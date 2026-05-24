В Брестской области Минниханов ознакомился с производством батарей «Аккумуляторный альянс»

В Брестской области раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с производством аккумуляторных батарей и систем накопления энергии «Аккумуляторный альянс». Ему продемонстрировали линейку продукции.

Как рассказали в пресс-службе раиса, предприятие специализируется на производстве свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. На заводе стоит высокопроизводительное, автоматизированное и роботизированное оборудование европейских и корейских производителей.

«Аккумуляторный альянс» — это производственный актив белорусского холдинга 1AK-GROUP, ориентированный на высокое качество продукции и экологическую безопасность.

Сегодня Минниханов также побывал на предприятии «Савушкин продукт». Это лидер молочной отрасли страны и один из крупнейших производителей натуральной молочной продукции в Восточной Европе. Раис Татарстана ознакомился с технологическим процессом и продегустировал продукцию.

Галия Гарифуллина