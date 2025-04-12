Тренер «Динамо» Кудашов назвал причины поражения от «Ак Барса»

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов перечислил причины поражения от «Ак Барса» со счетом 3:5. Московская команда проиграла дома в первом матче второго раунда Кубка Гагарина.

По словам Кудашова, «Динамо» пропустило безобразные голы и допустило ошибки при игре на «пятаке».

— Плохое начало повлияло на результат игры. Со второго периода включились, практически вытащили, но гандикап был большой, поэтому не успели. Мы пропустили безобразные голы. Никакого позитива нет. Мы не только вбрасывания проиграли, но и все подборы. То, что мы будем пытаться исправить, — это точно. Однотипные голы с «пятака»? Вы правильную проблему подняли. Мы все знаем, что делать. Но игроки недоработали, — сказал Кудашов.

«Ак Барс» победил в стартовой игре серии с «Динамо» со счетом 5:3. Дублем в составе казанцев отметился капитан команды Дмитрий Яшкин. Последнюю шайбу «бело-голубые» пропустили в пустые ворота, когда заменили вратаря на шестого полевого игрока.



Следующий матч «Динамо» и «Ак Барс» проведут 14 апреля в Москве в 19.00 по московскому времени. В третий раунд Кубка Гагарина выйдет команда, одержавшая четыре победы в серии.

Зульфат Шафигуллин