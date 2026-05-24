Останина предложила отменить госпошлину за регистрацию брака

Процесс создания семьи не должен подвергаться излишнему государственному регулированию, в особенности взиманию сборов и налогов, говорится в документе

Глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила с инициативой отменить госпошлину за регистрацию брака (включая выдачу свидетельства). Сейчас ее размер составляет 350 рублей.

Подготовленный законопроект направлен на заключение в правительство. Если его одобрят, то в Налоговый кодекс России внесут изменения.

— Создание семьи является естественным процессом, который не должен подвергаться излишнему государственному регулированию, в особенности взиманию сборов и налогов, так как имеются риски нарушения баланса между частными и публичными интересами, создания искусственных барьеров, препятствующих воспроизводству нации, — цитирует документ РИА «Новости».

Напомним, в России за последние пять лет сократился уровень бедности многодетных семей. Он упал с 38,1 до 16,2% в 2025 году. При этом численность многодетных семей в России с 2010 по 2025 год выросла с 1—1,25 млн до примерно 3,9 миллиона.

Галия Гарифуллина