«Химград» примет огромную прачечную

В Татарстане появится корейское производство автоматизированных клапанов

Корейская Apollo Group планирует инвестировать в производство в Татарстане. Об этом стало известно на очередном заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». О планах разместиться в республике заявил также швейцарский концерн «Зика», а в технополисе «Химград» буквально через неделю откроется огромная прачечная для спецодежды. Подробнее в материале «Реального времени».



Корейская Apollo вложится в Татарстан

Центральным событием очередного совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» стало подписание меморандума о намерениях между ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» и корейской группой компаний Apollo. Заседание в кабмине традиционно прошло под председательством президента РТ Рустама Минниханова.

Apollo Group специализируется в области автоматизированных клапанов, производит промышленную арматуру и оборудование для нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности.

— Мы хотим стать одним из лучших предприятий в России, — заявил во время презентации заместитель генерального директора Apollo Group Чо Джан Хун. В команде компании сегодня трудятся 1 157 сотрудников, команда экспертов состоит из 68 человек, прошедших обучение в таких корпорациях, как General Electric.

— Наши предприятия оснащены самыми современными мощностями и системами управления. Это позволяет ежегодно генерировать продажи в объеме 200 млн долларов США, — сказал Джан Хун. Он также отметил, что Apollo регулярно награждается в Корее за высокие производственные показатели.

Apollo Group собирается последовательно локализовать производства на территории России. Предприятие уже представлено в Татарстане на производственных площадках ПАО «Татнефть».

У компании подготовлен долгосрочный план развития. Предприятие намерено реализовать проекты по изготовлению насосов, компрессорного оборудования, аппаратов высокого давления, труб для нефте- и газопроводов.

— В предстоящие пять лет планируется инвестировать в российский бизнес, — рассказал Чо Джан Хун.

«Наши предприятия оснащены самыми современными мощностями и системами управления», — заверил Джан Хун



«Я считаю, что проект очень хороший», — оценил президент РТ Рустам Минниханов намерения корейской компании. «Это уже наш третий или четвертый заказ», — отметил гендиректор компании «Татнефть» Наиль Маганов.

О намерении разместить производство в Татарстане заявил еще один гигант промышленности — швейцарский химический концерн «Зика». Об этом рассказал директор казанского филиала компании Вадим Беляев. «Зика» развивается в России с 2003 года, активные же инвестиции в страну пошли лишь спустя 4 года. — Швейцарцы достаточно выдержанные люди, им тяжело принимать быстрые решения, — аргументировал Беляев. Сегодня единственное производство компании в РФ располагается в Лобне (Московская область). По словам Беляева, производство в Татарстане, будет экспортоориентированным. А в качестве сырья для своего производства компания заинтересована в продукции «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима».

Дорогие изоцианаты и потребность в полиэфирах

Следующий докладчик, президент компании «Технониколь» Сергей Колесников сразу обозначил область интересов — полистирол, изоцианаты, простые полиэфиры. Основным сырьем для компании является полистирол, главным поставщиком которого выступает нижнекамский химический гигант.

— На сегодняшний день мы достигли 3 тыс. тонн потребления полистирола, наша доля закупок на НКНХ составляет 85—90 процентов от всего потребления сырья, — сказал Колесников. При этом он отметил, что руководство компании видит возможности для дальнейшего роста и рассчитывает довести потребление до 100 тыс. тонн. Кроме того, компания начала инвестировать в жесткую пену — пенополиуретан. Продукт планируется использовать в том числе и для утепления больших хранилищ жидкого газа.

Для того, чтобы производить пенополиуретан нужны изоцианаты, которых не хватает. И это еще одна проблема компании. — У нас нет изоцианатов, мы вынуждены их приобретать. А цена изоцианатов на рынке с прошлого года выросла почти в два раза. Это при том, что и стройка стремительно растет, — посетовал Сергей Колесников.

Сергей Колесников сразу обозначил область интересов — полистирол, изоцианаты, простые полиэфиры



Производство монтажных пен также в фокусе компании. — 60 процентов монтажных пен в России производится за пределами страны. При том, что базовая химия есть, — рассказал о проблеме Сергей Колесников. Первый завод по производству монтажных пен «Технониколь» построил в Рязани, следующий завод компания планирует запустить на будущий год в Алабуге.

