Глава Минтруда России: размер маткапитала превысит 1 млн рублей

Индексируется выплата ежегодно, подчеркнул он

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в ближайшие годы размер материнского капитала в России превысит 1 миллион рублей.

— Материнский капитал ежегодно индексируется, и в ближайшие годы он уже превысит отметку в 1 млн рублей. Это, я думаю, очень значимая поддержка, позволяющая в том числе участвовать в жилищных программах, помочь в формировании первоначального взноса для приобретения жилья, — сказал он ТАСС.

Кроме того, глава ведомства отметил, что многодетные семьи при рождении третьего ребенка могут получить 450 тыс. рублей для погашения ипотечного кредита.

Напомним, выплаты по материнскому капиталу в России в I квартале 2026 года увеличились на 39,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

