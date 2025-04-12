Центровой УНИКСа Рейнольдс поделился ожиданиями от матча с ЦСКА
Игра станет заключительной для казанской команды в «регулярке» Единой лиги ВТБ
Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс высказался об ожиданиях от матча против ЦСКА в Единой лиге ВТБ. Для команды Велимира Перасовича игра станет заключительной в текущем регулярном чемпионате.
Рейнольдс назвал сильные стороны ЦСКА в преддверии очного поединка с армейцами.
— ЦСКА — отличная команда. Их сильная сторона заключается в умении эффективно двигать мяч. Они взаимодействуют как единое целое и знают, как найти открытых партнеров. Мы должны быть сосредоточены, защищать свою площадку и бороться до конца. Именно оборона принесет нам победу. Нам следует быть собранными, слушать установки тренера и следовать плану игры, — приводит слова Рейнольдса пресс-служба клуба.
ЦСКА выиграл все четыре матча против УНИКСа в текущем баскетбольном сезоне. Армейцы уже точно завершат регулярный чемпионат на втором месте турнирной таблицы, казанцы — на третьем. «Зенит» — победитель нынешней «регулярки» Единой лиги ВТБ.
В четверг УНИКС сообщил об уходе из клуба двух баскетболистов, а также подписании двух новичков.
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