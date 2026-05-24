Рустам Минниханов прибыл в Минск

17:31, 24.05.2026

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Минск. Завтра его рабочая программа в Белоруссии продолжится, рассказали в его пресс-службе.

— Планируется посещение ряда предприятий, деловые встречи и участие в фестивале «Вкусная Казань» в рамках Дней города Казани в городе Минске, — говорится в сообщении.

Сегодня Минниханов посетил несколько предприятий в Брестской области и подписал с председателем исполкома план мероприятий о сотрудничестве.

Галия Гарифуллина

