Классика жанра в женском исполнении: в Зеленодольске проходят всероссийские соревнования по тяжелой атлетике

В Зеленодольске стартовали всероссийские соревнования по тяжелой атлетике памяти Александра Курынова. Соревнования, посвященные памяти олимпийского чемпиона, проводятся в Республике Татарстан с 1975 года. В этом году в них принимают участие более 150 спортсменов из Альметьевска, Бугульмы, Верхнеуслонского района, Елабуги, Зеленодольска, Камского устья, Кировской области, Курганской области, Набережных Челнов, Республики Коми, Республики Мордовия, Самарской области и Казани, а также сборная России в полном составе.