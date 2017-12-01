Председатель Квалифколлегии судей Татарстана: «У нас нет кандидатов, которые что-то прячут!»

О суде над судьями, не служивших и «непроходных» кандидатах Фемиды, а также немотивированных отказах президента РФ — в интервью Радика Гилманова. Часть I

Фото: Тимур Рахматуллин

Сколько кандидатов на высокие посты в татарстанских судах не прошли согласование на федеральном уровне, что будет с судьей, оставшимся в учредителях адвокатской коллегии, и чем занимается Квалификационная коллегия судей Татарстана, рассказал ее председатель Радик Гилманов на встрече в редакции «Реального времени».

Коллегия без начальников

— Добрый день, Радик Равилович! Рады приветствовать вас в редакции.

— Добрый день! Хотел бы поблагодарить за то, что предоставили такую возможность выступить в «Реальном времени». Прежде чем переходить к вашим вопросам, хотел бы рассказать, что представляет собой квалификационная коллегия судей (ККС). Это, прежде всего, один трех действующих органов судейского сообщества. Наряду с ним самостоятельно действуют Совет судей РТ и Экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена на должность судьи. Нынешний состав квалифколлегии был избран тайным голосованием в феврале 2017 года на отчетно-выборной конференции судей сроком на 4 года.

Первое заседание ККС РТ было проведено под руководством председателя Совета судей РТ Романа Фагимовича Гафарова. Председателем коллегии избрали меня, заместителями — судью ВС РТ Романа Борисовича Давыдова и судью арбитражного суда РТ Надежду Борисовну Назырову.

В составе коллегии — 21 человек: судьи Верховного суда РТ (двое), Арбитражного суда РТ (пятеро), районных и городских судов (трое), судья Казанского военного гарнизонного суда, судья Конституционного суда РТ и один мировой судья. То есть весь спектр судейского сообщества представлен. Помимо этого, в состав коллегии входит представитель президента РФ — это многим известный Ренат Закиевич Тимерзянов, являющийся главным федеральным инспектором по Татарстану. На эту должность он назначен указом президента РФ. А еще в состав ККС РТ входят семь представителей общественности.

— А как их выбирают?

— На конкурсной основе, в соответствии с республиканским законом. Обычно за 3 месяца до окончания срока полномочий коллегии, где-то в ноябре — декабре, выходит объявление в СМИ о конкурсе. Обычно общественные организации, юридические вузы выдвигают своих кандидатов, а затем комиссия занимается их проверкой и отбором. Далее, уже по представлению президента РТ, вопрос о назначении претендентов рассматривают на заседании Госсовета. Сейчас в составе коллегии есть и судьи в отставке, и известные ученые — заведующие кафедрами уголовного процесса и криминалистики, и заместители директоров филиалов Российской академии правосудия и Всероссийского университета юстиции.

Требований к кандидатам немного. Первое — возраст не моложе 35 лет. Второе — чтобы человек не скомпрометировал себя ни в чем, не привлекался к уголовной ответственности. Третье — он не должен занимать руководящие посты. Это общее требование к членам коллегии. Вообще, квалификационная коллегия — это единственный орган судейского сообщества, куда не могут быть избраны руководители судов. Да, в дополнение о представителях общественности, хочу отметить, что ими не могут быть государственные служащие, адвокаты и нотариусы.

— И что должен обеспечить такой принцип формирования?

— Я думаю, принцип этот законодатель заложил специально, чтобы не было административного давления, прежде всего — на членов квалификационной коллегии, которые принимают подчас очень непростые решения! Ведь помимо отбора кадров, профессиональной пригодности судей мы еще рассматриваем вопросы привлечения судей к дисциплинарной ответственности. И тут, в целях исключения какого-либо давления со стороны руководителей судов, независимость в принятии самостоятельных решений должна безусловно присутствовать.

Как правило, заседания мы проводим раз в месяц, но бывают и чрезвычайные вопросы, не зависящие от нас. Например, скоропостижная смерть судьи. Недавно скончался на стадионе во время футбольного матча наш коллега, судья Верховного суда Вячеслав Грицков, прекрасный был человек. Ужасная история. Причина смерти — не криминальная, вы об этом тоже писали. Давать оценку работе медиков я не могу. Было проведено внеочередное заседание коллегии, его полномочия прекращены в связи со смертью.

