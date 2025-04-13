После «Ак Барса» и «Рубина»: УНИКС завершил регулярный чемпионат победой над ЦСКА

Это первая победа казанцев над армейцами в этом сезоне

Фото: Динар Фатыхов

Тэйлора и Лабери списали за ненадобностью

УНИКС завершил регулярный чемпионат в стенах казанского «Баскет-Холла». Как и год назад, их последняя встреча состоялась с ЦСКА, которые заняли второе место в таблице по итогам игр этого сезона. Казанцы следуют сразу за армейцами, но их главной проблемой было то, что они ни разу не обыграли их в рамках «регулярки» — ЦСКА оставили три из четырех побед за собой.

Но УНИКС сродни армейцам решился на важный шаг перед предстоящим плей-офф. В последний день трансферного окна, 12 апреля, казанцы подписали нового разыгрывающего и форварда из США — Дэррана Хиллиарда и Маркуса Кина соответственно. Американцы заменили Тони Тэйлора, который набирал 9,8 очка, 2,2 подбора и 4,3 передачи в среднем за игру, и Луи Лабери с показателями в 6,4 очка, 2,3 подбора и 0,9 передачи. Позже президент УНИКСа Евгений Богачев объяснил это травмой обоих баскетболистов — Тэйлор мучился от болей в животе, а Лабери после своих проблем со здоровьем «очень медленно восстанавливается». Богачев признал, что команда не может ждать, когда Луи наберет оптимальные кондиции.

Луи Лабери. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Как и легкий форвард Михаил Беленицкий и форвард Андрей Воронцевич в сезоне-2023/24, Хиллард и Кин усилили ростер УНИКСа перед финальными играми Лиги. Последний не отличается своим ростом — 175 см, но интересен навыком снайперства и тем, что уже играл в Единой лиге. Баскетболист был в эстонском «Калеве», став лучшим по набору очков в сезоне-2020/2021 — в среднем набирал 20 очков с хорошим процентом реализации — 55,4% — с двухочковой дистанции, 37,4% — с трехочковой.

Хиллиарда знают в Лиге еще лучше, два года он отдал своим сегодняшним соперникам — ЦСКА. Его отмечают за неплохие навыки снайпера, но в клатче особо не выделяют. Хиллиард — опытный и разносторонний баскетболист, успевший поиграть в различных командах и освоить множество аспектов игры. Кстати, сегодня ему исполнилось 32 года.

УНИКС сделал акцент на усилении атакующего потенциала, подписав двух игроков, известных своими навыками в нападении. Судя по всему, главный тренер Велимир Перасович и руководство клуба посчитали, что для оборонительных задач будет достаточно ресурсов в лице Исмаэля Бако, Беленицкого, Маркоса Найта, Джалена Рейнольдса и Дмитрия Кулагина, учитывая, что остальные игроки не настолько сильны в защите.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Второй раз чемпионами «регулярки» не стали

Результат матча никак не повлиял на итоговую таблицу турнира. Москвичи остались вторыми, а казанцы — третьими.

Ранее «Зенит» сумел досрочно обеспечить себе лидерство в последней игре с пермской «Пармой». Петербуржцы имеют 39 побед при пяти поражениях, что делает его недосягаемым для ближайшего преследователя — ЦСКА, у которого 37 побед и семь поражений. УНИКС, замыкающий тройку, добавил себе еще одну победу и закончил «регулярку» с 36 выигрышами и девятью поражениями.

Армейцы читали атаки казанцев как открытую книгу

В лазарете оказались сразу два ключевых игрока УНИКСа — из-за болезни капитан Дмитрий Кулагин и из-за травмы форвард Михаил Беленицкий. Начало матча выдалось экспериментальным — Перасович выпустил в старте Александра Платунова, который, отметившись двумя очками, отправился на скамейку. Однако ограниченная ротация вынудила тренера вернуть его в игру, и Платунов наравне с Рейнольдсом стал одним из самых результативных игроков первой четверти, набрав 4 очка. Позже его сменил Маркос Найт, лидер УНИКСа.

