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Классика жанра в женском исполнении: в Зеленодольске проходят всероссийские соревнования по тяжелой атлетике

14:39, 03.12.2017 1
Классика жанра в женском исполнении: в Зеленодольске проходят всероссийские соревнования по тяжелой атлетике Фото: mdms.tatarstan.ru

В Зеленодольске стартовали всероссийские соревнования по тяжелой атлетике памяти Александра Курынова. Соревнования, посвященные памяти олимпийского чемпиона, проводятся в Республике Татарстан с 1975 года. В этом году в них принимают участие более 150 спортсменов из Альметьевска, Бугульмы, Верхнеуслонского района, Елабуги, Зеленодольска, Камского устья, Кировской области, Курганской области, Набережных Челнов, Республики Коми, Республики Мордовия, Самарской области и Казани, а также сборная России в полном составе.

Видео Камиля Исмаилова
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 дек
    Девушка и штанга это противоестественно.
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