Помимо отбора кадров, профессиональной пригодности судей мы еще рассматриваем вопросы привлечения судей к дисциплинарной ответственности. И тут, в целях исключения какого-либо давления со стороны руководителей судов, независимость в принятии самостоятельных решений должна безусловно присутствовать.



На вакансию судьи претендовали следователь и пристав

— На руководящие должности в областных и окружных судах порой выдвигаются до семи претендентов. А насколько конкурентны судейские выборы в Татарстане?

— Отбор всегда происходит на конкурсной основе. Представляете, на последних заседаниях ККС РТ на должность мирового судьи судебного участка по Ютазинскому судебному району участвовали три кандидата! А в Арбитражный суд РТ на две вакансии судей претендовали четверо. На должность федерального судьи в Верхнеуслонском райсуде заявились три кандидата. И это неплохо, когда есть из кого выбирать — всегда можно определить лучшего кандидата. Но вот по Верхнеуслонскому району все кандидаты были достойны. Однако с учетом профессиональных, деловых качеств кандидатов, мнения председателя Верховного суда, председателя Совета судей и руководства судебного департамента коллегия рекомендовала на вакантную должность следователя из СК РФ по РТ. Хочу отметить, все претенденты по конкурсу в этот райсуд были казанские, но выражали готовность поменять место жительства.

— То есть действующие судьи были готовы перебраться в район?

— Это были не действующие судьи, претендентами, в частности по этому конкурсу, являлись должностные лица из Следственного комитета и службы судебных приставов. В настоящее время они работают в правоохранительных органах, но уже сдали квалификационный экзамен на судью и вправе были участвовать в наших конкурсах.

— И что, в один день следователь может стать судьей?

— На самом деле назначение на должность судьи процесс долгий, на прохождение всех проверок и согласований может уйти более восьми месяцев. Только указ президента РФ является основанием для прекращения действующих трудовых отношений и вступления в должность судьи. Я таким же образом назначался, был на работе в прокуратуре, мне позвонил Ильгиз Идрисович (Гилазов, нынешний председатель ВС РТ, — прим. ред.), тогда он возглавлял гражданскую коллегию Верховного суда, и сказал: «Радик Равилович, поздравляем. Указ подписан, вы назначены судьей Верховного суда республики Татарстан». На следующий день я пошел в отдел кадров прокуратуры республики и написал заявление. И вот уже на протяжении почти 15 лет осуществляю правосудие в этом суде.

А из прокуратуры я ушел с должности зампрокурора Вахитовского района Казани, я тогда осуществлял надзор за законностью судебных постановлений по уголовным и гражданским делам. Участвовал в судах, поддерживая обвинение либо давая заключения по гражданским делам.

— А много ли в Татарстане судей из числа бывших силовиков, адвокатов и помощников судей? Можно ли в процентах оценить состав судейского корпуса?

— Мы эту статистику отдельно не ведем. Однако на моей памяти эти проценты приводил на конференции или на совещании Ильгиз Идрисович. Основная масса вновь назначенных судей состоит из помощников судей и секретарей суда — это наш кадровый резерв, который мы формируем. Мы этих людей знаем, видим, как они работают, как они ведут себя в быту. Но в кадровый резерв могут быть включены и представители других ведомств. Зачастую это прокурорские работники, следователи, адвокаты и практикующие юристы.

— Может на судейских выборах молодой претендент обойти соперника с большим стажем и опытом?

— Если в конкурсе участвуют действующие судьи, то обычно на вышестоящие должности либо на вакантные места в других районных судах отдают предпочтение кандидату, имеющему значительный опыт работы. И, конечно, перед тем, как участвовать в конкурсе, человек предварительно вправе обсудить эти темы с руководством суда. Если на вакансию выдвигается не один кандидат, безусловно, учитывается та работа, которую он провел в том или ином суде. Так что молодой или нет — не главный вопрос. Главный — способен ли он работать на вакантной должности, нет ли препятствий в продвижении по службе и, конечно, его морально-психологические качества.

— А бывает, что недавно назначенный судья уходит в отставку, понимает, что не готов к такой ответственности?

