Гатиятулин высказался о влиянии Билялетдинова на игру «Ак Барса» в плей-офф

«Ак Барс» повел в серии с московским «Динамо» во втором раунде Кубка Гагарина

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о роли Зинэтулы Билялетдинова во время плей-офф Кубка Гагарина. Казанская команда победила московское «Динамо» со счетом 5:3 в первом матче серии.

Гатиятулин поблагодарил Билялетдинова за ценный вклад в игру «Ак Барса» в плей-офф.

— Картинка сверху всегда смотрится по-другому, не как с лавки. Зинэтула Хайдярович нам в этом помогает, он видел и прошел в хоккее всё. Мы благодарны ему за помощь. После матча обмениваемся мнениями, это очень ценно, — сказал Гатиятулин.

Следующий матч серии «Динамо» — «Ак Барс» пройдет в Москве 14 апреля в 19.00 по московскому времени. Затем команды переедут в Казань для третьей и четвертой очной игры в плей-офф.



Гатиятулин был назначен главным тренером «Ак Барса» весной прошлого года вместо Билялетдинова после вылета команды в первом раунде Кубка Гагарина.

Зульфат Шафигуллин