Семен Антонов и Маркос Найт. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первую четверть солировал Ливио Жан-Шарль из ЦСКА, который дирижировал атаками армейцев и за пять минут набрал 8 очков. УНИКС занял оборонительную позицию, пытаясь сорвать быстрые прорывы соперника и отвечая эффектными блок-шотами. Однако собственные ошибки в атаке не позволяли казанцам расслабиться.

Тревожный момент случился в начале четверти, когда ДеВон Акун-Перселл подвернул голеностоп и покинул площадку, хромая. Учитывая дефицит игроков в составе УНИКСа, потеря Акун-Перселла могла стать серьезным ударом. К счастью для казанцев, после тайм-аута ЦСКА защитник вернулся в игру.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во второй четверти ЦСКА увеличил отрыв до +10. Атака УНИКСа забуксовала, казанцы за две минуты не реализовали ни один из шести бросков. Забрасывать мячи с контактом давалось все сложнее, а Тони Джекири уверенно действовал за защитной линией, вынудив Перасовича взять тайм-аут.

Несмотря на усилия Маркоса Найта, который стал лидером УНИКСа в первой половине, доминирование ЦСКА было очевидным. Трехочковые Найта во второй четверти стали скорее локальной победой. Примечательно, что во второй четверти Перасович получил фол. Эффектный трехочковый Исмаэля Бако с паса Найта не изменил ситуацию, и после двух четвертей ЦСКА лидировал 38:46.

Рейнольдс сломил ход игры

Во второй половине матча ЦСКА, казалось, читает схемы УНИКСа как открытую книгу: Тримбл перехватывал передачи, Астапкович блокировал броски, Джекири доминировал под кольцом, а Жан-Шарль подбирал отскоки. Но УНИКС вышел на третью четверть с другим настроем, взвинтив темп и перейдя к агрессивному прессингу. Игроки стали увереннее в простых бросках, а Комолов наконец-то нашел свою игру. В итоге казанцы сократили отставание до минимума, а двухочковый Рейнольдса впервые вывел УНИКС вперед.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Интересным ходом Перасовича стал выход на паркет молодого Романа Илюка, который благодаря своей скорости помог команде не рассыпаться в последние минуты четверти. Однако оборона ЦСКА вынуждала казанцев играть в короткий пас, что приводило к потерям.

Концовка четверти осталась за Найтом, который эффектным трехочковым ответил на данк Тони Джекири. Ранее у игрока УНИКСа произошла стычка с капитаном ЦСКА Семеном Антоновым, и этот бросок, выведший казанцев вперед, стал своеобразным посланием армейскому капитану.

В начале четвертой четверти в борьбе за мяч сошлись Антонов и Рейнольдс. Последний предпочел не обострять ситуацию, однако Найт и Акун-Перселл не сдержались и вступили в словесную перепалку с армейцами, в результате чего Девон и Антонов получили по взаимному фолу.

За полторы минуты до конца счет был 77:76, и Рейнольдс забивает еще два очка. Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис не выдерживает напряжения и берет тайм-аут. Для измотанных игроков УНИКСа, особенно для Бако Акун-Перселла, Рейнольдса и Найта, отыгравших более 30 минут, это была крайне необходимая передышка. Две потери ЦСКА принесли УНИКСу еще +4 очка. В этот момент игроки УНИКСа летали по площадке на эйфории, понимая, что победа близка. И казанцы поставили эффектную точку не только в матче, но и в регулярном чемпионате!

Статистика встречи:

УНИКС — ЦСКА — 86:78 (17:24, 21:22, 25:15, 23:17).

Лидеры казанцев: Найт (19 + 6 передач), Рэйнольдс (16 + 10 подборов), Акун-Перселл (16 + 6 передач), Бако (14 + 13 подборов), Комолов (10).

Лидеры москвичей: Джекири (17), Жан-Шарль (16), Астапкович (11).

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Рената Валеева