— Конечно, бывает, это жизнь. Причем судейская работа постоянно требует ответственности и самоотдачи. Но причины ухода в отставку могут быть разные, мы их на коллегии не обсуждаем. У нас единственный только вопрос — нет ли долгов относительно рассмотренных дел. Есть такие судьи, которые, не проработав до положенной пенсии, также обращаются с заявлениями об отставке, и мы удовлетворяем эти заявления. Может быть, и нагрузка роль играет, может, и что-то связанное с близкими родственниками, а может, другая интересная работа появилась. Перед тем как обратиться с таким заявлением, как правило, они посещают председателя суда. Стать судьей сложно, а для прекращения его полномочий на добровольной основе достаточно только заявления.

Армейский барьер — не всегда основание для отказа

— Помните ли вы, как сами еще кандидатом в судьи держали ответ перед квалифколлегией?

— Это было в 2003 году. Для меня все прошло довольно легко. Особых вопросов ко мне не было.

— Прокуроры призывного возраста, чтобы избежать в будущем проблем по службе, сейчас сами уходят в армию. А судей эти изменения законодательства коснулись?

— Больше это коснулось тех, кто только намеревается участвовать в конкурсе — в нашем случае, нынешние помощники судей. Вот они уходят. Только у нас в Верховном суде РТ два помощника уже отслужили и вернулись. Это неплохо, я считаю, чтобы быть безупречным и достойно участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности.

В отношении действующих судей таких примеров нет, так как они все возрастные и у них на руках военные билеты.

Когда мы проходили назначение, этих вопросов не возникало, как и многих других. Сейчас мы кандидата просвечиваем от и до. Все биографические, анкетные данные его и членов семьи. Помимо этого, изучаются вопросы, связанные с конфликтами интересов. Поэтому армейский фактор — далеко не решающий. Хотя требования к мужчинам-кандидатам, которые имеют на руках военный билет, повысились. Во многом это связано с отсутствием каких-то медицинских документов, ведь личные дела призывников по истечении трех лет хранения просто уничтожаются. А когда проходит значительное время, более 10—15 лет появляется необходимость изучения этих документов, нам приходится направлять запросы в военную прокуратуру.

Стать судьей сложно, а для прекращения его полномочий на добровольной основе достаточно только заявления



При отсутствии у кандидата какой-либо бумаги по призыву могут быть сделаны определенные выводы — не служил он по каким-то уважительным причинам, например, в силу заболеваний или имел законные отсрочки от службы в армии. В частности, проходил службу в каких-то других правоохранительных органах. Но все это не является безусловным основанием для отказа кандидату в назначении на должность судьи. У нас достаточно кандидатов, которые не служили в армии и работают судьями. Лично я вот служил в органах прокуратуры. Так что если мы видим, что кандидат не уклонялся от воинской обязанности, то он без проблем проходит этот этап проверки. Эти вопросы, мы знаем, отдельно поднимаются и обсуждаются на кадровой комиссии при президенте РФ.

— Но кому-то из действующих судей этот вопрос может стоить карьеры?

— Если так рассуждать, конечно, может. Кандидат, который не может представить документы либо внятные объяснения своих отсрочек от службы в армии, уже имеет определенные препятствия в назначении на судейскую должность. А что касается кадровой комиссии при президенте РФ, то причины отказа кандидатам в назначении на вакантную должность до нас официально не доводятся. До нас доводится информация о том, что решением президента РФ тот или иной кандидат отклонен. Причины отказов президент страны никому не объясняет. А отказы в нашей практике, к сожалению, есть.

В частности, в 2014 году 18 из 60 татарстанских кандидатов было отказано — это высокий показатель, почти 30%. В 2015-м были рекомендованы 73 кандидата — 11 было отказано (15%). В 2016-м — отказали 14 из 75 кандидатов (18,6%) без учета мировых судей. В текущем году из 64 поддержанных нами кандидатов уже отказали семерым (почти 11%). То есть почти каждая десятая кандидатура отклоняется. Причины могут быть разные. И мы о них можем только догадываться, исходя из вопросов, которые дополнительно задаются кандидатам накануне заседания кадровой комиссии. Это и анкетные сведения, это и конфликт интересов, это и декларации, это и факты привлечения к ответственности и т. п. По каждому кандидату могут быть разные основания. Однако официальной информации с причинами отказа из аппарата президента РФ мы не получаем.

Кадровый «рентген» президента РФ

— Можете рассказать поподробнее, что из себя представляет кадровая комиссия при президенте и как она работает?

