Яшкин не видит проблем в праздновании голов в ворота своего бывшего клуба «Динамо»

Капитан казанского «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал победу своей команды над московским «Динамо» в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, а также свое празднование голов в ворота бывшего клуба.

Накануне «Ак Барс» одержал победу над «Динамо» со счетом 5:3, а Яшкин отметился дублем и результативной передачей. Еще одну шайбу в ворота «бело-голубых» забросил бывший игрок «Динамо» Эрик О'Делл.

— Я радуюсь каждому голу. Прошло много времени с момента игры за «Динамо». Для Эрика эта серия тоже специфична. Не вижу проблем для радости, — цитирует Яшкина «Чемпионат».

«Ак Барс» повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Второй матч противостояния состоится в Москве 14 апреля.

Рената Валеева