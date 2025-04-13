Перасович о матче с ЦСКА: победа была важна для нашей самооценки

Фото: Динар Фатыхов

УНИКС завершил регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ домашней победой над московским ЦСКА со счетом 86:78.

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после матча поздравил команду с победой, подчеркнув ее важность, несмотря на отсутствие турнирного значения.

— Взять верх над ЦСКА — всегда очень важно. Очевидно, что матч не имел значения с турнирной точки зрения, но для болельщиков и нашей самооценки действительно был принципиален. Я рад, что мы продемонстрировали, что можем обыгрывать такую сильную команду, — передает его слова пресс-служба.

Перасович отметил, что на игру не смогли выйти сразу четыре баскетболиста, что создало определенные трудности. Ключевым моментом, по его словам, стала вторая половина встречи, где УНИКС продемонстрировал более высокую мотивацию и доминировал на щитах. Тренер также отметил возвращение Александра Платунова после полуторамесячного перерыва.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Перасович сообщил, что команда ожидает прибытия новых игроков на следующей неделе: Маркуса Кина, разыгрывающего, и Дэррана Хиллиарда, который может играть на позициях от второго до четвертого номера.

— Оба являются отличными снайперами, — подчеркнул тренер. Приобретение новых игроков связано с травмой Тони Тейлора и решением заменить Луи Лабери.

— Постараемся как можно быстрее интегрировать новых баскетболистов в динамику нашей игры, — заверил Перасович.

Подробности матча и комментарии тренера — в материале «Реального времени».

Рената Валеева