— Правильно она называется Комиссия по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов. Учреждена и действует на основании указа президента РФ. Возглавляет ее председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. В состав входят замруководители МВД, ФСБ, Генпрокуратуры. Безусловно, есть в ней и представители администрации главы государства, в частности, начальник Управления кадров администрации президента РФ Антон Федоров, помощник президента РФ Лариса Брычева и полпред президента РФ в Конституционном суде Михаил Кротов. В комиссию также входят генеральный директор судебного департамента при ВС РФ Александр Гусев, председатель ВККС РФ Николай Тимошин, председатель совета судей РФ Виктор Момотов и другие. Очень серьезная комиссия, обсуждает каждого кандидата и все представленные нами материалы.

Причем, вы знаете, они заседают раз в месяц, и у них на рассмотрении бывают более ста кандидатов, по моим сведениям. И каждую кандидатуру они изучают и обсуждают. Но результаты своей работы по кандидатам нигде не публикуют. Открыт лишь состав комиссии — он опубликован на сайте президента РФ.

— Знаем, что действующий председатель одного казанского суда в этом году не прошел переназначение на уровне кадровой комиссии и конкурс был объявлен повторно. Причины называют две — армейский барьер и конфликт интересов, якобы банк-работодатель супруги председателя почему-то предлагал клиентам решать все споры именно в этом суде. Так ли это?

— Такой отказ был. Однако о причинах отклонения нам официально никто не сообщил. Решение по этому поводу нигде не публикуется. И нам тоже до конца не были поняты эти причины, потому что ранее этот судья прошел три указа президента РФ — сначала на должность федерального судьи, затем на должность заместителя председателя районного суда и в конечном итоге стал председателем. Все вопросы уже на тот период времени были известны и обсуждаемы, в том числе и служба в армии, и конфликт интересов. И у нас никаких замечаний к нему не было. Поэтому говорить, что послужило основанием для такого решения комиссии, очень сложно.

А этот человек, о котором вы говорите — он настоящий профессионал своего дела, уважаемый судья! И ему никто не препятствует в дальнейшем участвовать в таких конкурсах. Если есть желание. Единственное ограничение — после отказа кадровой комиссии он в течение года не может претендовать на руководящие должности в тот же суд. Причем, как показывает практика, кандидаты, отклоненные президентом РФ, вполне успешно повторно проходят эти комиссии и назначаются на судейские должности.

Само по себе занятие родственников коммерческой деятельностью не является препятствием. Но в плане вопросов антикоррупционных и мы, и кадровая комиссия при президенте тщательно изучаем доходы и расходы кандидата



Если муж судья, а жена прокурор

— На днях ВККС РФ рекомендовала в председатели арбитража Татарстана 36-летнего Максима Боровкова, супруга которого за месяц до объявления конкурса ушла из полиции. Такое часто происходит?

— В отношении Максима Сергеевича я бы вообще не хотел ничего комментировать. Это мой коллега, член квалификационной коллегии судей ВС РТ. Но вообще такое бывает. Мы же юристы — вместе учились, общались, у нас общая среда. Естественно, что складываются семьи. Зачастую бывает муж — судья, жена — прокурор. То есть конфликт интересов действительно присутствует, и теперь на это обращают внимание все, начиная от нас и заканчивая кадровой комиссией при президенте, которая разрешает все эти вопросы.

Здесь самое главное что? Чтобы личная заинтересованность судьи не мешала его работе — не соприкасалась с интересами организаций и граждан, с которыми придется в будущем сталкиваться судье, если он будет назначен на вышестоящую должность. Представляете, например, как это — рассматривать уголовные дела в том районе, где супруга работает прокурором. Это является прямым препятствием к назначению последние три года точно, и кандидаты об этом знают. Мы сами предлагаем уходить от конфликта интересов, и кандидаты сами выбирают решения — кто-то действительно увольняется.

— А кто-то разводится?

— Не совсем понимаю эту тему. Разводятся по другим причинам. Я говорю о том, чтобы семейные, родственные связи не препятствовали назначению того или иного кандидата. Чтобы не было в будущем конфликтных ситуаций. Поэтому каждый принимает для себя сам решение.

— Какая-то презумпция виновности. Еще ничего не случилось, а уже решайте...

