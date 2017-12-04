Международная панорама: Вьетнам в клубе азиатских лидеров и «Крокодил» вместо диктатора в Зимбабве

Советский дипломат в отставке Юлдуз Халиуллин об отсутствии стабильности в мире. Серия 10

Сегодня советский и российский дипломат Юлдуз Халиуллин новую колонку в «Реальном времени» из серии «Международной панорамы» посвятил событиям, происходящим в Азии, Африке и Европе. Так, наш колумнист остановился на росте международного престижа Вьетнама, ядерной проблеме на Корейском полуострове, свержении диктатора в Зимбабве и политическом кризисе в Германии.

Вьетнам выбивается в лидеры

Сочинские переговоры руководителей трех стран — России, Турции и Ирана — по анализу нынешнего состояния военно-политического кризиса в Сирии находятся в центре внимания мировых средств массовой информации. Как говорят наши военные, почти 98% территории Сирии освобождены от террористов. Пока еще трудно поверить всему этому. Последние события в Египте говорят об усилении террористических актов в этом регионе Ближнего Востока.

Что интересно, накануне этой трехсторонней встречи, по данным нашей печати, состоялся телефонный разговор нашего президента Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом. Прессой это было воспринято как определенная уступка Вашингтона Москве по политическому урегулированию сирийского вопроса. Так ли это или нет, трудно сказать, потому что о содержании разговора, кроме доверенных лиц, никому не известно.

Несколько дней назад, когда состоялась встреча мировых лидеров в Дананге, Вьетнам, организовавший саммит АТЭС, оказался в центре мировой политики. По моим оценкам, Ханой становится в один ряд с Пекином, Токио и Сеулом в решении азиатских проблем.

Сочинские переговоры руководителей трех стран — России, Турции и Ирана — по анализу нынешнего состояния военно-политического кризиса в Сирии находятся в центре внимания мировых средств массовой информации. Фото kremlin.ru



Американцы подписали несколько контрактов по экономическому сотрудничеству с Вьетнамом на общую сумму 12 млрд долларов. Ежегодный объем торговли Вьетнама и США в прошлом году составил 60 млрд долларов. При этом дефицит США составляет 30 млрд долларов, т. е. вьетнамцы заработали 30 млрд долларов от ежегодного торгового оборота.

Во Вьетнаме американские компании реализуют около 800 инвестиционных проектов на общую сумму порядка 10 млрд долларов. И Вьетнам вложил около 1 млрд долларов почти в 100 проектов США. Это говорит о заметном поднятии престижа Вьетнама. За последние годы рост экономики Вьетнама составляет 6—7%.

Ядерный статус КНДР неприемлем

Недавно заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов изложил вкратце поэтапный план урегулирования ситуации на Корейском полуострове (дорожную карту), тем самым представив позицию России. Первым шагом по снижению военной напряженности он назвал отказ КНДР от ракетных и ядерных испытаний при одновременном снижении интенсивных американо-корейских учений. В течение двух месяцев Пхеньян не проводил никаких испытаний.

Второй план: начало переговоров и возобновление межкорейского диалога. Третий этап: обсуждение всего комплекса вопросов в рамках коллективной безопасности в Азии.

Следует отметить, что почти два месяца (с сентября) КНДР до недавнего времени сохраняла режим тишины. Но Россия, как и раньше, требует от Пхеньяна отказа от ядерной программы.

«Для нас ядерный статус КНДР неприемлем», — заявил заместитель министра иностранных дел России. Речь идет о денуклеаризации Северной Кореи.

93-летний президент, управлявший страной почти 40 лет, безусловно, был диктатором. Фото kremlin.ru



75-летний «молодой» президент Зимбабве

В последние дни в столице Зимбабве (Хараре) своеобразный праздник: новости о государственном перевороте и отречении от власти 93-летнего Роберта Мугабе оказались в топе мировой печати. 93-летний президент, управлявший страной почти 40 лет, безусловно, был диктатором. Военный переворот был мирным, без кровопролития, что происходит редко. Военные поняли, что нельзя его держать у власти столь долго. К тому же Мугабе хотел на свое место поставить собственную жену, которая моложе его на 41 год (она уже выехала из страны, поняв, что не стоит ей оставаться).

Зимбабве — страна, очень богатая минеральными ресурсами. Она занимает третье место в мире по запасам платины и золота. Многие международные корпорации интересуются стабильным состоянием политического положения, чтобы вкладывать в эти отрасли. У меня создалось впечатление, что особую активность здесь проявляют китайцы. Они вложили несколько сот миллионов долларов в экономику Зимбабве.

Мировые СМИ также обратили внимание, что кандидат на должность нового президента — «молодой» 75-летний Эммерсон Мнангагва. В свое время он был вице-президентом, носил прозвище «Крокодил», но Мугабе его отстранил от должности. До переворота он находился в Южной Африке — самой сильной стране региона. Есть сведения, что недавно он побывал в Китае.

В любом случае, 75-летний молодой президент по сравнению с 93-летним предшественником будет лучше управлять государством. Страна была доведена до ручки. Лет 10 назад инфляция доходила до 250% в год. Из населения в 15 млн человек 4—5 млн ушли в ЮАР. Каждый второй человек был безработным. В туристическом и экономическом плане страна могла бы вполне соревноваться с другими. Но 40 лет — это слишком много.

Попытки Ангелы Меркель создать коалиционное правительство в союзе с тремя партиями фактически провалились из-за резких разногласий по миграционным вопросам. Фото kremlin.ru



Дилемма фрау Меркель

Прошло два месяца после парламентских выборов в Бундестаг ФРГ, но страна все еще не может сформировать правительство. Правящая партия ХДС-ХСС получила всего лишь 33% голосов и без кооперации с другими силами она не сможет создать правительство. Попытки Ангелы Меркель создать коалиционное правительство в союзе с тремя партиями фактически провалились из-за резких разногласий по миграционным вопросам.

После этого Меркель была вынуждена обратиться к президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, который обладает очень незначительными полномочиями, с просьбой решить вопрос, каким образом дальше двигаться. Между прочим, федеральный президент — представитель Социал-демократической партии. А социал-демократы во главе с Мартином Шульцем с самого начала заявили, что будут находиться в оппозиции и не будут сотрудничать с нынешним правительством. Но если президент начнет уговаривать Шульца, возможно, социал-демократы согласятся на переговоры и создание совместной большой коалиции, как это было в течение 4 лет ранее (ХДС-ХСС и СДПГ). Это будет 53—54% Бундестага.

В Германии уже были согласны пойти на дополнительные выборы. Видимо, Меркель удастся урегулировать вопрос коалиции. Три месяца в стране не могут сформировать правительство, что говорит об ослаблении политического престижа ФРГ в европейских делах. Германия — страна номер один в Европейском Союзе.

На фоне политических событий в ФРГ повышается престиж Парижа. Французский президент Эммануэль Макрон уже говорит о перспективах и новых реформах в системе ЕС в ближайшие 5 лет. Франция может усилить свои позиции в тесном сотрудничестве с Италией.

Юлдуз Халиуллин