Axios: США и Иран подпишут меморандум о взаимопонимании на 60 дней

При взаимном согласии сторон его действие может быть продлено

Фото: Динар Фатыхов

По информации портала Axios, США и Иран могут подписать 60‑дневный меморандум о взаимопонимании. При взаимном согласии сторон его действие может быть продлено.

Издание, ссылаясь на американского чиновника, утверждает, что в рамках договоренности Ормузский пролив будет открыт для прохода судов без взимания платы, а Иран возьмет на себя обязательства по разминированию пролива для обеспечения беспрепятственного судоходства.

Вашингтон, в свою очередь, снимет блокаду с иранских портов и отменит ряд санкций, что позволит Тегерану свободно экспортировать нефть. Стороны также рассмотрят вопрос разморозки иранских активов в течение 60 дней — при условии принятия окончательного варианта сделки. При этом переброшенные на Ближний Восток силы США останутся в регионе до заключения итогового соглашения.

Меморандум предусматривает и ряд обязательств для Ирана: в частности, страна должна отказаться от разработки ядерного оружия, а также содействовать прекращению вооруженного конфликта между Израилем и ливанским движением «Хезболла».

Напомним, в середине мая президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана выполнена на 75%. По его словам, прекратить огонь Штаты решили по просьбе других государств, а именно в качестве «одолжения Пакистану».

Галия Гарифуллина