— При этом мы используем простые полиэфиры. И мы в них очень заинтересованы. По нашим расчетам, потребность компании до 2024 года составляет 7 тыс. простых полиэфиров.

В «Химграде» разместится огромная прачечная

Выступление генерального директора компании «Коттон Вэй» Александра Уткина было посвящено индустрии проката текстильных изделий, которая в мире существует более 50 лет. Суть ее в том, что передовые компании не держат в собственности спецодежду для работников. Это прерогатива отдана так называемым компаниям-операторам. Они берут на себя все заботы — покупают, утилизируют, хранят спецодежду, восстанавливают ее химические свойства, находят лучшие решения для заказчика. По словам Уткина, оператор обходится предприятиям гораздо дешевле, эффективнее и помогает избежать компаниям капитальных вложений.

«Коттон Вэй» — давний партнер РЖД, чистит белье для пассажирских поездов дальнего следования. Работает компания и в Татарстане. В 2012 году все медучреждения республики перешли на модель проката. В результате экономия больниц составила 100 млн рублей.

— Качество очень хорошее и, главное, люди довольны. Обычно бывали рваные, грязные простыни. Сейчас этой проблемы нет, — похвалил Уткина Рустам Минниханов.

Фабрики компании в основном располагаются на арендованных площадях. В собственности — фабрика в Сочи. Собственная фабрика скоро появится и в Татарстане, 5 декабря — открытие первой очереди в «Химграде». По словам Уткина, по своим мощностям татарстанская фабрика перекроет соседние регионы.

По словам Уткина, по своим мощностям татарстанская фабрика «Коттон Вэй» перекроет соседние регионы



Уникальность работы «Коттон вэй» состоит в том, что они чипируют весь текстиль. Такая практика редко применяется в мире. Решение позволяет не только вести качественный учет, но и персонализировать каждое изделие по размеру. Кроме того, при желании, можно отследить передвижение сотрудников по предприятию. Можно делать учет передвижения сотрудников по предприятию.

— Тема очень интересная, — резюмировал выступление докладчика президент РТ.

«Татарстан — продвинутый IT-регион»

Представитель немецкой компании «СмартСиликат» Борис Кемп подробно рассказал о специализированном растворе для ремонта, противопожарной защиты и изоляции. Продукт называется Flexum 15. Это эластичный минеральный герметик, сохраняющий свои свойства в воде. Он может использоваться для гидроизоляции, перекрытия трещин и защиты от коррозии объектов химической и нефтеперерабатывающей промышленности, дорог, зданий и мостов, систем водоснабжения и т. д. — Это иголочная матрица, которая глубоко проникает в структуру материала, — объяснил Борис Кемп. По словам, министра строительства РТ Ирека Файзуллина, республика уже пробует использовать материал в работе.

«Работать больше, глубже, шире» — основной тезис выступления генерального директора компании Emerson Николая Шестакова. В России корпорация располагает крупным производством в Челябинске. В Татарстане Emerson сотрудничает с компаниями «Татнефть», ТАИФ, «ТАНЕКО», с учебными и научными организациями. А также с крупными энергетическими предприятиями. Так, компания внедряет первый в России проект по вибродиагностике гидроагрегатов на Нижнекамской ГЭС в режиме онлайн.

— С Альметьевским государственным нефтяным институтом (АГНИ) ведется работа по оснащению вуза специализированным программным обеспечением для 3D моделирования подземных резервуаров, которые строит «Татнефть», — рассказал Шестаков.

«Работать больше, глубже, шире» — основной тезис выступления генерального директора компании Emerson Николая Шестакова



Сотрудничество с Татарстаном входит и в планы «Национальной компьютерной корпорации». Сегодня компания выстраивает деятельность по трем направлениям: дистрибьюция, производство аппаратных комплексов, разработка программного обеспечения и его интеграция, рассказал вице-президент компании Алексей Копотилов. Выручка компании по прошлому году составила 160 млрд рублей.

— У вас что, на 5 800 человек 160 млрд выручки? Это очень много, — удивился Минниханов.

– Вот так умеем, — ответил Копотилов, правда, добавив, что порядка 70 процентов приносит дистрибьюция.

В Татарстане компания уже работает с ICL, Министерством связи РТ. И сейчас выражает желание стать резидентом Иннополиса. — Татарстан на фоне основных регионов по IT-технологиям более продвинутый, — оценил уровень республики Копотилов.