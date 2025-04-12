«Ак Барс» победил «Динамо» в Москве в первом матче серии плей-офф

Команда Анвара Гатиятулина вышла вперед в серии с московским «Динамо»

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» обыграл в Москве «Динамо» со счетом 5:3 в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Команда Анвара Гатиятулина вышла вперед в серии с «бело-голубыми».

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Дмитрий Яшкин (дважды), Эрик О'Делл, Митчелл Миллер и Илья Сафонов. Решающий гол казанцы забили за две минуты до конца третьего периода. У «Динамо» отличились Седрик Пакетт, Павел Кудрявцев и Максим Комтуа.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следующий матч команды проведут в Москве 14 апреля в 19.00 по московскому времени.

В первом раунде Кубка Гагарина московское «Динамо» победило в шести играх СКА — 4:2. «Ак Барс» на старте турнира был сильнее «Автомобилиста» в серии с семи матчами — 4:3.

Московское «Динамо» в третий раз в сезоне проиграло «барсам». Ранее «бело-голубые» дважды уступили в регулярном чемпионате.

«Динамо» М — «Ак Барс» — 3:5 (0:2, 1:0, 2:3)

Голы:

0:1 Яшкин (Миллер, Барабанов, 05:01, 5х4)

0:2 О'Делл (Яруллин, 14:48)

1:2 Пакетт (Уил, Сикьюра, 38:52, 5х4)

1:3 Миллер (Галимов, Яшкин, 50:34, 5х4)

2:3 Кудрявцев (Ильенко, 52:57)

3:3 Комтуа (Рашевский, 55:09, 5х4)

3:4 Сафонов (Галимов, Миллер, 58:10)

3:5 Яшкин (Марченко, Лямкин, 59:50, ПВ)

Зульфат Шафигуллин