Фильм «Минотавр» Звягинцева получил Гран-при Каннского кинофестиваля
Главная награда — «Золотая пальмовая ветвь» — досталась румынскому фильму «Фьорд»
Фильм «Минотавр» Андрея Звягинцева получил Гран-при Каннского кинофестиваля. Главная награда — «Золотая пальмовая ветвь» — досталась румынскому фильму «Фьорд» (режиссер — Кристиан Мунджиу).
Сюжет ленты Звягинцева основан на картине Клода Шаброля «Неверная жена» (1968 год). В центре повествования — бизнесмен, который в 2022 году должен представить в военкомат сведения о сотрудниках своей компании в рамках мобилизации. В это же время он узнает об измене супруги.
Награду за лучшую режиссерскую работу получили испанцы Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво («Черный шар») и поляк Павел Павликовский («Отечество»). Призы за лучшую мужскую роль присудили Валентену Кампаню и Эммануэлю Маччиа — актерам фильма «Трус» бельгийского режиссера Лукаса Донта. Лучшими исполнительницами женской роли признаны Вирджини Эфира и Тао Окамото за работу в картине «Внезапно» японского режиссера Рюсукэ Хамагути.
Справка
Андрей Звягинцев — российский кинорежиссер и сценарист. Лауреат Венецианского и Каннского кинофестивалей. Получил «Золотой глобус» за фильм «Левиафан».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».