«Милли премия» поможет сохранить татарский язык»
В Казани наградят лауреатов «Болгар радиосы»
9 декабря в казанской «Пирамиде» пройдет торжественное вручение национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» «Алтын йолдыз». На этот раз церемония юбилейная — победные статуэтки звезды татарской эстрады получат уже в пятый раз. Как проходил отбор лауреатов? В чем новшества этого года? Зачем понадобилось привлекать московскую команду? Подробности — в материале «Реального времени».
Премию впервые получат аранжировщики
Одним из знаменательных событий татарского шоу-бизнеса в этом году станет вручение национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» «Алтын йолдыз». Торжественное вручение золотых статуэток пройдет 9 декабря в КРК «Пирамида». В этом году церемония отметит юбилей — артистов будут награждать пятый год подряд.
«Алтын йолдыз» — проект телерадиокомпании «Новый век». У премии нет аналогов. Уникальность ее заключается в том, что звание лауреатов национальной премии и статуэтки артистам присуждают и вручают не по итогам заседания художественного совета или по решению профессионального жюри, а по результатам зрительского голосования.
— Премия вручается певцам, занявшим верхние строчки хит-парада «Кайнар хит», который проходит на ТНВ, — рассказала заместитель генерального директора ТНВ, директор «Болгар радиосы» Наиля Хайдарова. Программа «Кайнар хит» в течение года транслируется главным телеканалом республики, и только зрители определяют имя артиста, достойного получить заветную статуэтку. Кроме того, организаторы премии проделали большую работу по подсчету голосов радиослушателей, анализировали предпочтения людей через социальные сети.
В результате определились лауреаты премии 2017 года. Всего в этом году будут представлены 35 номинаций. Среди них будут и специальные номинации. И если в прошлом году такая была всего лишь одна («Продюсер года»), то в этом году добавились три специальные номинации — «Аранжировщик года», «Лучший композитор» и «Лучший певец».
— Для нас важно, что ввели номинацию для аранжировщиков. Чаще всего наша профессия остается в тени. На ежегодных премиях обычно называют имена только авторов и композиторов песен. Хотя от аранжировки многое зависит. Аранжировщик — это центральное звено: он может или поднять песню, или загубить гениальное произведение. И песня может просто не состояться, — отметил аранжировщик и известный татарстанский продюсер Марат Мухин.
Важную роль аранжировщиков на эстраде отметила и народная артистка РФ и РТ Венера Ганеева. По ее мнению, решение организаторов церемонии о присвоении звания аранжировщикам справедливо и оправдано.
— Прекрасно, что наконец лауреатами национальной премии станут поэты, композиторы и аранжировщики — те, благодаря кому песни становятся любимыми народом. Очень важно, что такие номинации появились в этом году, когда отмечает пятилетие «Милли премия», — считает Ганеева.
Также оперная дива с сожалением заметила, что в республике до сих пор нет учебного заведения, где могли бы готовить аранжировщиков.
— Школы сегодня нет. Есть только самоучки. А такая школа нужна республике. Ведь песня получается полноценной лишь тогда, когда в нее включаются композитор, поэт и аранжировщик, — заключила Ганеева.
Московские эффекты
Подготовка к проведению церемонии вручения велась на протяжении всего года. За это время организаторы не только считали голоса, но и работали над оригинальным сценарием мероприятия, его техническим обеспечением. В этом году автором сценария и режиссером премии выступил ведущий «Болгар радиосы» Ильфак Хафизов. Он рассказал, что в этом году к мероприятию впервые привлекли московскую команду с большим опытом проведения подобных мероприятий на федеральном уровне.
— В сценарии московская команда практически не задействована. Они создадут эффекты. Мы хотим, чтобы это было зрелищно. Понятно, что премия — это что-то простое, наше, что из души идет. Но все равно надо двигаться вперед, — объяснил решение организаторов Хафизов.
По мнению знаменитой татарской певицы Венеры Ганеевой, церемония несет очень важную миссию — сохранить аутентичность татарской песни, а через песни — сохранить и татарский язык.
— Я очень рада, что есть такие проекты. Радуюсь за учеников, которые будут представлены. Это высокий уровень. И, в отличие от других проектов, «Алтын йолдыз» — самый демократичный. Ведь судит народ, — подчеркнула Ганеева.
С народной артисткой согласна и певица Ильсия Бадретдинова, лауреат V национальной музыкальной премии. «Это все исходит от народа. Мы до последних дней не знаем, прошли ли в список номинантов, и если да — то с какой песней», — сказала Бадретдинова.
Главный редактор-продюсер «Болгар радиосы» Ильфар Каримов поделился с журналистами секретами предстоящего мероприятия. Шоу стартует уже в фойе «Пирамиды», где гостям мероприятия будут вручать золотые звезды. Вести в этом году церемонию будут популярные диджеи «Болгар радиосы» — Лейсан Гарифуллина, Ильфар Каримов и Гульназ Файзрахманова.
— Что до музыки, то татарские песни с другими направлениями мешать не будут. Для этого есть другие фестивали, — рассказал о концерте Каримов. Акцент организаторы решили сделать именно на национальной музыке. Исполнители будут выступать и в дуэтах. Так, планируется дуэт Венеры Ганеевой с ее учеником.
Также организаторы рассказали журналистам, что сценические костюмы ведущих в этом году будут оригинальными. Их подготовкой занимается знаменитый татарский дизайнер Нажия Галимова. Билеты можно приобрести в разной ценовой категории. Самый дешевый — за 800 рублей, самый дорогой — за 2500 рублей.
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