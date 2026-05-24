Глава Минтруда России: размер маткапитала превысит 1 млн рублей
Индексируется выплата ежегодно, подчеркнул он
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в ближайшие годы размер материнского капитала в России превысит 1 миллион рублей.
— Материнский капитал ежегодно индексируется, и в ближайшие годы он уже превысит отметку в 1 млн рублей. Это, я думаю, очень значимая поддержка, позволяющая в том числе участвовать в жилищных программах, помочь в формировании первоначального взноса для приобретения жилья, — сказал он ТАСС.
Кроме того, глава ведомства отметил, что многодетные семьи при рождении третьего ребенка могут получить 450 тыс. рублей для погашения ипотечного кредита.
Напомним, выплаты по материнскому капиталу в России в I квартале 2026 года увеличились на 39,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».