В Госдуме рассмотрят проект о повышении пошлин для мигрантов — это может принести до 15 млрд рублей в год

Госдума приступит к рассмотрению законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики, в том числе предусматривающих повышение налоговых пошлин для мигрантов. Об этом ее председатель Вячеслав Володин написал в «Максе».

— На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроектов, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики. Предлагается повысить налоговые пошлины для мигрантов, — говорится в сообщении.

Пошлины предлагают поднять:

в 12 раз — до 50 тыс. рублей — при оформлении гражданства;

в восемь раз — до 15 тыс. — при оформлении разрешения на временное проживание;

в пять раз — до 30 тыс. — при оформлении вида на жительство.

Кроме этого, планируется увеличить пошлину за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов — до 15 тыс. рублей за человека.

— Все это будет способствовать наведению порядка в миграционной сфере, а также принесет дополнительные доходы в бюджет, которые прогнозно составят 15 млрд рублей в год, — заявил Володин.

Напомним, Минтруд России разработал проект по ужесточению правил привлечения иностранных работников из визовых стран. Согласно предложенным изменениям, регионы получат право перераспределять квоты на трудоустройство иностранцев уже через три месяца, если работодатель не оформил необходимые разрешительные документы.