— А если случится?! Это и делается для того, чтобы не случилось, и у судьи не было препятствий в рассмотрении дел в принципе. Не совсем бывает приятная ситуация, когда приходит в суд дело, где одной из сторон выступает организация, где работает твой родственник. Судья вынужден брать самоотвод либо доводить этот вопрос до председателя суда, чтобы разрешить его в процессуальном порядке. А учитывая, что в районных, малосоставных судах и так судей мало, а супруг (супруга) часто работают либо в больнице, либо в полиции, либо в прокуратуре, либо в администрации района — проблема стоит очень остро.

— И к чему это привело? К безупречности кандидатов?

— К определенному кадровому голоду прежде всего. Не каждый же может разрешить эту конфликтную ситуацию! Часть кандидатов для себя принимают решение — просто не участвуют в конкурсе. Причем это достойные кандидаты. Да и у действующих судей тоже семьи, определенные трудовые отношения с правоохранительными органами и не в ущерб семье многие также понимают, что не могут участвовать в продвижении по судейской карьерной лестнице в этом же суде. Это решение каждый кандидат принимает сам. В любом случае при наличии конфликта интересов его назначение будет сталкиваться с определенными трудностями.

— Бизнес родственников тоже может стать помехой?

— Само по себе занятие родственников коммерческой деятельностью не является препятствием. Но в плане вопросов антикоррупционных и мы, и кадровая комиссия при президенте тщательно изучаем доходы и расходы кандидата. В частности, как складывается бюджет семьи, платятся ли налоги, не было ли фактов сокрытия имущества при составлении декларации, фактов привлечения к административной, к уголовной ответственности.

Просвечивают и родственников, и имущество

Напомню, судьей может стать только гражданин РФ, достигший как минимум 25-летнего возраста, с высшим юридическим образованием и стажем в юриспруденции не менее пяти лет, без медицинских противопоказаний, который сдал квалификационный экзамен на должность судьи. Причем возраст и стаж для определенных уровней судебной системы различен: на должность судьи Верховного суда субъекта может претендовать юрист не моложе 30 лет с юридическим стажем от 7 лет, в Верховный суд РФ — не моложе 35 лет со десятилетним стажем, а Конституционный суд РФ, по-моему, поднял возрастной ценз до 40 лет и стаж требует не менее 15 лет.

Такой гражданин после сдачи экзамена вправе подать нам документы о замещении вакантной должности. И с этого только начинается процедура его проверки и назначения. Кандидат вместе с заявлением представляет все анкетные данные в отношении себя и своих близких родственников — супруга (супруги), несовершеннолетних детей, родителей, братьев, сестер. Помимо этого, он представляет декларацию о своих доходах и расходах за текущий год, автобиографию, медицинские документы. И вы представляете, вот это все мы проверяем! По каждому отправляем семь официальных запросов: в МВД и информационный центр МВД, федеральную службу судебных приставов, ФСБ, налоговую, Генпрокуратуру и Росфинмониторинг. Причем в отношении всех членов семьи. И это еще не весь перечень. В отношении мужчин идет запрос в военную прокуратуру, а в отношении возможных родственников за границей — в Министерство иностранных дел.

Квалификационная коллегия насквозь проверяет и просвечивает все в кандидате — от биографии до имущества. И связано это, прежде всего, с высоким статусом судьи



— То есть украинская родня может помешать назначению?

— Прецеденты по ближнему зарубежью были. Ведь должность судьи связана с государственной тайной. Вопросы Росфинмониторингу начали направлять в последнее время, поскольку прозвучало требование — проверять финансовую составляющую всех сделок в отношении всех кандидатов. Благодаря этому появилась дополнительная информация об этих сделках, ведь, представляя декларацию, свое имущество кандидат уже указывает. А иногда требуется, чтобы он объяснил причину происхождения материальных средств для приобретения тех или иных объектов недвижимости, поскольку Росфинмониторинг нам раскрывает эти сделки и указывает конкретные суммы и имущество. Сопоставляя эти данные, можно делать определенные выводы.

— Много кандидатов на этом этапе проверок срезаются?

— Еще обращаясь с документами для сдачи экзамена, человек представляет свои анкетные данные для проверки. И если уже на тот момент появляются какие-то расхождения, непонятные моменты — он просто далее не желает участвовать в этой процедуре. Понимает, что он — непроходной. Хотя каждый кандидат сам принимает решение — идти ему дальше с такими анкетами и имуществом или нет. Самостоятельно следит за этими вопросами и экзаменационная комиссия при Верховном суде РТ, которую возглавляет зампред по гражданским делам Марат Максутович Хайруллин.

