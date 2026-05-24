Ночью в Татарстане три часа действовал режим беспилотной опасности
Ночью в Татарстане три часа действовал режим беспилотной опасности. Его отменили в 02:42, сообщили в пресс-службе РСЧС республики.
Вводили режим в 23:42.
О беспилотной опасности в Татарстане вчера объявляли дважды: в первый раз режим действовал с 03:45 до 08:51. Над территорией республики в ночь на 23 мая был сбит вражеский беспилотник — информация появилась в ночной сводке Министерства обороны РФ. В ведомстве не стали уточнять количество БПЛА, уничтоженных над Татарстаном.
