Стоматологии» спонсировала мероприятия Федерации комбат самообороны, президентом которой является Рафгат Алтынбаев. Еще две стоматологические клиники под брендом «Стоматология для вас!» также находятся в Набережных Челнах и принадлежат семье Шайгумановых. Рамиль Шайгуманов — сам хирург-имплантолог и стоматолог. Оборот компании в 2016 году вырос сразу на 14%, составив почти 50 млн рублей.

Топ-100 крупнейших стоматологических клиник Татарстана

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА УЧРЕДИТЕЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Объем выручки за 2016 год, руб. Объем выручки за 2015 год, руб. Суммарная выручка за 2016 год, руб. 1 ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, АО Галлямов Айрат Габдульбарович (5,000 руб., 50%)

Тахаутдинов Рустем Шафагатович (5,000 руб., 50%) 204.377.000 204.404.000 995.525.000 СТОМАТОЛОГИЯ-ЦЕНТР, ООО Галлямов Айрат Габдульбарович (10,000 руб., 100%) 75.403.000 69.405.000 СТОМАТОЛОГИЯ НА ВОССТАНИЯ, ООО Галлямов Айрат Габдульбарович (10,000 руб., 100%) 74.973.000 66.280.000 ДЕНТАЛЮКС, ООО Галлямов Айрат Габдульбарович (5,000 руб., 50%)

Тахаутдинов Рустем Шафагатович (5,000 руб., 50%) — 12.682.000 СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР, ООО Галлямов Айрат Габдульбарович (5,000 руб., 50%)

Тахаутдинов Рустем Шафагатович (5,000 руб., 50%) 39.207.000 41.699.000 ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НА ЧУЙКОВА, ООО Галлямов Айрат Габдульбарович (5,000 руб., 50%)

Тахаутдинов Рустем Шафагатович (5,000 руб., 50%) 49.034.000 46.203.000 СТОМАТОЛОГИЯ НА ОСТРОВСКОГО, ООО Галлямов Айрат Габдульбарович (10,000 руб., 100%) — 38.059.000 ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ НА МАВЛЮТОВА, ООО Галлямов Айрат Габдульбарович (10,000 руб., 100%) 65.988.000 65.645.000 СТОМАТОЛОГИЯ НА ЧУЙКОВА, ООО Галлямов Айрат Габдульбарович (10,000 руб., 100%) 63.547.000 52.318.000

Как профессор медуниверситета приватизировал казанскую поклинику

На девятом месте «Стоматологическая поликлиника №5 г. Казани», принадлежащая на 100% декану КГМУ Ринату Салееву, профессору кафедры ортопедической стоматологии и заслуженному врачу РТ, который также возглавляет стоматологическую поликлинику в самом медуниверситете. С 1993 года Салеев руководил стоматологической поликлиникой №5 Казани, сначала в качестве главврача, а с 2005 года — как гендиректор. Бывшая муниципальная поликлиника была приватизирована в 2008 году, став ООО «Стоматологическая поликлиника №5».

Наконец, десятку крупнейших игроков на стоматологическом рынке РТ замыкает «Рокада Мед» Александра Максимова, оборот которой вырос в 2016 году на 6,2%, составив почти 40 млн рублей. «Рокада», согласно собственным данным компании, «один из крупнейших дилеров стоматологического оборудования в России», работающий аж с 1991 года. Компания поставляет стоматологическое оборудование для врачей, клиник и торгующих организаций. Ее штаб-квартира находится в Казани, филиалы — в девяти городах (Чебоксарах, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Москве, Уфе, Пензе, Самаре и Тольятти). Одна из компаний Максимова «Рокада Дент» как-то попадала в поле зрения «Реального времени»: выяснилось, что стоматологический дилер не гнушается и девелоперских сделок — в 2015 году компания купила в кредит здание в центре Казани и почти сразу же продала его Управлению госметеорологической службы РТ за 107 млн рублей. Максимову также принадлежат компания ООО «Трендфарм» (фармацевтический бизнес) и транспортная ООО «РМ-Логистика». К слову, с 1 января 2017 года «Рокада Мед», наряду с другими дилерами стоматологического рынка РФ, была вынуждена снять с продажи ряд импортных товаров: часть их ассортимента была запрещена к ввозу и обороту на территории РФ. «Из-за отсутствия ряда изделий на рынке могут пострадать пациенты государственных больниц — на них приходится большая доля закупок такой продукции», — предупреждали тогда эксперты.

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