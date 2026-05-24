Завтра в Татарстане ожидаются гроза и град
Также прогнозируется сильный ветер порывами 15—20 м/с
Татарстанцев предупредили о грозе 25 мая. Такой прогноз дали в пресс-службе РСЧС республики.
В понедельник ожидаются гроза, сильный ветер порывами 15—20 м/с. Днем локально возможен град.
Во время грозы не следует прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач, напомнили жителям республики.
Напомним, 20 мая в Казани был побит температурный рекорд 1967 года. По данным метеостанции аэропорта, воздух прогрелся до +30,9 градуса.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».