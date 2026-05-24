Рустам Минниханов начал рабочую программу в Брестской области с посещения крепости

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Мемориальный комплекс «Брестская крепость» в Белоруссии. Так он начал рабочую программу в Брестской области.

В мае 1965 года за героическую оборону в ходе боев в июне — июле 1941-го крепости было присвоено звание «крепость-герой». Это единственная крепость, получившая высшую степень отличия.

Комплекс занимает площадь в 70 га и включает в себя скульптурные композиции с руинами крепости и историческими строениями XIX века. Кроме того, там открыты несколько музеев и Свято-Николаевский собор. В ходе посещения раис возложил цветы к монументу.



Брестская крепость стала олицетворением стойкости советских солдат. Гарнизон держал оборону в полном окружении без воды и еды более месяца, с 22 июня по 20-е числа июля 1941 года.

Напомним, вчера Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Брест (Беларусь). Сегодня он посетит ряд предприятий, встретится с руководством области и подпишет меморандум.

