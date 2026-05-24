Скончался мэр столицы Кабардино-Балкарии Таймураз Ахохов

11:46, 24.05.2026

На эту должность он был назначен 2 апреля 2018 года

Мэр столицы Кабардино-Балкарии Таймураз Ахохов скончался на 55-м году жизни, пишет ТАСС.

— На 55-м году жизни скончался глава администрации городского округа Нальчик Таймураз Ахохов. На эту должность он был назначен 2 апреля 2018 года, а 8 июня того же года утвержден, — говорится в сообщении.

Таймураз Ахохов родился в 1971 году в Баксане (КБР). Был сотрудником налоговых органов, управления налоговых преступлений МВД по республике, Министерства труда и социальной защиты.

Галия Гарифуллина

