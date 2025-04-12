Красивый гол Дардана и прерванная серия: «Рубин» обыграл в Казани «Локомотив»

«Рубиновые» не побеждали «железнодорожников» в столице Татарстана с 2016 года

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» победил в Казани «Локомотив» со счетом 1:0, прервав серию без домашних побед в очном противостоянии с «железнодорожниками». Казанцы не могли выиграть у соперника дома с октября 2016 года. Победным для «Рубина» стал гол Дардана Шабанхаджая на 50-й минуте игры.

Скучный первый тайм

Первый тайм матча прошел с небольшим преимуществом «Рубина». Уже в стартовые десять минут хозяева провели пару опасных подходов к воротам «Локомотива». Вначале удары Богдана Йочича и Руслана Безрукова заблокировали защитники, а затем Илья Рожков приложился издали в руки вратарю.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В основном игра проходила в скучном для зрителей темпе. «Рубин» максимально перекрывал свободные зоны для атак «Локомотива». Сами казанцы изредка выбегали в контратаки, где неплохие эпизоды были у Мирлинда Даку и Дардана Шабанхаджая. Однако открыть счет ни та, ни другая сторона не смогли. На перерыв команды отправились при 0:0.

Красота от Шабанхаджая

Второй тайм начался с гола «Рубина» с быстрого отрыва. На 51-й минуте Дардан Шабанхаджай убежал от защитников «Локомотива» и черпачком отправил мяч в сетку — 1:0. Гол получился, действительно, красивым.

Между тем на поле накалялись эмоции. Спустя десять минут после гола Дардана едва не завязалась массовая драка. Илья Самошников ткнул Безрукова, чье падение вызвало негодование у капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова. В итоге судья остудил пыл игроков, выписав последнему желтую карточку.

Ближе к концовке «Рубин» все чаще тянул время. Дважды падал Даку: албанец пользовался своими габаритами и техникой, заставляя соперника фолить. Такая тактика даже позволила казанцам перехватить инициативу. Опасно бил Безруков, дважды подавали угловой — безрезультатно, но время затянули.

В конце матча могли забивать Игор Вуячич и Мирлинд Даку, но их удары прошли мимо створа. В итоге «Рубин» одержал победу с минимальным счетом 1:0.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После победы в активе «Рубина» стало 36 очков, казанцы поднялись на седьмое место в таблице. «Локомотив» остался шестым с 41 набранным баллом. Московская команда не может победить в чемпионате третий тур подряд.

«Рубин» (Казань) — «Локомотив» (Москва) — 1:0 (0:0, 1:0)

Голы:

1:0 — 51, Шабанхаджай.

Следующий матч «Рубин» проведет 20 апреля в Москве против «Динамо» в 14.00 по московскому времени.

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Зульфат Шафигуллин