Татарстан и Брестская область подписали план мероприятий о сотрудничестве

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Брестского областного исполкома Петром Пархомчиком. Они подписали план мероприятий о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

— Президенты наших стран активно поддерживают развитие связей на уровне регионов. Мы в Татарстане высоко ценим возможность расширения взаимодействия с вашей страной и ее регионами в рамках дружественных российско-белорусских отношений, — сказал Минниханов.

Белоруссия — один из ведущих внешнеэкономических партнеров Татарстана. Товарооборот республик по итогам 2025 года составил $718 миллионов.

Петр Пархомчик подчеркнул, что Брестскую область отличают развитая промышленность и мощный агропромышленный комплекс. После недавнего визита делегации области в Татарстан началась работа по проработке перспективных направлений партнерства.

— Хочу поблагодарить вас за визит. Татарстан — один из активных регионов Российской Федерации. У нас много идей для сотрудничества, и мы надеемся, что такая совместная работа позволит нам выйти на хорошую динамику, — считает он.

Минниханов также поблагодарил за организованное посещение Брестской крепости и подчеркнул, какую работу проводят там в части патриотического воспитания.

Напомним, именно с посещения мемориала татарстанский лидер начал работу в области. Комплекс занимает площадь в 70 га и включает в себя скульптурные композиции с руинами крепости и историческими строениями XIX века. Кроме того, там открыты несколько музеев и Свято-Николаевский собор. В ходе посещения раис возложил цветы к монументу.



Галия Гарифуллина