Наиль Маганов пошел на снижение

«Татнефть» уменьшит общий объем добычи и перестроит инвестпрограмму в 2018 году

«Татнефть» частично раскрыла планы развития на 2018 год. Она снизит общие объемы добычи за счет традиционной нефти, но будет добывать больше сверхвязкой, а также увеличит переработку. Это будет заметно и по инвестиционной программе компании. Основной этап вложений в «Танеко» уже позади, теперь «Татнефть» начинает перераспределять свои финансовые потоки в пользу других направлений. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Татнефть» подчинилась ОПЕК

4 декабря акции «Татнефти» на Московской бирже торговались лучше рынка. Они выросли на 11,3% при росте индекса ММВБ на 0,6%. В этот день компания опубликовала презентацию для инвесторов, где раскрыла планы по добыче, капитальным вложениям и по дивидендам.

Как видно из презентации, в будущем «Татнефть» собирается снизить среднесуточную добычу. Правда, снижение будет несущественным: с 565 тыс. баррелей в сутки в этом году до 561 тыс. баррелей в 2018-м. В результате в годовом выражении общий объем добычи «Татнефти» и ее дочерних структур сократится на 0,6% (по предварительным оценкам, до 28,74 млн тонн).

Что касается 2017 года, то его компания рассчитывает закончить с ростом добычи на 0,8%, несмотря на действие соглашения ОПЕК+ (в конце ноября пакт был продлен на 2018 год). Прошлогодние договоренности стран-экспортеров о заморозке добычи этому не помешают. Во-первых, соглашение было заключено осенью 2016 года, когда добыча в России находилась на исторически высоком уровне. Во-вторых, на заданный уровень заморозки компании должны были выйти только к апрелю 2017-го. Все это позволит избежать фактического снижения добычи в этом году, объясняет заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

4 декабря акции «Татнефти» на Московской бирже выросли на 11,3% при росте индекса ММВБ на 0,6%. Фото macd.ru



То сокращение, которое «Татнефть» запланировала на 2018 год, полностью связано с внешними факторами (продление договора ОПЕК). Это снижение незначительно и не сможет повлиять на операционные показатели, говорит Танурков.

Планы по сокращению не касаются сверхвязкой нефти — ее добыча, согласно презентации, продолжит расти. В 2018 году она увеличится на 19,2% (по итогам 2017-го «Татнефть» прогнозирует рост на 91,4%). Добыча традиционной нефти должна снизиться на 1,7% в 2017 году и на 1,9% в 2018-м.

Фокус внимания компании, как и предсказывал ряд экспертов, постепенно будет перемещаться в сторону переработки сырья. В следующем году ее объем должен вырасти примерно на 17%, или на 1,5 млн тонн (до 10,18 млн тонн). За 9 месяцев этого года продажи нефтепродуктов принесли «Татнефти» 34% выручки, нефтехимии — 7%.

Инвестпрограмму перекроят

Общий объем финансирования инвестиционной программы «Татнефти» вырастет с 95,3 млрд рублей в этом году до 98,8 млрд рублей в 2018-м. Основные расходы, как и сейчас, будут приходиться на проект «Танеко» и развитие добычи в Татарстане. Однако суммарная доля этих направлений в структуре инвестиций снизится с 75,6% до 63,1%. Одновременно вырастет финансирование других проектов, в частности: добычи сверхвязкой нефти — на 5,8%; производства нефтехимии — на 0,7%; развития рознично-сбытовой сети — на 1,4%.

«Танеко» в последние годы было самой серьезной статьей капитальных вложений «Татнефти», но сейчас основные затраты позади. Это дает возможность перераспределить финансовые потоки, говорит Танурков. Сокращение инвестиций в добычу тоже понятно: «Когда нет возможности ее наращивать, вполне логично снизить инвестиции».

Что до сверхвязкой нефти, то это скорее задел на будущее, нежели фактор, от которого зависит текущая ситуация, продолжает Танурков. Многие компании сегодня уделяют этому внимание, но масштабы добычи такой нефти пока не так велики.

В целом развивать добычу тяжелой нефти — правильная стратегия, говорит директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев. Особенно если учесть, что «Татнефть» не ведет активную экспансию за пределы своего региона. Кроме того, не исключено, что в будущем добытчики сверхвязкой нефти получат льготы от государства, добавляет он. При этом, соглашается Разуваев, сверхвязкая нефть — «не песня сегодняшнего дня»: «Надо меняться, нельзя вечно сидеть на том, что есть».

Отдать половину

Помимо прочего, в презентации «Татнефти» есть раздел, посвященный дивидендам. В нем указано, что до конца 2017 года совету директоров компании будут представлены изменения в положение о дивидендной политике. Компания еще раз подтвердила, что сохраняет целевой уровень по дивидендам — 50% чистой прибыли по МСФО.

В целом развивать добычу тяжелой нефти — правильная стратегия, считают эксперты. Фото Олега Тихонова



В ноябре «Татнефть» не исключала, что планка в 50% прибыли может быть превышена. «Если компания будет зарабатывать больше и полученные средства не будут требоваться для исполнения обязательств и реинвестирования в развитие, то уровень выплат может быть выше 50% чистой прибыли по МСФО», — говорили «Реальному времени» в пресс-службе компании.