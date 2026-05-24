Фильм «Минотавр» Звягинцева получил Гран-при Каннского кинофестиваля

Фильм «Минотавр» Андрея Звягинцева получил Гран-при Каннского кинофестиваля. Главная награда — «Золотая пальмовая ветвь» — досталась румынскому фильму «Фьорд» (режиссер — Кристиан Мунджиу).

Сюжет ленты Звягинцева основан на картине Клода Шаброля «Неверная жена» (1968 год). В центре повествования — бизнесмен, который в 2022 году должен представить в военкомат сведения о сотрудниках своей компании в рамках мобилизации. В это же время он узнает об измене супруги.

Награду за лучшую режиссерскую работу получили испанцы Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво («Черный шар») и поляк Павел Павликовский («Отечество»). Призы за лучшую мужскую роль присудили Валентену Кампаню и Эммануэлю Маччиа — актерам фильма «Трус» бельгийского режиссера Лукаса Донта. Лучшими исполнительницами женской роли признаны Вирджини Эфира и Тао Окамото за работу в картине «Внезапно» японского режиссера Рюсукэ Хамагути.



Галия Гарифуллина