Самая быстрая победа в истории, смерть в перчатке и еще 8 главных нокаутов ноября

Видеоподборка лучших боксерских моментов ушедшего месяца на профессиональном ринге

В ноябре было не так много громких боксерских вывесок, однако в этом виде спорта интриги нередки и в боях нетоповых соперников. «Реальное время» составило свою десятку лучших нокаутов прошедшего месяца. Представляем их вашему вниманию.

Алексей Папин — Исмаил Силлах

Российский тяжеловес без проблем разобрался с некогда очень перспективным претендентом на титул украинцем Исмаилом Силлахом. Папин провел массированную атаку на соперника, от которой Исмаил не смог толком оправиться. Серия добиваний отправила его в глухой нокаут.

Эдуард Трояновский — Карлос Мануэль Портильо

Экс-чемпион мира Эдуард Трояновский стал главным лицом вечера боев в Москве, полностью оправдав ожидания собравшейся публики. Правда, длилось его противостояние с Портильо недолго — уже в первом раунде россиянин правым боковым отправил парагвайца в нокаут. Отметим, что для Портильо это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Сергей Ковалев — Вячеслав Шабранский

Еще один бой между российским и украинским бойцами закончился нокаутом боксера из соседней страны. Ковалев очень уверенно провел все раунды, несколько раз отправив соперника в нокдауны. В итоге рефери встречи оставалось только остановить бой, в котором и без явного нокаута было на что посмотреть.

Золани Тете — Сибонисо Гоней

Боец из ЮАР отныне является исполнителем самого быстрого нокаута в истории бокса. Для решающего удара Золани Тете понадобилось всего два раза «помахать руками», после чего уже на 11-й секунде боя Сибонисо Гоней ушел считать звезды. С этим парнем точно нельзя связываться!

Артур Бетербиев — Энрико Келлинг

Для российского боксера это был всего лишь 12-й бой на профессиональном ринге, при этом все свои предыдущие поединки он заканчивал досрочно. Казалось, что Келлинг станет первым, кто устоит под напором атак Бетербиева, но до финального гонга ему не хватило совсем чуть-чуть — Энрико оказался на настиле ринга, после чего рефери пришлось останавливать бой.

Деонтей Уайлдер — Бермейн Стиверн

В отличие от Бетербиева в послужном списке Уайлдера все-таки оказался противник, который сумел дойти до подсчета итоговых баллов. Уайлдер тогда победил, и вот спустя два года состоялся бой-реванш. То, что не удалось в 2015 году, с легкостью получилось в нынешнем. Уайлдер трижды отправил соперника на пол за первые 3 минуты стартового раунда, и Стиверн так и не смог «оклематься».

Дмитрий Бивол — Трент Броадхерст

Россиянин Дмитрий Бивол считается одним из самых перспективных боксеров современности. Действующий чемпион WBA в полутяжелом весе оправдал выдаваемые ему авансы и в поединке с Броадхерстом. Бивол нанес отличный удар в челюсть, от которого Трент буквально рухнул на спину. Видео стоит посмотреть хотя бы ради того, чтобы увидеть, как беззаботно он лежит после нокаута, закинув одну ногу на другую.

Рикардо Кортес — Франсиско Руис

К сожалению, в боксе не обходится и без летальных последствий нокаутов. Так, в середине ноября после неудачного падения на ринге умер сальвадорский боец Франсиско Руис. Для него это было первое поражение с досрочным исходом…

Хуан Карлос Рамирес — Майк Рид

Это тот самый случай, когда один боксер «замутузил» другого. В начале второго раунда Рамирес взял маленькую передышку, чем, кажется, дезориентировал Майка. После 10 секунд «отдыха» Хуан Карлос принялся «ездить» по лицу и бокам Рида так неистово, что двойное падение соперника было остановлено лишь судьей. Страшно даже представить, что ожидало бы Майка, продолжи Рамирес свою «работу».

Алекс Сауседо — Густаво Виттори

Сауседо в профессионалах уже с 2011 года и за все это время не проиграл ни разу. Исключением не стал и поединок с Виттори, который был отправлен в нокаут левым джебом в середине 3-го раунда. Видео с решающим ударом наверняка понравится всем любителям досрочных побед.