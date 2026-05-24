Число погибших при ударе по колледжу в Старобельске выросло до 21
Пострадали 63 человека
Число погибших при ударе по колледжу в Старобельске (ЛНР) выросло до 21. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Поисковые работы на месте обрушения общежития колледжа завершены.
— Всего пострадали 63 человека, из них 21 — погиб. Все тела погибших извлечены из-под завалов, — рассказали в ведомстве.
Беспилотники атаковали территорию Старобельского колледжа Луганского педагогического университета в ночь на 22 мая. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что удар не был случайностью: три волны беспилотников били в одно и то же место. Военных объектов рядом со зданием нет.