Квалификационная коллегия уже насквозь проверяет и просвечивает все в кандидате — от биографии до имущества. И связано это, прежде всего, с высоким статусом судьи. Помимо профессиональных знаний и навыков он должен обладать высокими морально-нравственными качествами. И через такие процедуры мы все-таки видим — достоин кандидат быть судьей или нет. Но после нашей рекомендации у него впереди — кадровая комиссия и изучение документов в Верховном суде России. Поскольку федеральные судьи у нас назначаются указом президента РФ, а мировые судьи — решением Госсовета РТ. В отношении и тех и других ККС РТ готовит мотивированное заключение.

— Знаем, что Росфинмониторинг может поделиться информацией и по зарубежному имуществу, которое хотелось бы скрыть. Есть такие факты?

— У нас нет кандидатов, которые что-то прячут! Они представляют декларацию и по ней можно увидеть, что у него есть. Потом приходят ответы от налоговых органов, где также все проверяется и устанавливается. Если есть расхождения — обычно в небольших каких-то цифрах, связанных со стоимостью имущества, с площадью квартир — это какие-то мелкие вопросы, которые не влияют на ситуацию.

— То есть в республике не было фактов отвода кандидатов, которые не смогли обосновать расходы с доходами?

— У нас таких отказов не было. А за решения кадровой комиссии мне тяжело отвечать. Чаще всего препятствиями к назначению становятся анкетные данные: что-то не указал у близких родственников — например, участие в коммерческих организациях или факты привлечения к административной ответственности. Иногда сам кандидат, участвуя в конкурсе, даже не знает, что его близкие родственники привлекались к ответственности, например, до брака. И если обнаруживается, что та или иная информация не указана в анкетных данных, уже идет оценка — либо кандидат умышленно не указал, то есть поступил неискренне, либо неумышленно, поскольку не мог знать об этом.

Очень обидно людям бывает, но и это формальное основание, чтобы снять кандидата с конкурса. Поэтому нужно серьезнее готовиться. При желании можно узнать о своих близких все. И еще раз повторюсь — отказ не является препятствием к дальнейшему участию в конкурсах.

Ушел из адвокатов, но остался в учредителях

— Один экс-работник военной прокуратуры провел сверку персоналий татарстанских судей с базами учредителей предприятий. И нашел ряд совпадений. В частности, один из судей Верховного суда Татарстана в базах Росреестра с 2005 года числится соучредителем некоммерческого партнерства «Адвокатская коллегия «Практик». Это допустимо?

— Я знаю, о ком вы говорите. Он еще в 2012 году вышел из состава НП, есть соответствующий протокол собрания учредителей. Видимо, адвокатская контора не обновила эту информацию. А вообще, такая проблема существует, по адвокатам в особенности. Выйти из состава учредителей не так просто — сам ты написал заявление, для себя все решил, но нужно, чтобы эти изменения еще были отражены в ЕГРЮЛ и на сайте налоговой.

Федеральные судьи у нас назначаются указом президента РФ, а мировые судьи — решением Госсовета РТ. В отношении и тех, и других ККС РТ готовит мотивированное заключение.



— То есть у судьи могут появиться проблемы?

— Если он будет претендовать на другую должность, ему все равно придется доводить этот вопрос в установленном законом порядке. С одной стороны, он вышел из состава учредителей адвокатского образования, с другой стороны, в органах Росреестра эти изменения до сих пор не зарегистрированы. В любом случае, эту проблему будем разрешать. Примем меры по устранению этих разночтений, если они существуют. Препятствий в работе у действующего судьи я не вижу.

Бывало такое, что кандидат продал автомобиль, как положено, со снятием с регистрации, 3 года за него налоги не платит, а нам при проверке ФНС представляет сведения, что автомобиль до сих пор в его собственности, понимаете? Видимо, органы ГИБДД просто не дослали информацию в налоговую службу. В итоге он сам пошел в ФНС, представил документы, что автомобиль продан. В результате страдает кандидат из-за деятельности других ведомств.

А за информацию спасибо! Мы ее обязательно изучим!

Продолжение следует

Ирина Плотникова, фото Тимура Рахматуллина