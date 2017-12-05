Налогоплательщиков обсчитали пенями

Должникам за несколько дней насчитали сразу годовые начисления штрафных санкций

Сразу за год Федеральная налоговая служба насчитала проценты за просроченные на пару дней имущественные налоги гражданам по всей России. Исключением не оказались и татарстанцы, которым за транспортный налог «прилетели» пени практически в 10% от задолженности. Как узнал корреспондент «Реального времени», круглые суммы оказались следствием ошибки и они подлежат перерасчету.

Как пеня по размеру в еще один налог превратилась

«Успейте оплатить транспортный налог и налог на недвижимость за 2016 год до 1 декабря», — предупреждала россиян налоговая служба еще во второй половине ноября. Руководитель УФНС России по РТ Марат Сафиуллин даже несколько раз давал интервью на эту тему — разъяснял, когда и почему стоит озаботиться этим вопросом. Однако те, кто советам налоговых органов не последовал, получили неприятный сюрприз в виде неожиданно высоких пеней всего за несколько дней просрочки.

Жалобы идут от налогоплательщиков по всей стране. «Реальному времени» известны подобные факты и в Татарстане, где владельцу авто за три дня просрочки 2 417 рублей долга «прилетела» пеня в размере 274,85 рубля. Другой налогоплательщице за неуплату налога на имущество в размере 580 рублей за два дня начислили 55 рублей, что также оказалось неожиданностью в сравнении с прошлогодними цифрами.

В Сети по этому вопросу открыты уже целые темы для обсуждения на форумах (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).

«Смотрю пени уже начислили с 1го дек за 3дня просрочки. 462руб.

Нехило так, — написал сегодня один из пользователей на yaplakal.com.

«Посмотрел у себя в кабинете тоже 400 р в плюсе!» — комментировал вчера тему другой интернет-пользователь.

«Они бы так же молниеносно на запросы отвечали как пени насчитывают, *** У них там сотрудников принимают, которые конкурс на почту россии не прошли похоже…

Сегодня тоже захожу в кабинет, а там пеня по транспортному налогу, хотя все оплачено было вовремя. Щас они месяц на запрос отвечать будут, а потом еще 500р штрафа сверху прикрутят...» — удивляется еще один налогоплательщик.

Марат Сафиуллин несколько раз разъяснял, когда и почему стоит озаботиться этим вопросом уплаты налогов. Фото Дмитрия Резнова

Большие проценты оказались ошибкой

Схему, по которой начисляются пени за просроченные налоги, можно найти в открытом доступе (в случае с транспортным налогом пеня исчисляется по следующей схеме: сумма долга умножается на количество дней просрочки и умножается на 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, — прим. ред.).

Однако реальные цифры расчетам не соответствуют. Как подсчитало «Реальное время», за два-три снежных декабрьских дня татарстанским должникам пришли пени из расчета годового долга, а вовсе не за несколько дней. В федеральной пресс-службе налоговой обращение «Реального времени» переадресовали в региональное отделение, однако дозвониться до пресс-секретаря не удалось. В свою очередь, ответ на письменный запрос на момент публикации получен не был.

В контакт-центре налоговой корреспонденту «Реального времени» пояснили, что в системе произошел сбой и пени действительно были начислены на год вперед. Сотрудник контакт-центра посоветовал не платить пеню за неуплату имущественных налогов, так как процент будет пересчитан.

В контакт-центре налоговой пояснили, что в системе произошел сбой и пени действительно были начислены на год вперед. Фото nalog.ru

Москва снова согласилась подождать

Напомним, что налогоплательщиков в этом году «обрадовали» изменениями в системе налогообложения. Налог на имущество физических лиц с 2016 года стал формироваться из расчета от 0,1% до 0,5% от кадастровой стоимости имущества. Изменения неизбежно привели к росту сумм, которые нужно отдать в качестве налога в государственную казну.

Причем в 2017 году пилотным регионам, в которых ввели налог на имущество исходя из его кадастровой стоимости еще в 2015 году, разрешили отстрочить начисление пени за его неуплату с 1 декабря 2016 года на 1 мая 2017-го. Тогда этим правом воспользовались 14 регионов, среди которых Татарстана не оказалось. В этом году по аналогичному пути пошла Москва, которая как раз была в числе регионов, отсрочивших начисление процентов за неуплату. В первых числах декабря Мосгордума приняла поправки, согласно которым за налоговый период 2016 года пени будут начислены с 1 июля 2018 года, а за 2017 год — с 1 июля 2019 года.

В Татарстане налог на имущество физлиц, земельный и транспортный налоги платят более 2 миллионов человек, рассказывал в интервью руководитель УФНС России по РТ Марат Сафиуллин. Всего от них ждут 6,5 млрд рублей, причем республика занимает одно из лидирующих положений по сбору налогов. Однако от должников это не избавляет — общая задолженность населения Татарстана по налогам на имущество физических лиц составляет около 2 млрд рублей.