«Милли премия» поможет сохранить татарский язык»

В Казани наградят лауреатов «Болгар радиосы»

Фото: Максим Платонов

9 декабря в казанской «Пирамиде» пройдет торжественное вручение национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» «Алтын йолдыз». На этот раз церемония юбилейная — победные статуэтки звезды татарской эстрады получат уже в пятый раз. Как проходил отбор лауреатов? В чем новшества этого года? Зачем понадобилось привлекать московскую команду? Подробности — в материале «Реального времени».

Премию впервые получат аранжировщики

Одним из знаменательных событий татарского шоу-бизнеса в этом году станет вручение национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» «Алтын йолдыз». Торжественное вручение золотых статуэток пройдет 9 декабря в КРК «Пирамида». В этом году церемония отметит юбилей — артистов будут награждать пятый год подряд.

«Алтын йолдыз» — проект телерадиокомпании «Новый век». У премии нет аналогов. Уникальность ее заключается в том, что звание лауреатов национальной премии и статуэтки артистам присуждают и вручают не по итогам заседания художественного совета или по решению профессионального жюри, а по результатам зрительского голосования.

— Премия вручается певцам, занявшим верхние строчки хит-парада «Кайнар хит», который проходит на ТНВ, — рассказала заместитель генерального директора ТНВ, директор «Болгар радиосы» Наиля Хайдарова. Программа «Кайнар хит» в течение года транслируется главным телеканалом республики, и только зрители определяют имя артиста, достойного получить заветную статуэтку. Кроме того, организаторы премии проделали большую работу по подсчету голосов радиослушателей, анализировали предпочтения людей через социальные сети.

В результате определились лауреаты премии 2017 года. Всего в этом году будут представлены 35 номинаций. Среди них будут и специальные номинации. И если в прошлом году такая была всего лишь одна («Продюсер года»), то в этом году добавились три специальные номинации — «Аранжировщик года», «Лучший композитор» и «Лучший певец».



Премия вручается певцам, занявшим верхние строчки хит-парада «Кайнар хит», который проходит на ТНВ, рассказала Наиля Хайдарова



— Для нас важно, что ввели номинацию для аранжировщиков. Чаще всего наша профессия остается в тени. На ежегодных премиях обычно называют имена только авторов и композиторов песен. Хотя от аранжировки многое зависит. Аранжировщик — это центральное звено: он может или поднять песню, или загубить гениальное произведение. И песня может просто не состояться, — отметил аранжировщик и известный татарстанский продюсер Марат Мухин.

Важную роль аранжировщиков на эстраде отметила и народная артистка РФ и РТ Венера Ганеева. По ее мнению, решение организаторов церемонии о присвоении звания аранжировщикам справедливо и оправдано.

— Прекрасно, что наконец лауреатами национальной премии станут поэты, композиторы и аранжировщики — те, благодаря кому песни становятся любимыми народом. Очень важно, что такие номинации появились в этом году, когда отмечает пятилетие «Милли премия», — считает Ганеева.

Также оперная дива с сожалением заметила, что в республике до сих пор нет учебного заведения, где могли бы готовить аранжировщиков.

— Школы сегодня нет. Есть только самоучки. А такая школа нужна республике. Ведь песня получается полноценной лишь тогда, когда в нее включаются композитор, поэт и аранжировщик, — заключила Ганеева.

«Для нас важно, что ввели номинацию для аранжировщиков. Чаще всего наша профессия остается в тени. Аранжировщик — это центральное звено: он может или поднять песню, или загубить гениальное произведение», — отметил Марат Мухин

Московские эффекты

Подготовка к проведению церемонии вручения велась на протяжении всего года. За это время организаторы не только считали голоса, но и работали над оригинальным сценарием мероприятия, его техническим обеспечением. В этом году автором сценария и режиссером премии выступил ведущий «Болгар радиосы» Ильфак Хафизов. Он рассказал, что в этом году к мероприятию впервые привлекли московскую команду с большим опытом проведения подобных мероприятий на федеральном уровне.

— В сценарии московская команда практически не задействована. Они создадут эффекты. Мы хотим, чтобы это было зрелищно. Понятно, что премия — это что-то простое, наше, что из души идет. Но все равно надо двигаться вперед, — объяснил решение организаторов Хафизов.

По мнению знаменитой татарской певицы Венеры Ганеевой, церемония несет очень важную миссию — сохранить аутентичность татарской песни, а через песни — сохранить и татарский язык.

— Я очень рада, что есть такие проекты. Радуюсь за учеников, которые будут представлены. Это высокий уровень. И, в отличие от других проектов, «Алтын йолдыз» — самый демократичный. Ведь судит народ, — подчеркнула Ганеева.

По мнению Венеры Ганеевой, церемония несет очень важную миссию — сохранить аутентичность татарской песни, а через песни — сохранить и татарский язык

С народной артисткой согласна и певица Ильсия Бадретдинова, лауреат V национальной музыкальной премии. «Это все исходит от народа. Мы до последних дней не знаем, прошли ли в список номинантов, и если да — то с какой песней», — сказала Бадретдинова.

Главный редактор-продюсер «Болгар радиосы» Ильфар Каримов поделился с журналистами секретами предстоящего мероприятия. Шоу стартует уже в фойе «Пирамиды», где гостям мероприятия будут вручать золотые звезды. Вести в этом году церемонию будут популярные диджеи «Болгар радиосы» — Лейсан Гарифуллина, Ильфар Каримов и Гульназ Файзрахманова.

— Что до музыки, то татарские песни с другими направлениями мешать не будут. Для этого есть другие фестивали, — рассказал о концерте Каримов. Акцент организаторы решили сделать именно на национальной музыке. Исполнители будут выступать и в дуэтах. Так, планируется дуэт Венеры Ганеевой с ее учеником.

Также организаторы рассказали журналистам, что сценические костюмы ведущих в этом году будут оригинальными. Их подготовкой занимается знаменитый татарский дизайнер Нажия Галимова. Билеты можно приобрести в разной ценовой категории. Самый дешевый — за 800 рублей, самый дорогой — за 2500 рублей.

1 / 26 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов